«Молодец», «умница», «лучший» и еще пять слов, которые нельзя говорить своим детям, — советы психолога

Posted 10 сентября, 11:15
Published 10 сентября, 11:15
Modified 12 сентября, 10:52
Updated 12 сентября, 10:52
Психолог предупреждает: и ругать, и хвалить детей нужно правильно. В частности, нужно особенно избирательно подходить к выбору слов, ведь бывают фразы и слова-установки, которые могут навредить психике ребенка.
Как мы привыкли хвалить детей? Такими фразами, как «ты у меня самый лучший», «какой ты молодец», «ну что за умница у меня сын» и так далее. Медицинский психолог Любовь Крушинских рассказала, что такая похвала способна травмировать детскую неокрепшую психику, а именно — эти слова могут вызвать у детей страх совершать ошибку, поскольку направлены исключительно на поддержание его эго-функции.
Вместо них специалист рекомендует употреблять фразы: «ты точно можешь это сделать», «ты справишься», «у тебя получается». То есть поощрять ребенка похвалой нужно за его старания, стремления или за результат.
Психолог Крушинских также предостерегает родителей от того, чтобы сравнивать детей с их друзьями, родственниками. Фразы типа «ты такой же бестолковый, как твой старший брат», «весь в отца — такой же лентяй», «ты и твой товарищ, двоечник Колька, друг друга стоите» могут серьезно навредить.
В подсознании ребенка могут остаться нелестные эпитеты, он может невольно перенять негативные черты. Подчеркивать необходимо лишь положительные качества и достижения личности и способность ребенка достичь подобного.
По мнению специалиста, не надо запрещать ребенку выражать свои чувства, приговаривая «мужчины не плачут», «надо быть сильным, нельзя показывать слез, уныния, печали» и прочее.
Опасны фразы, которые резко критикуют способности детей: «у тебя руки растут из одного места», «пишешь как курица лапой», «бежишь как слон» и прочие. В будущем они могут блокировать проявление у ребенка тех или иных способностей.
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