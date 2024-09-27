Солнечное затмение 2 октября 2024 года — что делать знакам зодиака

Posted 27 сентября, 08:35
Published 27 сентября, 08:35
Modified 27 сентября, 08:37
Updated 27 сентября, 08:37
Время сделать шаги по улучшению своего здоровья. Запишитесь в спортзал, начните бегать по утрам, перейдите на правильное питание. Следует повременить с решением юридических вопросов — никаких сделок, заключения или расторжения договоров.
Хороший период для карьерного роста. Но для этого нужно постараться — проявить инициативу, предложить идею, воплотить проект. Ваши старания и креативность будут обязательно вознаграждены.
Пришло время расставить все точки над i. Вы наконец сможете наладить отношения с близкими и забыть старые обиды и переживания. Обязательно пообщайтесь в этот период с теми, кто вам дорог.
Вы стоите на пороге перемен, но первый шаг за вами. Вселенная обязательно поддержит вас в любых начинаниях, поэтому не бойтесь начать что-то новое, оставьте нерешительность и неуверенность в себе.
Следует быть осторожными в финансовых и личных делах. Наведите порядок в своих финансах — отдайте долги, начните откладывать. Остерегайтесь резких высказываний и ссор — они могут привести к разрывам.
Наступило время прислушаться к себе. Отложите серьезные дела и займитесь собственным духовным развитием. Уделяйте время приятным прогулкам и хобби — всему, что приведет вас к внутренней гармонии.
Вы в полной мере ощутите на себе признаки грядущей трансформации. Вас будут тревожить странные предчувствия и сны, сомнения и переживания. Всё это необходимо для духовного прозрения, за которым последуют приятные перемены в жизни.
Прекрасное время для новых начинаний. Начать учиться чему-то новому, вступить в новые отношения и разорвать старые, покорить карьерные вершины — вам всё будет по плечу. Главное — проявлять активность.
Пришло время взглянуть на себя со стороны — оценить свои достоинства и недостатки. Подумайте, как выгодно представить свои лучшие стороны, поработайте над личным имиджем. Это поможет вам укрепить свое положение на работе и добиться профессиональных успехов.
Если вы давно планировали заняться самообразованием, то сейчас идеальное время для этого. Кроме того, следует обратить внимание на близких родственников и наладить с ними общение.
Проанализируйте свои желания и чувства. Солнечное затмение откроет вам новые возможности в любви и достижении внутренней гармонии. Проведите время в кругу семьи или близких друзей.
Удачное время для всех Рыб — возможность изменить жизнь к лучшему, как в личном, так и в профессиональном плане. Любые проекты вам будут по плечу, а в любовных делах будет сопутствовать успех.
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