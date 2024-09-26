Актриса из фильма «Москва слезам не верит» раскритиковала идею о съемках ремейка фильма

Она подчеркивает, что, если ремейк фильма «Москва слезам не верит» увидит свет, россияне начнут сравнивать его со старой, давно полюбившейся им версией. Актриса обозначила подобные кинопроекты как преступление против зрителей, недоумевая, кто разрешает режиссерам снимать ремейки ставших традиционными для нашего народа картин.