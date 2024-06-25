5 вещей, которые неуместны в интерьере вашего дома

Posted 25 июня, 08:00
Published 25 июня, 08:00
Modified 10 сентября, 02:55
Updated 10 сентября, 02:55
В советское время действительно ценилось, когда диван, кресла и стулья были из одного комплекта и идеально сочетались между собой. Однако дизайнеры говорят категоричное «нет» этой устаревшей тенденции. Специально подобранные мебельные комплекты лишают ваш интерьер индивидуальности, говорит дизайнер Эми Свитцер. Они делают пространство плоским и лишенным акцентов.
Конечно, интерьер без декора может показаться скучным, но при противоположном подходе пространство может казаться захламленным.
«Дом должен включать в себя декоративные элементы, однако добавление слишком большого их количества может легко перегрузить пространство», — считает дизайнер интерьеров Одри Шек.
Специалист рекомендует практиковать подход: «Чем меньше, тем лучше».
«Включение нескольких эффектных предметов разных форм и размеров создаст визуальный интерес и придаст индивидуальность вашему дому», — заявляет Шек.
Коллекционирование вещей — это приятное и даже иногда выгодное хобби. Однако чересчур разросшиеся коллекции могут перегружать пространство дома и создавать ощущение беспорядка.
«Я обещаю, что вам быстро надоест созерцать переполненные полки статуэток и сувениров, привезенных из различных путешествий», — объясняет Свитцер.
Подушки на диване, креслах и даже на полу дарят ощущение тепла, мягкости и уюта, но не увлекайтесь их количеством.
«Как бы я ни любила декоративные подушки, многие из них оказываются непрактичными. Пусть в вашем домашнем пространстве будет несколько тщательно подобранных подушек, которые уравновешивают цвет и текстуру, не перегружая общую картину», — полагает дизайнер Эми Свитцер.
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