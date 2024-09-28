3 аналога румян Rhode от Хейли Бибер, которые не разочаруют

Posted 28 сентября, 13:14
Published 28 сентября, 13:14
Modified 28 сентября, 13:22
Updated 28 сентября, 13:22
Rhode, бренд, основанный Хейли Бибер в 2020 году, быстро набрал популярность. От уходовых средств до блесков для губ и теперь румян — каждый продукт этого бренда вызывает восторг в социальных сетях. В июле 2024 года кремовые румяна от Rhode, включая хитовый оттенок Sleepy Girl, стали настоящим трендом. Но оправдывают ли они свою стоимость?
Оттенок Sleepy Girl представляет собой теплый, пыльно-розовый цвет, который кажется идеальным выбором для осеннего и летнего макияжа. Тем не менее, несмотря на привлекательный оттенок, у румян есть свои недостатки.
Они имеют очень жирную текстуру, похожую на тающий крем, что затрудняет их нанесение кистью. Лучше всего наносить их напрямую из стика, но это метод менее гигиеничный. Кроме того, румяна плохо фиксируются на коже, оставляя ощущение жирного бальзама для губ.
После использования румян Rhode первое, что приходит на ум, — это помада Kiko Milano Jelly Stylo. Она также обладает жирной, блестящей текстурой и не фиксируется на губах, что делает ее прекрасной альтернативой. Оттенок Rosu Mave (508) очень напоминает Sleepy Girl и легко растушевывается. Плюсом является более доступная цена.
Румяна от Art-Visage обладают более насыщенной текстурой, но при этом остаются легкими и тающими на коже. Они легко растушевываются и придают коже сатиновый блеск. Оттенок под номером 1 очень похож на Sleepy Girl, а номер 5 напоминает Frickle из коллекции Rhode.
Румяна от Influence Beauty Universum гораздо ближе к классическим румянам по своим свойствам, чем продукция от Rhode. Они легко растушевываются и могут быть нанесены различными методами. Оттенок коралловый (02) напоминает Sleepy Girl, а ярко-розовый (03) схож с Spicy Marg от Хейли Бибер. Эти румяна обладают хорошей стойкостью и удобны в использовании, что делает их популярными среди многих потребителей.
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