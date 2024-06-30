Как сказать детям, что им пора жить отдельно?

В разговоре стоит упомянуть, что вы и дальше будете поддерживать хорошие отношения со своими детьми, а переезд не является отделением от семьи. Кроме того, важно, чтобы ребенок понимал, что и после переезда родители смогут ему помочь в экстренных ситуациях как морально, так и материально.