Лучшие цветовые решения для вашей спальни: топ-10 актуальных оттенков

Универсальный цвет, который на первый взгляд может показаться достаточно смелым для спальни. Однако стоит посмотреть, как он на самом деле смотрится в интерьере, чтобы убедиться в его нейтральности и практичности. Если на глобальные перемены вы не готовы, можете выбрать темно-серый цвет только для одной стены, например для той, что находится за кроватью.