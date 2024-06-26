Тренды 2024 года в дизайне интерьера! +15 фотографий внутри!

Экологичность не просто не выходит из моды — она с каждым годом становится все более актуальной. В 2024 году тенденция будет только усиливаться — дизайнеры уже сегодня делают упор на использование натуральных материалов, тканей. В тренде — камень, древесина, органический текстиль. Используя такие материалы правильно, в доме или в квартире легко создать спокойную и гармоничную атмосферу. Кроме того, перечисленные материалы поддерживают на нужном уровне и самочувствие.