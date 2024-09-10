«Молодец», «умница», «лучший» и еще пять слов, которые нельзя говорить своим детям, — советы психолога

Как мы привыкли хвалить детей? Такими фразами, как «ты у меня самый лучший», «какой ты молодец», «ну что за умница у меня сын» и так далее. Медицинский психолог Любовь Крушинских рассказала, что такая похвала способна травмировать детскую неокрепшую психику, а именно — эти слова могут вызвать у детей страх совершать ошибку, поскольку направлены исключительно на поддержание его эго-функции.