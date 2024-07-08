Как найти подход к ребенку: 9 лучших книг для родителей о воспитании детей

Posted 8 июля, 10:47
Published 8 июля, 10:47
Modified 10 сентября, 03:35
Updated 10 сентября, 03:35
В своей работе автор подробно развенчивает мифы «советского воспитания» и объясняет разные модели поведения взрослых в отношении ребенка.
Это поистине бестселлер среди книг о воспитании детей. Если ваш ребенок взрослеет и все чаще огорчает своим поведением, то советы автора окажутся как нельзя кстати.
Авторы не понаслышке знают, каким должно быть идеальное воспитание, обе вырастили по трое детей. В своей книге она дают четкие инструкции о том, как вести себя в тех или иных ситуациях.
Про методику Марии Монтессори не слышал только ленивый. Этот выдающийся педагог разработала собственную методику раннего развития ребенка, которой пользуется вот уже не одно поколение родителей.
Если вы доверяете исключительно рекомендациям врача, то изучите книгу педиатра Федора Катасонова. Он подробно пишет о том, как ухаживать за малышом, оказывать ему первую помощь при заболеваниях, какие нужно делать прививки.
Американский биолог Джон Медина делится своими знаниями о работе мозга. Используя особенности работы этого важного органа, можно выявить то, что необходимо для правильного развития ребенка.
За свою многолетнюю практику на факультете психиатрии Гарвардской медицинской школы Грин Росс изучил множество случаев взрывного детского темперамента и в своей книге обучает родителей, как нужно вести себя с такими детьми.
Доктор педагогических наук Дима Зицер строит свою методику воспитания на том, что любой ребенок — это личность, которая заслуживает уважения. Исходя из этого и нужно вести воспитательную работу.
Эту книгу отличает легкий и доступный слог. Автор в забавной манере описывает, как общается со своими малышами, на простых примерах объясняет, как решать конфликты и учить ребенка жить в нашем многоликом мире.
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