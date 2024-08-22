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Posted 22 августа, 09:50

Published 22 августа, 09:50

Modified 10 сентября, 05:45

Updated 10 сентября, 05:45

Оазис уюта в спальне: 5 стильных идей с нишей для кровати

22 августа 2024, 09:50
Создание уютного уголка для сна — это идеальный способ придать вашей спальне индивидуальность и комфорт. Ниша для кровати не только экономит пространство, но и создает атмосферу уединенности и покоя, превращая обычное место для сна в маленькое убежище.

В этой статье мы собрали пять лучших идей для обустройства ниши, которые помогут вам сделать вашу спальню еще более уютной и стильной. От простых решений с использованием штор до создания двухъярусных ниш — выберите то, что подходит именно вам, и вдохновляйтесь на изменения в интерьере!

1. Сливайте все цвета вместе
Иногда ниша для кровати становится главным акцентом комнаты, но если вы хотите, чтобы она выглядела более сдержанно, попробуйте цветовое погружение. Эксперты советуют покрасить нишу и постельное белье в один цвет, чтобы создать гармоничный и незаметный эффект. Если вам нужен небольшой контраст, используйте чуть более глубокий оттенок того же цвета.

2. Добавьте полки
Встроенные полки в нише не только позволяют использовать больше пространства, но и превращают это место в уютный уголок для чтения. Дизайнеры советуют выделить место для книг, а если позволяет пространство, можно даже разместить маленький телевизор.

3. Повесьте шторы для уюта
Простой и недорогой способ придать нише более уютный вид — использовать шторы вместо деревянных панелей. Особенно в детских комнатах, где это может создать маленькое личное пространство для ребенка. Шторы помогут выделить нишу и сделать её отдельной зоной.

4. Рассмотрите двухъярусную нишу
Если у вас двое детей в одной комнате или вы хотите создать гостевую комнату с дополнительными местами для сна, подумайте о создании двухъярусной ниши. Шторки на каждой кровати обеспечат уединение, а поручни обеспечат безопасность верхнего яруса.

5. Подчеркните нишу
Создайте из ниши настоящую драгоценную шкатулку с помощью оригинального декора. Используйте различные краски, обои или лепнину, чтобы выделить это пространство. Дизайнеры советуют обратить внимание на вертикальное пространство, включая не только постельное белье, но и стены и пол.

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#Алина Ибрагимова#Дом#Все материалы авторов#Дизайн#Интерьер#Дом и сад
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