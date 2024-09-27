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Posted 27 сентября, 08:35

Published 27 сентября, 08:35

Modified 27 сентября, 08:37

Updated 27 сентября, 08:37

Солнечное затмение 2 октября 2024 года — что делать знакам зодиака

Солнечное затмение 2 октября 2024 года — что делать знакам зодиака

27 сентября 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney
Солнечное затмение 2 октября 2024 года — что делать знакам зодиака
Солнечное затмение 2 октября, завершающее коридор затмений, — время перемен и трансформаций. Как пережить турбулентный период и на что обратить внимание знакам зодиака?

Овны

Время сделать шаги по улучшению своего здоровья. Запишитесь в спортзал, начните бегать по утрам, перейдите на правильное питание. Следует повременить с решением юридических вопросов — никаких сделок, заключения или расторжения договоров.

Время сделать шаги по улучшению своего здоровьяВремя сделать шаги по улучшению своего здоровья
Время сделать шаги по улучшению своего здоровья. Фото: Изображение Midjourney

Тельцы

Хороший период для карьерного роста. Но для этого нужно постараться — проявить инициативу, предложить идею, воплотить проект. Ваши старания и креативность будут обязательно вознаграждены.

Хороший период для карьерного ростаХороший период для карьерного роста
Хороший период для карьерного роста. Фото: Изображение Midjourney

Близнецы

Пришло время расставить все точки над i. Вы наконец сможете наладить отношения с близкими и забыть старые обиды и переживания. Обязательно пообщайтесь в этот период с теми, кто вам дорог.

Вы наконец сможете наладить отношения с близкими и забыть старые обиды и переживанияВы наконец сможете наладить отношения с близкими и забыть старые обиды и переживания
Вы наконец сможете наладить отношения с близкими и забыть старые обиды и переживания. Фото: Изображение Midjourney

Раки

Вы стоите на пороге перемен, но первый шаг за вами. Вселенная обязательно поддержит вас в любых начинаниях, поэтому не бойтесь начать что-то новое, оставьте нерешительность и неуверенность в себе.

Вы стоите на пороге перемен, но первый шаг за вамиВы стоите на пороге перемен, но первый шаг за вами
Вы стоите на пороге перемен, но первый шаг за вами. Фото: Изображение Midjourney

Львы

Следует быть осторожными в финансовых и личных делах. Наведите порядок в своих финансах — отдайте долги, начните откладывать. Остерегайтесь резких высказываний и ссор — они могут привести к разрывам.

Следует быть осторожными в финансовых и личных делахСледует быть осторожными в финансовых и личных делах
Следует быть осторожными в финансовых и личных делах. Фото: Изображение Midjourney

Девы

Наступило время прислушаться к себе. Отложите серьезные дела и займитесь собственным духовным развитием. Уделяйте время приятным прогулкам и хобби — всему, что приведет вас к внутренней гармонии.

Наступило время прислушаться к себеНаступило время прислушаться к себе
Наступило время прислушаться к себе. Фото: Изображение Midjourney

Весы

Вы в полной мере ощутите на себе признаки грядущей трансформации. Вас будут тревожить странные предчувствия и сны, сомнения и переживания. Всё это необходимо для духовного прозрения, за которым последуют приятные перемены в жизни.

Вы в полной мере ощутите на себе признаки грядущей трансформацииВы в полной мере ощутите на себе признаки грядущей трансформации
Вы в полной мере ощутите на себе признаки грядущей трансформации. Фото: Изображение Midjourney

Скорпионы

Прекрасное время для новых начинаний. Начать учиться чему-то новому, вступить в новые отношения и разорвать старые, покорить карьерные вершины — вам всё будет по плечу. Главное — проявлять активность.

Прекрасное время для новых начинанийПрекрасное время для новых начинаний
Прекрасное время для новых начинаний. Фото: Изображение Midjourney

Стрельцы

Пришло время взглянуть на себя со стороны — оценить свои достоинства и недостатки. Подумайте, как выгодно представить свои лучшие стороны, поработайте над личным имиджем. Это поможет вам укрепить свое положение на работе и добиться профессиональных успехов.

Пришло время взглянуть на себя со стороны — оценить свои достоинства и недостаткиПришло время взглянуть на себя со стороны — оценить свои достоинства и недостатки
Пришло время взглянуть на себя со стороны — оценить свои достоинства и недостатки. Фото: Изображение Midjourney

Козероги

Если вы давно планировали заняться самообразованием, то сейчас идеальное время для этого. Кроме того, следует обратить внимание на близких родственников и наладить с ними общение.

Если вы давно планировали заняться самообразованием, то сейчас идеальное время для этого.Если вы давно планировали заняться самообразованием, то сейчас идеальное время для этого.
Если вы давно планировали заняться самообразованием, то сейчас идеальное время для этого.. Фото: Изображение Midjourney

Водолеи

Проанализируйте свои желания и чувства. Солнечное затмение откроет вам новые возможности в любви и достижении внутренней гармонии. Проведите время в кругу семьи или близких друзей.

Проанализируйте свои желания и чувстваПроанализируйте свои желания и чувства
Проанализируйте свои желания и чувства. Фото: Изображение Midjourney

Рыбы

Удачное время для всех Рыб — возможность изменить жизнь к лучшему, как в личном, так и в профессиональном плане. Любые проекты вам будут по плечу, а в любовных делах будет сопутствовать успех.

Удачное время для всех Рыб — возможность изменить жизнь к лучшему, как в личном, так и в профессиональном планеУдачное время для всех Рыб — возможность изменить жизнь к лучшему, как в личном, так и в профессиональном плане
Удачное время для всех Рыб — возможность изменить жизнь к лучшему, как в личном, так и в профессиональном плане. Фото: Изображение Midjourney
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