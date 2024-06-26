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Posted 26 июня, 17:53

Published 26 июня, 17:53

Modified 10 сентября, 03:05

Updated 10 сентября, 03:05

Как облагородить балкон летом: практичные советы

Как облагородить балкон летом: практичные советы

26 июня 2024, 17:53
Фото: Изображение Midjourney
Лето — идеальное время для обновления балкона. Вместо того, чтобы хранить там ненужные вещи, превратите его в уютное место для отдыха или работы. Вот несколько идей от дизайнеров.

Балкон как рабочий кабинет

Если вы работаете из дома, балкон может стать идеальным рабочим местом. Утеплите его, установите электрические полы или обогреватель и продумайте освещение. Используйте стол по ширине балкона, а для уединения наклейте тонировочную пленку на окна.

Балкон с цветными стеклами

Создайте пространство для творчества с помощью панорамных дверей с цветными стеклами. Оранжевый цвет добавит энергии, а открытые полки и мольберт создадут атмосферу для вдохновения.

Стеклянная перегородка

Если сносить подоконный блок нельзя, установите стеклянную перегородку между комнатой и балконом. Это создаст ощущение открытости и света, сохраняя при этом теплоизоляцию. Добавьте барные стулья, растения и мягкий ковер для уюта.

Сделайте ваш балкон приятным и функциональным местом, которое будет радовать вас в любое время года, написал novochag.ru.

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#Ольга Земскова#Дом#Все материалы авторов#Дизайн#Интерьер#Балкон
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