Лучшие цветовые решения для вашей спальни: топ-10 актуальных оттенков

Posted 25 июня, 03:53
Published 25 июня, 03:53
Modified 10 сентября, 02:50
Updated 10 сентября, 02:50
Белый прохладный цвет — то, что нужно для интерьера спальни. Он позволит создать спокойную и расслабляющую атмосферу, а еще сделает естественное освещение комнаты более полноценным. Плюс ко всему белый цвет универсален и прекрасно сочетается и с другими оттенками, и с различными вариантами декора.
Не менее удачным вариантом для оформления спальни может стать и теплый белый цвет. Особенно красиво он смотрится в комбинации с бежевыми и желтоватыми гаммами. Такое сочетание цветов создаст в спальне интимную и уютную атмосферу и спокойную обстановку.
Альтернатива белому цвету, если он кажется вам слишком банальным и скучным, — светло-серая гамма. Она позволит создать в спальне атмосферу умеренной яркости и чистоты, уют. По мнению дизайнеров интерьера, такие цвета отличаются визуальной мягкостью и имеют необходимую глубину для формирования комфортной атмосферы, настраивающей на спокойный отдых.
Этот цвет способствует созданию освежающей и одновременно успокаивающей атмосферы. Сам оттенок может стать уместным акцентом, который не будет перегружать ни интерьер спальни, ни ваш эмоциональный фон. Все объясняется биофильным свойством оттенка, как утверждают дизайнеры интерьера.
Зеленый цвет идеально подходит для спальни — он освежает интерьер и делает его более интересным, однако не создает ненужного напряжения, смотрится максимально естественно. Присмотритесь к его шалфейным оттенкам, достаточно приглушенным и умеренным — они считаются наиболее универсальными.
Если вы хотите создать в спальне романтическую атмосферу, идеально подойдет розовый цвет — разумеется, не яркий, а приглушенный. В практичности розовых оттенков сомневаться не стоит — они достаточно гибкие для того, чтобы сочетаться с другими гаммами.
Не бойтесь экспериментов и рассмотрите для интерьера спальни достаточно смелый, но удачный цвет — синий с уклоном в морской оттенок. Можно оформить им только одну стену, создав таким образом акцент, или выдержать весь интерьер в соответствующей гамме. Также подойдет темно-синий, достаточно глубокий, успокаивающий и подчеркивающий изысканность интерьера.
Универсальный цвет, который на первый взгляд может показаться достаточно смелым для спальни. Однако стоит посмотреть, как он на самом деле смотрится в интерьере, чтобы убедиться в его нейтральности и практичности. Если на глобальные перемены вы не готовы, можете выбрать темно-серый цвет только для одной стены, например для той, что находится за кроватью.
Интенсивный кремовый оттенок привнесет в интерьер вашей спальни уют, тепло и необходимую глубину. В числе его достоинств — изысканность, которая буквально наполнит собой любое помещение, вне зависимости от его обстановки.
Долгое время фиолетовый цвет считался смелым решением для спальни, однако сегодня дизайнеры называют его образцом нейтральности. Стоит ориентироваться на приглушенные оттенки фиолетового или использовать его как акцент. К примеру, в фиолетовой гамме может быть выдержан только потолок.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14