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Posted 24 сентября, 08:19

Published 24 сентября, 08:19

Modified 24 сентября, 08:19

Updated 24 сентября, 08:19

Социальная стипендия студентам в 2024 году: что это и как ее получить

Социальная стипендия студентам в 2024 году: что это и как ее получить

24 сентября 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney
Социальная стипендия студентам в 2024 году: что это и как ее получить

В 2024 году студенты в России могут получить социальную стипендию

В 2024 году студенты в России могут получить финансовую поддержку от государства в виде социальной стипендии. Рассказываем, какой размер у этой выплаты, как ее оформить и как получить.

Социальная стипендия — что это такое

Социальная стипендия — выплата, которую могут получить студенты, относящиеся к льготным категориям. В их числе — молодые люди и девушки, у которых нет обоих родителей или одного кормильца, а также те, родителей которых лишили прав на воспитание детей.

В 2024 году социальную стипендию назначают студентам с инвалидностью, тем, которым необходимо лечение, и тем, которые официально признаны пострадавшими в результате воздействия радиации.

Кроме того, социальную стипендию назначают студентам из семей, которые признаны многодетными или имеют статус малообеспеченных, ветеранам боевых действий.

Успеваемость в вузе не влияет на возможность получения социальной стипендии в ее базовом размере. Однако выплата может быть выше, если студент учится на отлично и на хорошо. Базовый (минимальный) уровень стипендии в 2024 году для тех, кто учится в ссузах, составляет 958 рублей. Те, кто учится в институтах, университетах и академиях, в 2024 году получают соцстипендию в размере 2553 рублей.

Успеваемость в вузе не влияет на возможность получения социальной стипендии в ее базовом размереУспеваемость в вузе не влияет на возможность получения социальной стипендии в ее базовом размере
Успеваемость в вузе не влияет на возможность получения социальной стипендии в ее базовом размере. Фото: Изображение Midjourney

Социальная стипендия — как ее оформить в 2024 году

Для того чтобы оформить соцстипендию в 2024 году, в деканат студенту нужно подать копию своего паспорта, выданную в соцзащите справку или справку из медицинского учреждения.

Если на стипендию претендует студент-сирота, он может обратиться в Соцфонд России, предоставив необходимые документы, подтверждающие соответствующий статус.

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#Мария Казак#Общество#Пособия#Деньги#Все материалы авторов#Студенты#Выплаты
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