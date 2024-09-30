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Posted 30 сентября, 07:01

Published 30 сентября, 07:01

Modified 30 сентября, 07:03

Updated 30 сентября, 07:03

Депутат нашел решение от долгов по алиментам — детей надо отнимать по закону и ввести «воскресную маму»

Депутат нашел решение от долгов по алиментам — детей надо отнимать по закону и ввести «воскресную маму»

30 сентября 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney
Многодетный отец и депутат Дмитрий Кузнецов рассказал, зачем он инициирует закон об оставлении детей с отцами. По его мнению, женщины перестанут требовать алименты.

По мнению инициатора поправок в Семейный кодекс, российские семьи должны следовать русской традиции, где сын после 8 лет должен жить с отцом, в случае развода родителей. Дмитрий Кузнецов считает, что женское воспитание плохо сказывается на будущем мальчиков, а многих отцов практически лишили права вносить вклад в своих детей.

Автор отмечает и статистику, при которой в основном женщины являются инициаторами разводов и в 95% случаях суды оставляют детей матерям. Причиной развода, по мнению депутата, является не насилие, а «неудовлетворенность» от мужа и финансовых ожиданий. В этой ситуации в лучшем случае у ребенка появляется воскресный папа, а в худшем случае — отчуждение. К тому же, мать, в своих материальных спорах и амбициях, настраивает ребенка против отца, считает Кузнецов.

В этих случаях мужчины вынуждены платить алименты, образовывая большие долги на содержание своих детей. Чтобы решить этот вопрос, нужно «не изобретать велосипед», а оставлять детей с отцами.

Также депутат посчитал, что такое решение позволит сократить разводы, так как оба родителя будут заинтересованы в своих отношениях. К тому же, при разводе увеличится рождаемость, ведь мужчин после расторжения брака есть больше шансов жениться, чем у разведенной с женщины детьми.

«Ещё потому что одинокий папа с ребенком быстрее найдет жену и они родят ещё двоих, чем одинокая мама с ребенком нового мужа. И конечно '"воскресная мама» быстрее вновь выйдет замуж и обретет в новой семье еще много детей».

При этом, как утверждает Дмитрий Кузнецов, при оставлении сыновей с отцами, они не могут требовать алименты с бывшей жены:

«Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. А если кто осмелится, то к нему придет местный Союз Отцов и разберётся».

Депутат Кузнецов также отметил, что если родители не хотят таким образом делить ребенка, то можно воспользоваться европейским опытом «совместной опеки», при которой у матери и отца есть одинаковые права на воспитание детей.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Дети#Семья#Развод#Алименты#Брак#Депутат#Мужчина#Родители#Воспитание#Женщина
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