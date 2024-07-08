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Posted 8 июля, 13:19

Published 8 июля, 13:19

Modified 10 сентября, 03:36

Updated 10 сентября, 03:36

Кризис в 1,5 года: все родители делают эти ошибки

Кризис в 1,5 года: все родители делают эти ошибки

8 июля 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
Кризис в 1,5 года: все родители делают эти ошибки
Ребенок капризничает, обижает и бьет других, становится непослушным и неласковым? Всё это признаки первого возрастного кризиса полутора лет. Нужно ли с этим бороться и что делать родителям — в нашей статье.

Возрастной кризис в 1,5 года появляется у малыша по нескольким причинам. Во-первых, в это время он впервые начинает ощущать себя как отдельную личность и начинает замечать, что на некоторые его действия и желания родители могут ответить отказом. Это очень расстраивает малыша.

Во-вторых, в этом возрасте малыш начинает понимать, что мама не всецело принадлежит ему: может куда-то уходить, обнимать кого-то другого. Он начинает требовать повышенного внимания.

В-третьих, в период до трёх лет мозг и нервная система малыша развиваются столь стремительно, что организм испытывает сильнейшее перенапряжение. Это и приводит к кризисному поведению.

Ребенок в 1,5 года впервые начинает ощущать себя как отдельную личностьРебенок в 1,5 года впервые начинает ощущать себя как отдельную личность
Ребенок в 1,5 года впервые начинает ощущать себя как отдельную личность. Фото: Изображение Midjourney

Психологи советуют в кризисный период окружить ребенка особым вниманием и заботой, чаще обнимать и не препятствовать проявлению эмоций. Кризис продлится не больше месяца, и ваш малыш снова станет прежним.

Чего делать нельзя.

  1. Не ругаем за истерику. В этом возрасте ребенок еще не умеет манипулировать и не контролирует свои действия. Иногда он сам не осознает, почему вдруг сидит в луже и просто кричит. Стоит переждать истерику или просто унести малыша подальше от зрителей.
  2. Не заставляем. Вам хочется, чтобы ваш малыш был идеален, но он ведет себя не так, как вы хотите? Не стоит заставлять его насильно здороваться с соседями, делиться игрушками, дружить с другими детьми во дворе. Не входите в конфликт — просто потом спокойно объясните ребенку, как правильно вести себя с окружающими. Лучшее объяснение — личный пример.
  3. Не упрекаем. Малышу важно выплеснуть свои эмоции, но он не знает, как это правильно сделать. Он может драться, кричать, разбрасывать игрушки. Не наказывайте его за это — обнимите его и расскажите, что вы понимаете, что он разозлился или расстроился. Пусть плачет и протестует. Так он учится принимать несовершенство окружающего мира.
#Алина Ибрагимова#Дети#Семья#Кризис#Все материалы авторов#Психология
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