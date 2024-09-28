Одевайтесь по звездам: как выбрать одежду по вашему знаку Венеры

Posted 28 сентября, 09:08
Published 28 сентября, 09:08
Modified 28 сентября, 09:10
Updated 28 сентября, 09:10
Когда дело доходит до моды и стиля, звезды могут многое рассказать о наших предпочтениях и вкусах. Планета Венера, названная в честь римской богини любви и красоты, играет ключевую роль в нашей эстетике и том, как мы выражаем себя через одежду. Чтобы узнать где именно стоит ваша Венера, нужно составить натальную карту.
Астролог Антонелла специально для The New York Post разобралась, как выбрать стиль, подходящий именно вам, исходя из вашего знака Венеры.
Если ваша Венера в Овне, вам подходят яркие и мощные цвета, такие как огненно-красный, оранжевый и ярко-желтый. Эти оттенки подчеркнут вашу уверенность и жизненную силу.
— Выбирайте структурированные силуэты и смелые узоры, чтобы показать свою авантюрную сторону, — советует астролог Антонелла из Psychic World.
Примеры знаменитостей с Венерой в Овне включают Элизабет Тейлор и Леди Гагу, которые всегда выбирают смелые и незабываемые образы.
Для тех, у кого Венера в Тельце, важны качество и комфорт. Глубокие коричневые, теплые оранжевые и оливково-зеленые оттенки отражают приземленную и чувственную энергию этого знака.
— Используйте такие текстуры, как бархат, замша или искусственный мех, чтобы добавить роскоши и тепла, — рекомендует Антонелла.
Посмотрите на Лану Дель Рей, чей стиль всегда элегантен и комфортен.
Для людей с Венерой в Близнецах важно разнообразие и игривость. Яркие желтые, розовые и светло-голубые оттенки добавят веселья в ваш осенний гардероб.
— Используйте универсальные детали и узоры, такие как полоски и горошек, чтобы продемонстрировать многогранную личность, — советует астролог.
Посмотрите на Марго Робби и Меган Фокс, которые знают, как играть с разными стилями и образами.
Если ваша Венера в Раке, выбирайте мягкие и уютные вещи, такие как объемные вязаные свитера и кашемировые шарфы.
— Эти вещи создают чувство безопасности и комфорта, — отмечает женщина.
Ленни Кравиц, известный своими огромными шарфами, идеально воплощает этот стиль.
Люди с Венерой во Льве любят привлекать внимание. Насыщенные красные, золотые и пурпурные цвета подчеркивают их любовь к драме и роскоши.
— Выбирайте наряды с драматичными силуэтами и броские украшения, — советует Антонелла.
Мадонна, с ее яркими и незабываемыми образами, является прекрасным примером.
Если ваша Венера в Весах, выбирайте мягкие пастельные цвета и классические вещи. »
— Рассмотрите ткани, такие как шелк и шифон, с легким и воздушным ощущением, — советует Антонелла.
Бейонсе и Эмма Стоун, с их утонченными и элегантными образами, являются отличными примерами.
Для Венеры в Деве характерна практичность и аккуратность. Землистые тона и классические крои подчеркивают их стремление к простоте и функциональности.
— Отдавайте предпочтение изысканным и аккуратным образам с чистыми линиями, — рекомендует Антонелла.
Ким Кардашьян, с ее любовью к нейтральным цветам и чистым линиям, прекрасно иллюстрирует этот стиль.
Для Венеры в Скорпионе характерны темные и насыщенные цвета, такие как глубокий красный и черный.
— Используйте роскошные ткани, такие как замша и кожа, чтобы создать загадочный и притягательный образ, — предлагает астролог.
Дрейк, с его любовью к черным нарядам, прекрасно иллюстрирует этот стиль.
Люди с Венерой в Стрельце любят экспериментировать с эклектичными и богемными вещами.
— Яркие и теплые цвета, такие как насыщенный оранжевый и смелый синий, помогут выразить вашу индивидуальность, — говорит Антонелла.
Билли Айлиш и Дэвид Боуи, с их смелыми и уникальными образами, являются прекрасными примерами.
Для Венеры в Козероге характерны землистые и нейтральные цвета, такие как глубокий зеленый и серый.
— Выбирайте строгие вещи и высококачественные ткани, такие как шерсть и кашемир, — советует Антонелла.
Майли Сайрус, с ее стратегически подобранными нарядами, является отличным примером.
Люди с Венерой в Водолее любят экспериментировать с нетрадиционными образами.
— Экспериментируйте с электрическим синим, ярко-зеленым и металлическим, — предлагает Антонелла.
Тимоти Шаламе и Гарри Стайлс, с их смелыми и неожиданными нарядами, идеально воплощают этот стиль.
Для Венеры в Рыбах характерны мягкие и успокаивающие оттенки, такие как пастельные и цвета морской пены.
— Используйте струящиеся ткани, такие как шифон и шелк, чтобы создать причудливый и неземной образ, — советует Антонелла.
Пенелопа Крус и Камила Кабельо, с их мягкими и романтичными образами, являются прекрасными примерами.
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