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Posted 30 июня, 12:44

Published 30 июня, 12:44

Modified 10 сентября, 03:16

Updated 10 сентября, 03:16

Советы родителям, которые хотят поговорить со своими детьми о переезде

Как сказать детям, что им пора жить отдельно?

30 июня 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney
Советы родителям, которые хотят поговорить со своими детьми о переезде
Узнайте, как правильно говорить с ребенком о начале взрослой жизни, когда следует начать объяснять свою позицию и что не следует озвучивать. Подробнее — в материале Newia.

Сепарация от родителей — один из важнейших этапов в жизни каждого человека. Рано или поздно ваш ребенок отделится от родного дома, и этот процесс не должен стать для него болезненным. Рассказываем, когда говорить с ребенком о переезде и как следует общаться на деликатную тему.

Когда наступает взрослость?

По закону совершеннолетним россиянин считается после достижения 18 лет. Однако наступление этого возраста совсем не означает, что ребенку нужно уезжать от семьи.

Стоит отметить, что период сепарации ребенка от родителей зависит от индивидуальных факторов обстановки в семье. Так, если дети уже давно заявляли о желании вступить во взрослую жизнь, они имеют доход или им могут помогать родители, то отпускать членов семьи в отдельное плавание вполне можно.

Если вы хотите поговорить с ребенком о возможности его переезда и начале взрослой жизни, стоит подготовить почву для диалогаЕсли вы хотите поговорить с ребенком о возможности его переезда и начале взрослой жизни, стоит подготовить почву для диалога
Если вы хотите поговорить с ребенком о возможности его переезда и начале взрослой жизни, стоит подготовить почву для диалога. Фото: Изображение Midjourney

Однако не стоит выгонять ребенка в самостоятельную жизнь сразу после достижения совершеннолетия. В эти годы ему особенно важно получить образование и начать пробовать себя в разных профессиях, поэтому родители должны быть рядом, поддерживать и помогать младшему члену семьи.

Как начать разговор?

Если вы хотите поговорить с ребенком о возможности его переезда и начале взрослой жизни, стоит подготовить почву для диалога. Не стоит рубить сплеча и заводить разговор без предварительного обучения самостоятельности.

Ребенок действительно должен быть готов к этому. То есть, он не только будет находиться в стабильном ментальном состоянии, но и уметь обращаться с базовыми бытовыми делами и знать, как вести себя в стрессовых ситуациях по жизни.

Вторжение в личное пространство может разозлить ребенкаВторжение в личное пространство может разозлить ребенка
Вторжение в личное пространство может разозлить ребенка. Фото: Изображение Midjourney

В разговоре стоит упомянуть, что вы и дальше будете поддерживать хорошие отношения со своими детьми, а переезд не является отделением от семьи. Кроме того, важно, чтобы ребенок понимал, что и после переезда родители смогут ему помочь в экстренных ситуациях как морально, так и материально.

Как вести себя после переезда?

Если ребенок все-таки согласился вступить во взрослую жизнь и переехал, не стоит контролировать его так, будто вы все еще живете под одной крышей. Человек никогда не сможет пройти сепарацию, если даже после отделения родители пытаются руководить его жизнью.

Вы можете приходить в гости, созваниваться и переписываться, но здесь важно знать меру. Так, ежедневные визиты домой ребенок будет воспринимать не как поддержку и желание укрепить семейные связи, а как вторжение в личное пространство.

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#Виктория Оврамец#Общество#Дети#Семья#Родители#Психология#Взрослые#Переезд
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