Как воспитывать в семье ребенка, если второй родитель — нарцисс?

Posted 3 сентября, 11:19
Published 3 сентября, 11:19
Modified 3 сентября, 11:21
Updated 3 сентября, 11:21
Воспитание детей сопряжено с трудностями для всех. А если вы воспитываете ребенка вместе с партнером, который перетягивает на себя внимание и не всегда бывает адекватен, это вдвойне сложно.
«Совместное воспитание с человеком, страдающим расстройством личности, чрезвычайно сложно», — поделился с webmd психолог Марк Эттенсон, автор книги «Разоблачение нарциссизма: руководство по пониманию нарциссиста в вашей жизни».
По его словам, у нарциссов крайне нестабильная самооценка. Они часто негибки, защищаются и управляют ситуацией нездоровыми способами. Как же в этих отношениях заботиться о себе и своем ребенке, несмотря на нарциссизм другого родителя?
Слово «нарцисс» широко используется для описания эгоцентричных людей, которые всегда хотят быть в центре внимания. Но нарциссическое расстройство личности более серьезное, чем то, как его обычно называют люди.
Если ваш партнер самовлюбленный человек, он может игнорировать, давить или испытывать ваши границы или проявлять к вам меньше внимания, сочувствия или уважения. Они часто злятся, когда вы даете им обратную связь или критикуете. С ними бывает трудно достичь компромисса, а постоянный негатив может измотать вас.
У нарциссов сильно развито чувство грандиозности и собственной значимости. Это означает, что они считают себя важнее других. Другие признаки нарциссического расстройства личности включают использование других в своих интересах, отсутствие эмпатии, потребность в чрезмерном восхищении и чувство собственного достоинства.
Если вы воспитываете ребенка с нарциссом, постарайтесь, чтобы его поведение как можно меньше отражалось на вас и детях. Для этого нужно предусмотреть следующие шаги:
Если ваш партнер — нарцисс, он не изменится.
«Вы должны смириться с тем фактом, что вам придется быть родителей в паре с тем, кому может что-то не нравиться», — Кэт Блейк, детский и семейный психотерапевт, специализирующийся на разводах.
Будьте ясны и конкретны, проведите черту между тем, что нормально, а что нет. Не позволяйте пересекать ее. Нарциссы любят контроль и будут стремиться к нему.
Если вы находитесь в разводе, решите, кто будет отвозить и забирать детей, а также как проводить мероприятия, каникулы и соблюдать дисциплину. Изложите план в письменной форме, подпишите и придерживайтесь его.
Бывший партнер может привлекать ваше внимание общением. Он может рассказать вам о чем-то или требовать немедленного ответа. Старайтесь пользоваться только электронной почтой, чтобы у вас была возможность успокоиться и адекватно реагировать на сообщение, прежде чем отвечать.
Когда ваш партнер срывается на вас или специально злит, постарайтесь сохранять спокойствие, избегайте оскорблений или обвинений.
«Используйте понятный язык, разговор без эмоций, уверенный язык тела и голос», — советует Блейк.
Постарайтесь не принимать близко к сердцу нападки со стороны нарцисса. Они говорят то, что больше касается их самих, чем вас.
Есть вещи, которые следует избегать при общении с нарциссом.
Нарциссам трудно выиграть словесный спор, поэтому они часто говорят по кругу, чтобы сбить вас с толку. Отвечайте ясно и коротко, без эмоций. Не оправдывайтесь и не давайте слишком много информации.
«С нарциссами становится легко, когда понимаешь, что ими движет. Они процветают, когда вы испытываете переди ними страх, — рассказывает Блейк. — Так они получают свою долю внимания и славы».
Здоровье и интересы ребенка превыше всего, поэтому не вовлекайте его в конфликт между родителями.
«Трудно защитить детей от личностных проблем второго родителя, когда вас нет рядом, чтобы видеть, что происходит», — говорит Эттенсон.
Но важно сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать.
Помогите ему понять поведение другого родителя: проводите эти обсуждения в соответствии с возрастом и расскажите, что поведение родителя не касается ребенка.
Старайтесь не говорить негативных вещей о втором родителе.
«Это может настроить вашего ребенка против вас и он может почувствовать себя обязанным встать на чью-либо сторону», — считает Эттенсон.
Этот совет также касается вашего невербального общения, когда ребенок может подслушать, как вы говорите друзьям или в семье.
Следите за всем, что переходит черту физического, сексуального или эмоционального насилия.
Будьте хорошим примером для подражания своему ребенку, поддерживайте его.
«Противоядием от нарциссизма является принятие, теплота, реалистичная оценка и последовательность», — говорит Эттенсон.
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