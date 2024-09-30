Депутат нашел решение от долгов по алиментам — детей надо отнимать по закону и ввести «воскресную маму»

Posted 30 сентября, 07:01
Published 30 сентября, 07:01
Modified 30 сентября, 07:03
Updated 30 сентября, 07:03
По мнению инициатора поправок в Семейный кодекс, российские семьи должны следовать русской традиции, где сын после 8 лет должен жить с отцом, в случае развода родителей. Дмитрий Кузнецов считает, что женское воспитание плохо сказывается на будущем мальчиков, а многих отцов практически лишили права вносить вклад в своих детей.
Автор отмечает и статистику, при которой в основном женщины являются инициаторами разводов и в 95% случаях суды оставляют детей матерям. Причиной развода, по мнению депутата, является не насилие, а «неудовлетворенность» от мужа и финансовых ожиданий. В этой ситуации в лучшем случае у ребенка появляется воскресный папа, а в худшем случае — отчуждение. К тому же, мать, в своих материальных спорах и амбициях, настраивает ребенка против отца, считает Кузнецов.
В этих случаях мужчины вынуждены платить алименты, образовывая большие долги на содержание своих детей. Чтобы решить этот вопрос, нужно «не изобретать велосипед», а оставлять детей с отцами.
Также депутат посчитал, что такое решение позволит сократить разводы, так как оба родителя будут заинтересованы в своих отношениях. К тому же, при разводе увеличится рождаемость, ведь мужчин после расторжения брака есть больше шансов жениться, чем у разведенной с женщины детьми.
«Ещё потому что одинокий папа с ребенком быстрее найдет жену и они родят ещё двоих, чем одинокая мама с ребенком нового мужа. И конечно '"воскресная мама» быстрее вновь выйдет замуж и обретет в новой семье еще много детей».
При этом, как утверждает Дмитрий Кузнецов, при оставлении сыновей с отцами, они не могут требовать алименты с бывшей жены:
«Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. А если кто осмелится, то к нему придет местный Союз Отцов и разберётся».
Депутат Кузнецов также отметил, что если родители не хотят таким образом делить ребенка, то можно воспользоваться европейским опытом «совместной опеки», при которой у матери и отца есть одинаковые права на воспитание детей.
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