Спальня будет выглядеть дороже и стильно: 5 хитрых лайфхаков

Posted 29 августа, 11:14
Published 29 августа, 11:14
Modified 10 сентября, 06:29
Updated 10 сентября, 06:29
Пухлые подушки с интересной расцветкой моментально превращают спальню из обычной комнаты в номер-люкс фешенебельной гостиницы. Выбирайте принтованные варианты. Они смотрятся куда дороже, чем одинаковые или одноцветные подушки.
Дизайнеры считают, что одно из главных правил красивой спальни — постельное белье. Уделяйте внимание цветовой гамме комплектов. Простенькие узоры в цветочек удешевят и упростят интерьер. Также не используйте одновременно разные комплекты — это выглядит неряшливо и дешево.
Небольшие детали и акценты смогут придать спальне изысканный вид. Тут главное не переборщить. Никаких постеров на стене, кучи свечей и цветов на всех поверхностях. Дорогому интерьеру нужен воздух.
Оставьте немного пустоты, но разнообразьте декор парой красивых светильников, аккуратным органайзером или подносом для украшений на тумбочке, добавьте интересную фурнитуру: розетки, ручки тумбочек, выключатели. Главное, чтобы всё это совпадало с концептом комнаты и вписывалось в общий стиль
Симметричность — признак хорошего вкуса и богатого интерьера. Это очень просто сделать, например, установив две тумбочки по бокам кровати или одинаковые светильники с двух сторон. А можно просто уложить симметрично подушки и расставить одинаковый декор на прикроватных тумбочках.
Изначально ковры ассоциировались с роскошью. Поэтому современные дизайнеры не исключают этот элемент интерьера из дизайна спален. Выбирайте дорогой и мягкий ковер, расцветка должна быть в тон спальни. Излишне большой ковер будет смотреться громоздко, а очень маленький визуально уменьшит пространство.
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