В каких странах мира получают самую большую пенсию

Posted 24 сентября, 06:14
Published 24 сентября, 06:14
Modified 24 сентября, 06:14
Updated 24 сентября, 06:14
Да, именно в этой европейской стране пожилые люди получают самую большую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3600 евро в месяц — в переводе на рубли получается около 350 тысяч. При этом сумма ежегодно индексируется, так как инфляцию никто не отменял. Чтобы получать такие выплаты, испанцы всю свою трудовую жизнь осуществляют взносы в пенсионный фонд.
На втором месте по уровню пенсионных выплат стоит Дания. Максимальная пенсия в этом скандинавском государстве — 1940 евро, это почти 190 тысяч российских рублей. Более того, власти единовременно выплачивают каждому уходящему на заслуженный отдых по 2700 евро (чуть более 260 тысяч рублей).
Американцы платят в пенсионный фонд 12,5–15% от зарплаты на протяжении 35 лет и, по сути, могут уйти на пенсию досрочно — в 62 года вместо 65–67 лет, если согласны получать меньшую сумму выплат. Ежемесячно пенсионеры в США получают около 1600 долларов (примерно 142,5 тысячи рублей).
В Австралии пенсионная система чем-то похожа на российскую — получать выплаты могут даже те, кто никогда не трудился официально. Конечно, это небольшие суммы, но положены они всем гражданам. В целом же пенсия у австралийцев составляет сумму, эквивалентную 130 тысячам рублей.
Пенсионные выплаты во Франции составляют около 1300 евро (чуть более 125 тысяч рублей). Здесь очень сложная система подсчета и выплат пенсий. Учитываются стаж, накопленные баллы, индивидуальные обстоятельства.
В Британии функционирует система, согласно которой граждане могут получать частную или государственную пенсию, в зависимости от того, куда осуществляли взносы — в пенсионный фонд или частные накопительные фонды. Также существует пенсия по выслуге лет. В среднем жители Туманного Альбиона имеют от государства до 960 фунтов в месяц (около 109 тысяч рублей). Сумма подлежит ежегодной индексации.
В Германии трудящиеся перечисляют в пенсионный фонд до 20% заработной платы. В зависимости от размера взносов и рассчитывается пенсия. В среднем она составляет около 790 евро (немногим более 76 тысяч рублей).
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