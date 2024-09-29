Какой день недели самый счастливый?

Как и у знаков зодиака, у каждого дня недели есть своя «правящая» планета. Названия дней связаны с богами и правителями прошлого: воскресенье — день Солнца, понедельник принадлежит Луне, а вот четверг находится под покровительством Юпитера. Как это влияет на нашу жизнь?