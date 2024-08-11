«Страх близости» — что такое избегающая привязанность и как она формируется с детства

Posted 11 августа, 08:56
Published 11 августа, 08:56
Modified 10 сентября, 05:23
Updated 10 сентября, 05:23
Наши самые ранние взаимодействия с родителями формируют стиль привязанности на протяжении всей жизни. В зависимости от того, насколько близкими и отзывчивыми были мама и папа, зависит взрослая жизнь ребенка.
Избегающая привязанность — это стиль привязанности, который развивается у ребенка, когда его родитель или главный опекун не проявляет заботы или отзывчивости, кроме предоставления предметов первой необходимости, таких как еда и кров. При таком отношении взрослых ребенок игнорирует свои потребности, чтобы сохранить мир и удержать рядом близкого человека. Он испытывает тревогу или печаль, но делает это в одиночку и отрицает важность этих чувств.
«Тревожно-избегающий (дезорганизованный) тип формируется у тех детей, у которых страх отвержения и желание получить любовь объединились со страхом близости», — рассказывает психолог Джульетта Потехина.
Этот стиль привязанности часто остается с человеком на протяжении всей взрослой жизни, в дальнейшем влияя на его романтические отношения, дружбу и другие связи. Сегодня примерно 30% людей демонстрируют такой тип поведения.
Когда ребенок нуждается в поддержке, избегающие родители могут преуменьшать или игнорировать его проблемы. В таком случае родитель поступает следующим образом:
У детей также может развиться избегающий стиль привязанности из-за усыновления или болезни родителей, развода или смерти.
Дети избегающих родителей или опекунов могут внешне не выражать потребности в привязанности или заботе. Они, вероятно, будут:
Психолог Тиана Куница рассказывает, что во взрослом возрасте человек с избегающим типом привязанности скорее всего будет думать следующим образом:
«Чтобы помочь ребенку с таким типом привязанности, необходимо создать атмосферу безопасности и поддержки», — считает психолог Ксения Яблокова.
Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) работает путем выявления вредных моделей мышления, их устранения, решения проблем и укрепления уверенности в себе.
Все эти способы, по мнению Ксении Яблоковой, позволят мягко скорректировать мышление ребенка и обрести в себе уверенность.
Как родитель, вы можете поощрять своего ребенка развивать безопасный стиль привязанности вместо избегающей,:
Не давите на себя слишком сильно, чтобы быть «идеальным» родителем. Стремление установить контакт со своим ребенком и делать все возможное, чтобы быть доступным для него, выведет вас на правильный путь к формированию здоровых моделей привязанности.
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