Как найти подход к ребенку: 9 лучших книг для родителей о воспитании детей

Людмила Петрановская «Тайная опора» Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?» Адель Фабер и Элейн Мазлиш «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» Мария Монтессори «Дети — другие. Уникальная методика раннего развития» Федор Катасонов «Федиатрия» Джон Медина «Правила развития мозга вашего ребенка» Росс В. Грин «Взрывной ребенок» Дима Зицер «Любить нельзя воспитывать» Наталья Ремиш «Просто о важном. Про Миру и Гошу»

Детские психологи знают все о воспитании малышей и подростков. Своими знаниями они делятся в книгах, где подробно описывают авторские методики, позволяющие справиться даже с самыми трудными ситуациями, которые возникают у молодых родителей.