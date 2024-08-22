Оазис уюта в спальне: 5 стильных идей с нишей для кровати

В этой статье мы собрали пять лучших идей для обустройства ниши, которые помогут вам сделать вашу спальню еще более уютной и стильной. От простых решений с использованием штор до создания двухъярусных ниш — выберите то, что подходит именно вам, и вдохновляйтесь на изменения в интерьере!