Гороскоп скупости: топ-3 жадных знаков зодиака

В то же время на собственных удовольствиях Раки экономить не привыкли. Если они считают, что какая-то вещь подчеркнет и повысит их статус, они обязательно ей обзаведутся, сколько бы она ни стоила. Раки не отказываются от дорогостоящих процедур в салонах красоты, а вот за материальной помощью к ним лучше не обращаться — с высокой долей вероятности откажут.