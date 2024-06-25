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Posted 25 июня, 08:00

Published 25 июня, 08:00

Modified 10 сентября, 02:55

Updated 10 сентября, 02:55

5 вещей, которые неуместны в интерьере вашего дома

5 вещей, которые неуместны в интерьере вашего дома

25 июня 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney
5 вещей, которые неуместны в интерьере вашего дома
Лето — пора ремонтов. Возможно, и вы обновляете свое жилище, раздумывая, как сделать его более уютным, красивым и функциональным. Не совершайте этих ошибок, предостерегают дизайнеры.

Не подбирайте комплект мебели

В советское время действительно ценилось, когда диван, кресла и стулья были из одного комплекта и идеально сочетались между собой. Однако дизайнеры говорят категоричное «нет» этой устаревшей тенденции. Специально подобранные мебельные комплекты лишают ваш интерьер индивидуальности, говорит дизайнер Эми Свитцер. Они делают пространство плоским и лишенным акцентов.

Декор, заполняющий каждый сантиметр пространства

Конечно, интерьер без декора может показаться скучным, но при противоположном подходе пространство может казаться захламленным.

«Дом должен включать в себя декоративные элементы, однако добавление слишком большого их количества может легко перегрузить пространство», — считает дизайнер интерьеров Одри Шек.

Специалист рекомендует практиковать подход: «Чем меньше, тем лучше».

«Включение нескольких эффектных предметов разных форм и размеров создаст визуальный интерес и придаст индивидуальность вашему дому», — заявляет Шек.

Большие коллекции

Коллекционирование вещей — это приятное и даже иногда выгодное хобби. Однако чересчур разросшиеся коллекции могут перегружать пространство дома и создавать ощущение беспорядка.

«Я обещаю, что вам быстро надоест созерцать переполненные полки статуэток и сувениров, привезенных из различных путешествий», — объясняет Свитцер.

Обилие подушек

Подушки на диване, креслах и даже на полу дарят ощущение тепла, мягкости и уюта, но не увлекайтесь их количеством.

«Как бы я ни любила декоративные подушки, многие из них оказываются непрактичными. Пусть в вашем домашнем пространстве будет несколько тщательно подобранных подушек, которые уравновешивают цвет и текстуру, не перегружая общую картину», — полагает дизайнер Эми Свитцер.
#Алина Ибрагимова#Общество#Дом#Все материалы авторов#Дизайн#Интерьер
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