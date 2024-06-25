5 вещей, которые неуместны в интерьере вашего дома

В советское время действительно ценилось, когда диван, кресла и стулья были из одного комплекта и идеально сочетались между собой. Однако дизайнеры говорят категоричное «нет» этой устаревшей тенденции. Специально подобранные мебельные комплекты лишают ваш интерьер индивидуальности, говорит дизайнер Эми Свитцер. Они делают пространство плоским и лишенным акцентов.