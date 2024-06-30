Как сказать детям, что им пора жить отдельно?

Posted 30 июня, 12:44
Published 30 июня, 12:44
Modified 10 сентября, 03:16
Updated 10 сентября, 03:16
Сепарация от родителей — один из важнейших этапов в жизни каждого человека. Рано или поздно ваш ребенок отделится от родного дома, и этот процесс не должен стать для него болезненным. Рассказываем, когда говорить с ребенком о переезде и как следует общаться на деликатную тему.
По закону совершеннолетним россиянин считается после достижения 18 лет. Однако наступление этого возраста совсем не означает, что ребенку нужно уезжать от семьи.
Стоит отметить, что период сепарации ребенка от родителей зависит от индивидуальных факторов обстановки в семье. Так, если дети уже давно заявляли о желании вступить во взрослую жизнь, они имеют доход или им могут помогать родители, то отпускать членов семьи в отдельное плавание вполне можно.
Однако не стоит выгонять ребенка в самостоятельную жизнь сразу после достижения совершеннолетия. В эти годы ему особенно важно получить образование и начать пробовать себя в разных профессиях, поэтому родители должны быть рядом, поддерживать и помогать младшему члену семьи.
Если вы хотите поговорить с ребенком о возможности его переезда и начале взрослой жизни, стоит подготовить почву для диалога. Не стоит рубить сплеча и заводить разговор без предварительного обучения самостоятельности.
Ребенок действительно должен быть готов к этому. То есть, он не только будет находиться в стабильном ментальном состоянии, но и уметь обращаться с базовыми бытовыми делами и знать, как вести себя в стрессовых ситуациях по жизни.
В разговоре стоит упомянуть, что вы и дальше будете поддерживать хорошие отношения со своими детьми, а переезд не является отделением от семьи. Кроме того, важно, чтобы ребенок понимал, что и после переезда родители смогут ему помочь в экстренных ситуациях как морально, так и материально.
Если ребенок все-таки согласился вступить во взрослую жизнь и переехал, не стоит контролировать его так, будто вы все еще живете под одной крышей. Человек никогда не сможет пройти сепарацию, если даже после отделения родители пытаются руководить его жизнью.
Вы можете приходить в гости, созваниваться и переписываться, но здесь важно знать меру. Так, ежедневные визиты домой ребенок будет воспринимать не как поддержку и желание укрепить семейные связи, а как вторжение в личное пространство.
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