Какой день недели самый счастливый?

Posted 29 сентября, 05:53
Published 29 сентября, 05:53
Modified 29 сентября, 05:55
Updated 29 сентября, 05:55
Как и у знаков зодиака, у каждого дня недели есть своя «правящая» планета. Названия дней связаны с богами и правителями прошлого: воскресенье — день Солнца, понедельник принадлежит Луне, а вот четверг находится под покровительством Юпитера. Как это влияет на нашу жизнь?
Юпитер, известный в древнегреческой мифологии как Зевс, — это планета, которая символизирует удачу, расширение и оптимизм. В астрологии Юпитер считается современным правителем Стрельца и древним правителем Рыб. Эта планета ассоциируется с изобилием, счастьем и вдохновением.
— Юпитер — это пьяный дядя планетарного ряда, в равной степени жизнерадостный и веселый, дарующий благословения, побуждающий нас верить в то, что лучшее еще впереди, — отмечает известный астролог Креда Вигл.
Четверг — это день, когда особенно ощутима энергия Юпитера. Это идеальное время для образовательных занятий, расширения кругозора и поиска новых возможностей. Занимайтесь визуализацией своих мечт, стройте амбициозные планы и не бойтесь рисковать.
— Используйте четверг для крупных начинаний и важных встреч. Это день, когда Вселенная особенно благосклонна к вашим усилиям, — рекомендует астролог Мария Смит.
Интересно отметить, что многие важные исторические события произошли именно в четверг. Например, Конгресс США принял Декларацию независимости в день Юпитера, а Билль о правах также был подписан в четверг. Это только подтверждает особенную энергию этого дня.
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