«Страх близости» — что такое избегающая привязанность и как она формируется с детства

Избегающая привязанность — это стиль привязанности, который развивается у ребенка, когда его родитель или главный опекун не проявляет заботы или отзывчивости, кроме предоставления предметов первой необходимости, таких как еда и кров. При таком отношении взрослых ребенок игнорирует свои потребности, чтобы сохранить мир и удержать рядом близкого человека. Он испытывает тревогу или печаль, но делает это в одиночку и отрицает важность этих чувств.