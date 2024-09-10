newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября, 11:15

Published 10 сентября, 11:15

Modified 12 сентября, 10:52

Updated 12 сентября, 10:52

«Молодец», «умница», «лучший» и еще пять слов, которые нельзя говорить своим детям, — советы психолога

«Молодец», «умница», «лучший» и еще пять слов, которые нельзя говорить своим детям, — советы психолога

10 сентября 2024, 11:15
Фото: 1MI
Началась школа, и многие родители уже окунулись в учебные будни. Уроки, проверка, внеклассное чтение — все это не всегда, увы, проходит гладко. Мамы и папы порой не могут удержаться, чтобы не сделать замечание ребенку. Зато если он сделал все прекрасно — хвалят от души.

Психолог предупреждает: и ругать, и хвалить детей нужно правильно. В частности, нужно особенно избирательно подходить к выбору слов, ведь бывают фразы и слова-установки, которые могут навредить психике ребенка.

Откажитесь от привычной похвалы

Как мы привыкли хвалить детей? Такими фразами, как «ты у меня самый лучший», «какой ты молодец», «ну что за умница у меня сын» и так далее. Медицинский психолог Любовь Крушинских рассказала, что такая похвала способна травмировать детскую неокрепшую психику, а именно — эти слова могут вызвать у детей страх совершать ошибку, поскольку направлены исключительно на поддержание его эго-функции.

Вместо них специалист рекомендует употреблять фразы: «ты точно можешь это сделать», «ты справишься», «у тебя получается». То есть поощрять ребенка похвалой нужно за его старания, стремления или за результат.

Фото: 1MI

Хотите отругать — выбирайте выражения

Психолог Крушинских также предостерегает родителей от того, чтобы сравнивать детей с их друзьями, родственниками. Фразы типа «ты такой же бестолковый, как твой старший брат», «весь в отца — такой же лентяй», «ты и твой товарищ, двоечник Колька, друг друга стоите» могут серьезно навредить.

В подсознании ребенка могут остаться нелестные эпитеты, он может невольно перенять негативные черты. Подчеркивать необходимо лишь положительные качества и достижения личности и способность ребенка достичь подобного.

Фото: 1MI

Какие еще деструктивные фразы мы говорим детям?

По мнению специалиста, не надо запрещать ребенку выражать свои чувства, приговаривая «мужчины не плачут», «надо быть сильным, нельзя показывать слез, уныния, печали» и прочее.

Опасны фразы, которые резко критикуют способности детей: «у тебя руки растут из одного места», «пишешь как курица лапой», «бежишь как слон» и прочие. В будущем они могут блокировать проявление у ребенка тех или иных способностей.

Читайте также:
Как воспитывать в семье ребенка, если второй родитель — нарцисс?Почему нельзя воспитывать ребенка при помощи ремняПсихолог объяснил, откуда появляется чувство вины
#Алла Хан#Общество#Дети#Родители#Воспитание
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика