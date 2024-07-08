Кризис в 1,5 года: все родители делают эти ошибки

Posted 8 июля, 13:19
Published 8 июля, 13:19
Modified 10 сентября, 03:36
Updated 10 сентября, 03:36
Возрастной кризис в 1,5 года появляется у малыша по нескольким причинам. Во-первых, в это время он впервые начинает ощущать себя как отдельную личность и начинает замечать, что на некоторые его действия и желания родители могут ответить отказом. Это очень расстраивает малыша.
Во-вторых, в этом возрасте малыш начинает понимать, что мама не всецело принадлежит ему: может куда-то уходить, обнимать кого-то другого. Он начинает требовать повышенного внимания.
В-третьих, в период до трёх лет мозг и нервная система малыша развиваются столь стремительно, что организм испытывает сильнейшее перенапряжение. Это и приводит к кризисному поведению.
Психологи советуют в кризисный период окружить ребенка особым вниманием и заботой, чаще обнимать и не препятствовать проявлению эмоций. Кризис продлится не больше месяца, и ваш малыш снова станет прежним.
Чего делать нельзя.
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