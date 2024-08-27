Идеальный цвет за минуту: это приложение, которое найдет краску мечты для любой комнаты

Для использования Sherwin-Williams Color Expert достаточно загрузить изображение комнаты, для которой вы хотите подобрать цвет краски, и технология мгновенно предложит несколько оттенков, которые гармонируют с другими элементами в помещении. Если предложенная палитра вам не понравится, вы также можете увидеть, как любой другой из цветов Sherwin-Williams будет выглядеть в вашем интерьере. Кроме того, приложение позволяет заказывать образцы краски прямо через интерфейс.