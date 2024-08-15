Мама-уставама: как быть, если сил не осталось

Posted 15 августа, 13:29
Published 15 августа, 13:29
Modified 10 сентября, 05:42
Updated 10 сентября, 05:42
Первое и самое важное — признать наличие проблемы, приводит слова эксперта lisa.ru. Нельзя притворяться, что всё хорошо, если так не так. Если женщина постоянно нервничает из-за мелочей, это уже сигнал о том, что пора что-то менять.
Матери кажется, что все её силы уходят на разнообразные дела: работу, заботу о доме, поездки на занятия для детей. Однако, если внимательно посмотреть, окажется, что истощает её не весь список дел, а только пара-тройка конкретных пунктов.
Определение того, что именно вызывает усталость, и попытка повлиять на это — ключ к решению проблемы. Например, если уборка становится самым трудным делом, можно либо нанять помощницу, либо привлечь к этому занятию домочадцев, в том числе детей.
1. Нехватка сна
Постарайтесь выстроить удобный для себя режим дня своим детям, рекомендует Ева Диденок. Не следует забывать и о дневном сне, если он возможен. Важно понимать, что не готовка, не уборка, а именно отдых — важнейшая задача матери.
2. Желание быть идеальной
Стремление быть совершенной матерью, успевать во всем, не оставлять ни одно дело на потом может быть источником усталости. Поэтому важно осознавать, что быть «достаточно хорошей мамой» гораздо продуктивнее, чем стремиться к недостижимому идеалу.
3. Недооценка собственных заслуг
Мамы часто недооценивают свой вклад в семейное благополучие. Матери не чувствуют удовлетворения: им не дают премию и не ставят в пример за заслуги, как на работе. Важно ценить свои достижения, даже самые маленькие, и осознавать, что домашняя работа является серьезным трудом. Блогер рекомендует посчитать, сколько семье пришлось бы потратить, если бы приходилось нанимать помощников для ухода за детьми и домашних дел. Тогда достижения покажутся более значимыми.
Важно также не забывать об отдыхе и заботе о себе. Можно написать список занятий, которые доставляют удовольствие, и поочередно внедрять их в повседневную жизнь. Это поможет сохранить ресурсы и чувствовать себя лучше. Это может быть прогулка в одиночестве, встреча с подругами, небольшое путешествие, занятие спортом, чтение книг или просмотр сериалов, шоппинг, спа-салон, сеанс массажа и многое другое. Заботясь о себе, мамы могут обрести новый источник энергии и радости в жизни.
И главное правило, чтобы оставаться в ресурсе — уметь просить помощи, подчеркивает эксперт. Не стесняйтесь просить помощи у родных. Радостная и полная сил мама — залог счастливой семьи!
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