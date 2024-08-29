Спальня будет выглядеть дороже и стильно: 5 хитрых лайфхаков

Симметричность — признак хорошего вкуса и богатого интерьера. Это очень просто сделать, например, установив две тумбочки по бокам кровати или одинаковые светильники с двух сторон. А можно просто уложить симметрично подушки и расставить одинаковый декор на прикроватных тумбочках.