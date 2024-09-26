Актриса из фильма «Москва слезам не верит» раскритиковала идею о съемках ремейка фильма

Posted 26 сентября, 16:06
Published 26 сентября, 16:06
Modified 26 сентября, 16:09
Updated 26 сентября, 16:09
Как пишет www.gazeta.ru, народная артистка РФ упоминала множество ремейков, снятых в последнее время, например современное прочтение киноленты «Ирония судьбы, или С легким паром!». Рязанова считает, что аудитория не принимает такие эксперименты.
Она подчеркивает, что, если ремейк фильма «Москва слезам не верит» увидит свет, россияне начнут сравнивать его со старой, давно полюбившейся им версией. Актриса обозначила подобные кинопроекты как преступление против зрителей, недоумевая, кто разрешает режиссерам снимать ремейки ставших традиционными для нашего народа картин.
Раисе Рязановой в 1981 году вручили Государственную премию СССР за исполнение одной из наиболее запоминающихся ролей в легендарном фильме. Также советский киношедевр наградили «Оскаром» как наиболее достойный фильм на иностранном языке.
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