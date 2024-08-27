Идеальный цвет за минуту: это приложение, которое найдет краску мечты для любой комнаты

Posted 27 августа, 06:12
Published 27 августа, 06:12
Modified 10 сентября, 05:59
Updated 10 сентября, 05:59
Для того чтобы получить рекомендации, достаточно загрузить фото вашей комнаты, и приложение предложит подходящий цвет краски, основываясь на элементах, уже присутствующих в пространстве.
Выбор подходящего оттенка краски для комнаты может быть непростой задачей. Слишком темный цвет может сделать помещение визуально тесным, а нейтральные тона иногда кажутся скучными. Несмотря на то, что образцы краски могут помочь принять решение, окончательное впечатление обычно формируется только после того, как цвет покрывает всю стену. Чтобы облегчить процесс выбора, компания Sherwin-Williams запустила приложение Sherwin-Williams Color Expert.
Новый инструмент компании работает на основе ИИ и позволяет мгновенно опробовать различные цвета, не прикасаясь к стенам кистью. Приложение определяет цвета, уже присутствующие в комнате, например, на картинах или мебели, и предлагает персонализированные рекомендации по цвету краски, которые идеально подойдут для вашего интерьера.
«Владельцы домов, увлекающиеся дизайном и самостоятельными проектами, часто сталкиваются с трудностями при выборе идеального цвета краски», — говорит Сью Вадден, директор по маркетингу цвета в Sherwin-Williams. «Эта революционная технология цвета придаст им уверенность, позволяя без стресса подобрать нужный оттенок!»
Для использования Sherwin-Williams Color Expert достаточно загрузить изображение комнаты, для которой вы хотите подобрать цвет краски, и технология мгновенно предложит несколько оттенков, которые гармонируют с другими элементами в помещении. Если предложенная палитра вам не понравится, вы также можете увидеть, как любой другой из цветов Sherwin-Williams будет выглядеть в вашем интерьере. Кроме того, приложение позволяет заказывать образцы краски прямо через интерфейс.
Если вы пока не готовы приступить к проекту, не переживайте. Приложение, доступное бесплатно в App Store и Google Play, имеет функцию сохранения понравившихся цветов для дальнейшего использования.
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