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Posted 27 сентября, 11:44

Published 27 сентября, 11:44

Modified 27 сентября, 11:46

Updated 27 сентября, 11:46

Лакшери в японском стиле: как создать в доме дорогой, но стильный интерьер

Лакшери в японском стиле: как создать в доме дорогой, но стильный минималистичный интерьер

27 сентября 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney
Лакшери в японском стиле: как создать в доме дорогой, но стильный интерьер
Рассказываем, как создать дорогой интерьер, но чтобы он не был вычурным и кричащим.

С помощью правильных элементов и принципов философии дзен вы можете превратить свое пространство в рай в японском стиле.

Дзен служит краеугольным камнем дизайна такого интерьера, формируя принципы и эстетику, которые создают безмятежное жилое пространство. Он подчеркивает простоту, гармонию и глубокую связь с природой.

5 основных принципов создания комнаты в японском стиле

Если вы хотите внести в свой дом минималистичную элегантность японского дизайна, начните со следующих действий.

  1. Выбирайте естественные и землистые оттенки, нейтральные тона, например, нежно-зеленые и теплые коричневые.
  2. Покупайте мебель с четкими линиями и низким профилем, а также минималистичные предметы, воплощающие простоту и функциональность.
  3. Используйте традиционные элементы японского дизайна — циновки татами, ширмы седзи и раздвижные двери, чтобы добавить аутентичности и создать японскую эстетику.
  4. Создайте атмосферу с помощью мягкого освещения, используя бумажные фонарики, рассеянное освещение или лампочки теплых тонов.
  5. Добавьте натуральные текстуры и материалы. Используйте бамбук, дерево и рисовую бумагу, чтобы подчеркнуть ощущение природы.
Интерьер в японском стилеИнтерьер в японском стиле
Интерьер в японском стиле. Фото: Изображение Midjourney

Почему японская мебель расположена низко над землей

Японская мебель известна своей уникальной эстетикой дизайна, отличающейся низким профилем и непосредственной близостью к земле. Это сделано потому, что по мнению философии дзен пустые пространства обладают энергией, создавая ощущение спокойствия и равновесия в окружающей среде.

Используя низкую мебель, японские интерьеры создают гармоничные отношения между положительным и отрицательным пространством, позволяя комнате дышать и создавая ощущение спокойствия.

Почему японская мебель расположена низко над землейПочему японская мебель расположена низко над землей
Почему японская мебель расположена низко над землей. Фото: соцсети

Помимо основ также стоит учесть и детали, которые также влияют на атмосферу и стиль жилого пространства.

Комнатные растения

Комнатные растения — это красивый и естественный способ привнести в ваш дом внешний вид. Расставив их по всей комнате, вы можете создать успокаивающую и освежающую обстановку, способствующую хорошему самочувствию и соединяющую вас с природой.

Природные тона горшков для растений, такие как тёплые коричневые, мягкие зелёные и приглушённые серые, помогут создать имитирующую красоту природы.

Арт-объекты в японском стиле

Элементы японского искусства и культуры играют важную роль в помещении, оформленного в японском стиле. Использование традиционных произведений искусства, например, картины с цветами сакуры или каллиграфия, может придать декору нотку индивидуальной красоты.

В дополнение к произведениям искусства рассмотрите возможность включения других культурных элементов, таких как керамика или текстиль, демонстрирующие традиционное японское мастерство. Эти элементы не только придают визуальный интерес, но и вносят свой вклад в общую атмосферу и создают связь с японской культурой.

Японская гостинаяЯпонская гостиная
Японская гостиная. Фото: Изображение Midjourney

Коврики татами

Коврики татами были неотъемлемой частью японской культуры на протяжении многих веков. Эти традиционные соломенные циновки не только придают аутентичности японскому интерьеру, но и служат практическим целям.

Коврики татами мягкие и удобные, на них приятно сидеть или ходить, они создают уютную и тёплую атмосферу в комнате. Кроме того, они помогают определить планировку помещения: стандартный коврик татами имеет размеры примерно 90 см на 180 см.

Коврики татамиКоврики татами
Коврики татами. Фото: соцсети

Принципы фен-шуя при создании интерьера в японском стиле

  • Создайте чистое пространство. Беспорядок нарушает поток энергии, поэтому поддерживайте чистоту и организованность в комнате, позволяя позитивной энергии свободно течь.
  • Оптимизируйте расстановку мебели. Планировка мебели должна обеспечивать легкость движений и чувство равновесия так, чтобы можно было свободно ходить и не натыкаться на углы и препятствия.
  • Используйте натуральные материалы: Считается, что натуральные материалы оказывают успокаивающее и заземляющее действие. Выбирайте для отделки интерьера, для декора и мебели дерево, бамбук или камень.
  • Баланс инь и ян. Включите в дизайн комнаты элементы инь (пассивный) и ян (активный). Например, сбалансируйте мягкое освещение с естественным или создайте сочетание изогнутых и прямых линий в вашей мебели.
  • Зеленые акценты. Растения оживляют пространство, способствуя ощущению гармонии и позитивной энергии. Выбирайте в качестве украшения бамбук или деревья бонсай.

Совместив принципы Фэн-шуй с японским дизайном комнаты, вы можете создать привлекательное и сбалансированное пространство, которое способствует ощущению покоя, гармонии и потоку позитивной энергии.

Интерьер в японском стилеИнтерьер в японском стиле
Интерьер в японском стиле. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Япония#Дизайн#Интерьер#Искусство и дизайн
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