Социальная стипендия студентам в 2024 году: что это и как ее получить

Успеваемость в вузе не влияет на возможность получения социальной стипендии в ее базовом размере. Однако выплата может быть выше, если студент учится на отлично и на хорошо. Базовый (минимальный) уровень стипендии в 2024 году для тех, кто учится в ссузах, составляет 958 рублей. Те, кто учится в институтах, университетах и академиях, в 2024 году получают соцстипендию в размере 2553 рублей.