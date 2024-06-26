Как облагородить балкон летом: практичные советы

Posted 26 июня, 17:53
Published 26 июня, 17:53
Modified 10 сентября, 03:05
Updated 10 сентября, 03:05
Если вы работаете из дома, балкон может стать идеальным рабочим местом. Утеплите его, установите электрические полы или обогреватель и продумайте освещение. Используйте стол по ширине балкона, а для уединения наклейте тонировочную пленку на окна.
Создайте пространство для творчества с помощью панорамных дверей с цветными стеклами. Оранжевый цвет добавит энергии, а открытые полки и мольберт создадут атмосферу для вдохновения.
Если сносить подоконный блок нельзя, установите стеклянную перегородку между комнатой и балконом. Это создаст ощущение открытости и света, сохраняя при этом теплоизоляцию. Добавьте барные стулья, растения и мягкий ковер для уюта.
Сделайте ваш балкон приятным и функциональным местом, которое будет радовать вас в любое время года, написал novochag.ru.
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