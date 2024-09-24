В каких странах мира получают самую большую пенсию

Да, именно в этой европейской стране пожилые люди получают самую большую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3600 евро в месяц — в переводе на рубли получается около 350 тысяч. При этом сумма ежегодно индексируется, так как инфляцию никто не отменял. Чтобы получать такие выплаты, испанцы всю свою трудовую жизнь осуществляют взносы в пенсионный фонд.