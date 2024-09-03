Как воспитывать в семье ребенка, если второй родитель — нарцисс?

Если ваш партнер самовлюбленный человек, он может игнорировать, давить или испытывать ваши границы или проявлять к вам меньше внимания, сочувствия или уважения. Они часто злятся, когда вы даете им обратную связь или критикуете. С ними бывает трудно достичь компромисса, а постоянный негатив может измотать вас.