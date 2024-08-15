Мама-уставама: как быть, если сил не осталось

Важно также не забывать об отдыхе и заботе о себе. Можно написать список занятий, которые доставляют удовольствие, и поочередно внедрять их в повседневную жизнь. Это поможет сохранить ресурсы и чувствовать себя лучше. Это может быть прогулка в одиночестве, встреча с подругами, небольшое путешествие, занятие спортом, чтение книг или просмотр сериалов, шоппинг, спа-салон, сеанс массажа и многое другое. Заботясь о себе, мамы могут обрести новый источник энергии и радости в жизни.