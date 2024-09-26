Эксперт-финансист назвала самый выгодный месяц для отпуска осенью 2024 года

При этом эксперт подчеркнула, что все вышеизложенное может быть применимо только к тем работникам, которые работают по производственному графику 5/2 и отдыхают во все государственные праздники (отмечены красным в календаре). Если же человек трудится на сменной работе или имеет иной график, то его отпуск будет рассчитываться другим образом.