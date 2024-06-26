Тренды 2024 года в дизайне интерьера! +15 фотографий внутри!

Posted 26 июня, 10:32
Published 26 июня, 10:32
Modified 10 сентября, 03:02
Updated 10 сентября, 03:02
Ключевым трендом в дизайне интерьера в течение последних нескольких лет остается минимализм, и 2024 год не будет исключением. Впрочем, дизайнеры постепенно отказываются от оформления интерьера по принципу монохрома в пользу применения ограниченной цветовой палитры. Это позволяет создать комфортную атмосферу и гармоничное интерьерное решение. Пример — гостиная или спальня, выдержанные исключительно в оттенках белого, голубого или серого. Такая комбинация цветов сделает интерьер свежим и светлым.
Экологичность не просто не выходит из моды — она с каждым годом становится все более актуальной. В 2024 году тенденция будет только усиливаться — дизайнеры уже сегодня делают упор на использование натуральных материалов, тканей. В тренде — камень, древесина, органический текстиль. Используя такие материалы правильно, в доме или в квартире легко создать спокойную и гармоничную атмосферу. Кроме того, перечисленные материалы поддерживают на нужном уровне и самочувствие.
Активное развитие высоких технологий не могло не затронуть и такую сферу, как дизайн интерьера. Системы «умный дом» уже перестали считаться элементами роскоши — напротив, они становятся частью повседневности, верными и надежными помощниками. Такие системы обеспечивают управление безопасностью, отопления, освещения, инженерии.
Функциональность, как и удобство, выходит на первый план в направлении дизайна интерьера. С учетом этих трендов создаются предметы мебели, отделки, планировочные решения. Акцент все чаще делается на эргономике и комфорте. Пример — большие и мягкие диваны с обилием подушек, большие и вместительные кухонные гарнитуры.
Еще один тренд в сфере дизайна интерьера связан с качеством и, как следствие, со стоимостью отделочных работ и материалов — она продолжает расти. Для ремонта владельцы квартир и домов все чаще выбирают решения класса премиум — это касается и материалов, и аксессуаров, и предметов мебели. Курс взят на решения, которые способны подчеркнуть наличие у владельцев жилья хорошего вкуса, их умение разбираться в качественных вещах.
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