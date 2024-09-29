Эти 2 знака зодиака чаще всего проверяют телефон своего партнера

Раки — это эмоциональные и чувствительные люди, которые очень заботятся о своих чувствах и чувствах близких. Они могут быть очень закрыты в себе, иногда даже слишком. Подобно крабу, который имеет клешни и твердый панцирь для защиты, Раки могут стать обидчивыми и агрессивными, если их чувства находятся под угрозой.