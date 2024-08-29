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Posted 29 августа, 11:14

Published 29 августа, 11:14

Modified 10 сентября, 06:29

Updated 10 сентября, 06:29

Спальня будет выглядеть дороже и стильно: 5 хитрых лайфхаков

Спальня будет выглядеть дороже и стильно: 5 хитрых лайфхаков

29 августа 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney
Спальня будет выглядеть дороже и стильно: 5 хитрых лайфхаков
Небольшие акценты превратят вашу спальню в место отдыха мечты. При этом не нужно будет тратиться на дорогие интерьеры и мебель. Расскажем, как визуально сделать интерьер спальни богаче и изысканней.

Декоративные подушки

Пухлые подушки с интересной расцветкой моментально превращают спальню из обычной комнаты в номер-люкс фешенебельной гостиницы. Выбирайте принтованные варианты. Они смотрятся куда дороже, чем одинаковые или одноцветные подушки.

Постельное белье

Дизайнеры считают, что одно из главных правил красивой спальни — постельное белье. Уделяйте внимание цветовой гамме комплектов. Простенькие узоры в цветочек удешевят и упростят интерьер. Также не используйте одновременно разные комплекты — это выглядит неряшливо и дешево.

Декор

Небольшие детали и акценты смогут придать спальне изысканный вид. Тут главное не переборщить. Никаких постеров на стене, кучи свечей и цветов на всех поверхностях. Дорогому интерьеру нужен воздух.

Оставьте немного пустоты, но разнообразьте декор парой красивых светильников, аккуратным органайзером или подносом для украшений на тумбочке, добавьте интересную фурнитуру: розетки, ручки тумбочек, выключатели. Главное, чтобы всё это совпадало с концептом комнаты и вписывалось в общий стиль

Оставьте немного пустоты, но разнообразьте декор парой красивых светильниковОставьте немного пустоты, но разнообразьте декор парой красивых светильников
Оставьте немного пустоты, но разнообразьте декор парой красивых светильников. Фото: Изображение Midjourney

Симметрия

Симметричность — признак хорошего вкуса и богатого интерьера. Это очень просто сделать, например, установив две тумбочки по бокам кровати или одинаковые светильники с двух сторон. А можно просто уложить симметрично подушки и расставить одинаковый декор на прикроватных тумбочках.

Ковры

Изначально ковры ассоциировались с роскошью. Поэтому современные дизайнеры не исключают этот элемент интерьера из дизайна спален. Выбирайте дорогой и мягкий ковер, расцветка должна быть в тон спальни. Излишне большой ковер будет смотреться громоздко, а очень маленький визуально уменьшит пространство.

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#Екатерина Непомнящая#Все материалы авторов#Дизайн#Спальня#Интерьер#Дом и сад
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