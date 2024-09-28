Гороскоп скупости: топ-3 жадных знаков зодиака

Posted 28 сентября, 09:54
Published 28 сентября, 09:54
Modified 28 сентября, 09:54
Updated 28 сентября, 09:54
Козероги отличаются особой скупостью, при этом они явно неравнодушны к тратам других людей. Свои доходы они предпочитают держать в секрете, и вовсе не по причине суеверности — так они стремятся обезопасить себя от просьб одолжить денег.
Кстати, скупость Козерогов иногда приобретает абсурдные формы — к примеру, они не хотят покупать себе новую одежду и предпочитают ходить в старой.
Представители этого знака зодиака отличаются практичностью и расчетливостью. Тратить деньги они, в принципе, любят, но только не свои, а чужие. Девы с удовольствием принимают дорогие подарки, а вот сами предпочитают не дарить ничего или выбирать максимально дешевый презент, чтобы сэкономить.
Самыми скупыми и жадными считаются женщины-Раки. Они постоянно находятся в поисках возможности сэкономить — на всем, вплоть до продуктов питания. Даже если сэкономить получилось буквально копейки, они считают это победой.
В то же время на собственных удовольствиях Раки экономить не привыкли. Если они считают, что какая-то вещь подчеркнет и повысит их статус, они обязательно ей обзаведутся, сколько бы она ни стоила. Раки не отказываются от дорогостоящих процедур в салонах красоты, а вот за материальной помощью к ним лучше не обращаться — с высокой долей вероятности откажут.
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