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Posted 28 сентября, 09:54

Published 28 сентября, 09:54

Modified 28 сентября, 09:54

Updated 28 сентября, 09:54

Гороскоп скупости: топ-3 жадных знаков зодиака

Гороскоп скупости: топ-3 жадных знаков зодиака

28 сентября 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney
Гороскоп скупости: топ-3 жадных знаков зодиака
Жадность представители этих знаков зодиака, похоже, не считают пороком и предпочитают говорить о своей черте как о бережливости и практичности. Рассказываем, кому это свойственно.

Козерог

Козероги отличаются особой скупостью, при этом они явно неравнодушны к тратам других людей. Свои доходы они предпочитают держать в секрете, и вовсе не по причине суеверности — так они стремятся обезопасить себя от просьб одолжить денег.

Кстати, скупость Козерогов иногда приобретает абсурдные формы — к примеру, они не хотят покупать себе новую одежду и предпочитают ходить в старой.

Козероги отличаются особой скупостью, при этом они явно неравнодушны к тратам других людейКозероги отличаются особой скупостью, при этом они явно неравнодушны к тратам других людей
Козероги отличаются особой скупостью, при этом они явно неравнодушны к тратам других людей. Фото: Изображение Midjourney

Дева

Представители этого знака зодиака отличаются практичностью и расчетливостью. Тратить деньги они, в принципе, любят, но только не свои, а чужие. Девы с удовольствием принимают дорогие подарки, а вот сами предпочитают не дарить ничего или выбирать максимально дешевый презент, чтобы сэкономить.

Представители этого знака зодиака отличаются практичностью и расчетливостьюПредставители этого знака зодиака отличаются практичностью и расчетливостью
Представители этого знака зодиака отличаются практичностью и расчетливостью. Фото: Изображение Midjourney

Рак

Самыми скупыми и жадными считаются женщины-Раки. Они постоянно находятся в поисках возможности сэкономить — на всем, вплоть до продуктов питания. Даже если сэкономить получилось буквально копейки, они считают это победой.

В то же время на собственных удовольствиях Раки экономить не привыкли. Если они считают, что какая-то вещь подчеркнет и повысит их статус, они обязательно ей обзаведутся, сколько бы она ни стоила. Раки не отказываются от дорогостоящих процедур в салонах красоты, а вот за материальной помощью к ним лучше не обращаться — с высокой долей вероятности откажут.

Самыми скупыми и жадными считаются женщины-РакиСамыми скупыми и жадными считаются женщины-Раки
Самыми скупыми и жадными считаются женщины-Раки. Фото: Изображение Midjourney
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