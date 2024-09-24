Социальная стипендия студентам в 2024 году: что это и как ее получить

Posted 24 сентября, 08:19
Published 24 сентября, 08:19
Modified 24 сентября, 08:19
Updated 24 сентября, 08:19
Социальная стипендия — выплата, которую могут получить студенты, относящиеся к льготным категориям. В их числе — молодые люди и девушки, у которых нет обоих родителей или одного кормильца, а также те, родителей которых лишили прав на воспитание детей.
В 2024 году социальную стипендию назначают студентам с инвалидностью, тем, которым необходимо лечение, и тем, которые официально признаны пострадавшими в результате воздействия радиации.
Кроме того, социальную стипендию назначают студентам из семей, которые признаны многодетными или имеют статус малообеспеченных, ветеранам боевых действий.
Успеваемость в вузе не влияет на возможность получения социальной стипендии в ее базовом размере. Однако выплата может быть выше, если студент учится на отлично и на хорошо. Базовый (минимальный) уровень стипендии в 2024 году для тех, кто учится в ссузах, составляет 958 рублей. Те, кто учится в институтах, университетах и академиях, в 2024 году получают соцстипендию в размере 2553 рублей.
Для того чтобы оформить соцстипендию в 2024 году, в деканат студенту нужно подать копию своего паспорта, выданную в соцзащите справку или справку из медицинского учреждения.
Если на стипендию претендует студент-сирота, он может обратиться в Соцфонд России, предоставив необходимые документы, подтверждающие соответствующий статус.
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