Эксперт-финансист назвала самый выгодный месяц для отпуска осенью 2024 года

Posted 26 сентября, 06:34
Published 26 сентября, 06:34
Modified 26 сентября, 06:36
Updated 26 сентября, 06:36
Так, текущей осенью таким месяцем является октябрь, потому что в нем больше рабочих дней, чем обычно, и мало выходных. К примеру, если в среднем в одном календарном месяце выпадает 20 — 21 рабочий день, то в октябре 2024 года их будет 23.
«Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска, — выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день… Осенью 2024 года меньше всего выходных и больше рабочих дней будет в октябре: 23 рабочих дня», — рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
При этом эксперт подчеркнула, что все вышеизложенное может быть применимо только к тем работникам, которые работают по производственному графику 5/2 и отдыхают во все государственные праздники (отмечены красным в календаре). Если же человек трудится на сменной работе или имеет иной график, то его отпуск будет рассчитываться другим образом.
«Важно помнить, что отпускные рассчитывают по схеме, отличной от зарплатной. Ее начисляют за отработанные сотрудником дни, а отпускные — за календарные, умноженные на среднедневной заработок. Чтобы определить его, нужно разделить общий доход за год на 12 (количество месяцев), а затем на 29,3 (среднее количество дней в месяц)», — объяснила эксперт Санина.
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