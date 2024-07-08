Кризис в 1,5 года: все родители делают эти ошибки

Возрастной кризис в 1,5 года появляется у малыша по нескольким причинам. Во-первых, в это время он впервые начинает ощущать себя как отдельную личность и начинает замечать, что на некоторые его действия и желания родители могут ответить отказом. Это очень расстраивает малыша.