Депутат нашел решение от долгов по алиментам — детей надо отнимать по закону и ввести «воскресную маму»

Автор отмечает и статистику, при которой в основном женщины являются инициаторами разводов и в 95% случаях суды оставляют детей матерям. Причиной развода, по мнению депутата, является не насилие, а «неудовлетворенность» от мужа и финансовых ожиданий. В этой ситуации в лучшем случае у ребенка появляется воскресный папа, а в худшем случае — отчуждение. К тому же, мать, в своих материальных спорах и амбициях, настраивает ребенка против отца, считает Кузнецов.