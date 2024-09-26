Щедрые поклонники и романтические приключения: любовный гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака

Девы в 2025 году рискуют стать настоящими перфекционистами, хотя им это и без того свойственно. С головой уйдя в работу, представители знака отложат личную жизнь на потом, однако иногда выныривать из пучины дел все-таки стоит. Важно помнить, что приятные неожиданности могут поджидать представителей знака буквально за углом.