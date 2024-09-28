Одевайтесь по звездам: как выбрать одежду по вашему знаку Венеры

Когда дело доходит до моды и стиля, звезды могут многое рассказать о наших предпочтениях и вкусах. Планета Венера, названная в честь римской богини любви и красоты, играет ключевую роль в нашей эстетике и том, как мы выражаем себя через одежду. Чтобы узнать где именно стоит ваша Венера, нужно составить натальную карту.