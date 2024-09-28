3 аналога румян Rhode от Хейли Бибер, которые не разочаруют

Rhode, бренд, основанный Хейли Бибер в 2020 году, быстро набрал популярность. От уходовых средств до блесков для губ и теперь румян — каждый продукт этого бренда вызывает восторг в социальных сетях. В июле 2024 года кремовые румяна от Rhode, включая хитовый оттенок Sleepy Girl, стали настоящим трендом. Но оправдывают ли они свою стоимость?