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Posted 11 августа, 08:56

Published 11 августа, 08:56

Modified 10 сентября, 05:23

Updated 10 сентября, 05:23

Что такое избегающая привязанность у детей?

«Страх близости» — что такое избегающая привязанность и как она формируется с детства

11 августа 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
Что такое избегающая привязанность у детей?
Ваш ребенок как колючка и даже не дает поцеловать себя в макушку? Вероятнее всего, у него тревожно-избегающий тип привязанности в отношениях. Психологи рассказали, как родители влияют на возникновение такого поведения и что можно изменить.

Наши самые ранние взаимодействия с родителями формируют стиль привязанности на протяжении всей жизни. В зависимости от того, насколько близкими и отзывчивыми были мама и папа, зависит взрослая жизнь ребенка.

Избегающая привязанность — это стиль привязанности, который развивается у ребенка, когда его родитель или главный опекун не проявляет заботы или отзывчивости, кроме предоставления предметов первой необходимости, таких как еда и кров. При таком отношении взрослых ребенок игнорирует свои потребности, чтобы сохранить мир и удержать рядом близкого человека. Он испытывает тревогу или печаль, но делает это в одиночку и отрицает важность этих чувств.

«Тревожно-избегающий (дезорганизованный) тип формируется у тех детей, у которых страх отвержения и желание получить любовь объединились со страхом близости», — рассказывает психолог Джульетта Потехина.

Этот стиль привязанности часто остается с человеком на протяжении всей взрослой жизни, в дальнейшем влияя на его романтические отношения, дружбу и другие связи. Сегодня примерно 30% людей демонстрируют такой тип поведения.

Тревожно-избегающий тип привязанности у мужчин и женщин формируется в семьеТревожно-избегающий тип привязанности у мужчин и женщин формируется в семье
Тревожно-избегающий тип привязанности у мужчин и женщин формируется в семье. Фото: Изображение Midjourney

Когда ребенок нуждается в поддержке, избегающие родители могут преуменьшать или игнорировать его проблемы. В таком случае родитель поступает следующим образом:

  • Не реагирует, когда ребенок плачет
  • Активное противодействие плачу
  • Не проявляет эмоциональных реакций на проблемы или достижения
  • Высмеивает проблемы ребенка
  • Демонстрация раздражения по поводу ребенка, испытывающего проблему
  • Не решение медицинских проблем или потребностей в питании
  • Избегание прикосновений или физического контакта

У детей также может развиться избегающий стиль привязанности из-за усыновления или болезни родителей, развода или смерти.

Дети избегающих родителей или опекунов могут внешне не выражать потребности в привязанности или заботе. Они, вероятно, будут:

  • Избегать физических прикосновений
  • Избегать зрительного контакта
  • Никогда или редко обращаться за помощью
  • Питаться неупорядоченно

Психолог Тиана Куница рассказывает, что во взрослом возрасте человек с избегающим типом привязанности скорее всего будет думать следующим образом:

  • «Я скучаю в разлуке, но рядом с любимыми хочу сбежать»;
  • «Могу строить отношения только с самодостаточным человеком»;
  • «Мне сложно говорить о чувствах или делиться чем-то личным в отношениях»;
  • «Не люблю, когда кто-то от меня зависит»;
  • «Если мы только начали строить отношения и партнер начал отдаляться, я скорее обрадуюсь».
Избегающий тип привязанности у детейИзбегающий тип привязанности у детей
Избегающий тип привязанности у детей. Фото: Изображение Midjourney
«Чтобы помочь ребенку с таким типом привязанности, необходимо создать атмосферу безопасности и поддержки», — считает психолог Ксения Яблокова.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) работает путем выявления вредных моделей мышления, их устранения, решения проблем и укрепления уверенности в себе.

Что нужно делать родителю, чтобы помочь ребенку:

  1. Регулярный режим дня позволит внести предсказуемость и снизит уровень тревоги.
  2. Готовность слушать и поддерживать его интересы будет способствовать укреплению эмоционального контакта и повышать уровень доверия.
  3. Общение будет способствовать формированию умения выражать чувства словами и замечать их у других людей.
  4. Терпение даст время для того, чтобы привыкнуть к новым условиям и поверить, что с ним всё хорошо.
  5. Если ребенок продолжает испытывать трудности в общении и установлении контактов, обратитесь к психологу или психотерапевту. Он поможет найти методы взаимодействия с ребенком на индивидуальной основе.

Все эти способы, по мнению Ксении Яблоковой, позволят мягко скорректировать мышление ребенка и обрести в себе уверенность.

Родители формируют тип привязанности детей, который влияет на их будущие отношенияРодители формируют тип привязанности детей, который влияет на их будущие отношения
Родители формируют тип привязанности детей, который влияет на их будущие отношения. Фото: Изображение Midjourney

Как родитель, вы можете поощрять своего ребенка развивать безопасный стиль привязанности вместо избегающей,:

  • Помните о своих собственных эмоциях и о том, как вы преподносите их своему ребенку.
  • Обращайте внимание на звуки, выражения лица и движения, которые совершает ваш ребенок в разных ситуациях. Например, плач вашего ребенка может звучать по-разному, когда он голоден, и когда он устал.
  • Проводите время со своим ребенком качественно. Разговаривайте с ним, играйте в прятки, улыбайтесь ему, прикасайтесь к нему и покажите, что вы заботитесь о нем и хотите проводить время вместе.

Не давите на себя слишком сильно, чтобы быть «идеальным» родителем. Стремление установить контакт со своим ребенком и делать все возможное, чтобы быть доступным для него, выведет вас на правильный путь к формированию здоровых моделей привязанности.

Внимательное отношение и общение с ребенком помогает сформировать здоровые отношенияВнимательное отношение и общение с ребенком помогает сформировать здоровые отношения
Внимательное отношение и общение с ребенком помогает сформировать здоровые отношения. Фото: Изображение Midjourney
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