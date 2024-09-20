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Posted 20 сентября, 16:50

Published 20 сентября, 16:50

Modified 20 сентября, 16:58

Updated 20 сентября, 16:58

Как сложилась судьба трех знойных красоток из «Спасателей Малибу»

Как сложилась судьба трех знойных красоток из «Спасателей Малибу»

20 сентября 2024, 16:50
Фото: Кадр из сериала «Спасатели Малибу»
Пляжные красотки в красных купальниках — Памела Андерсон, Кармен Электра и Александра Пол — добились огромного успеха после всемирно известного сериала «Спасатели Малибу». Как сложилась их жизнь и карьера?

Памела Андерсон

Актриса сыграла в «Спасателях Малибу» роль знойной блондинки Си Джей Паркер. Памела Андерсон 22 года проработала в журнале Playboy, а в 2006 году была включена в Канадскую Аллею славы. Сегодня она является известной защитницей прав животных, борцом со СПИДом и с порнографией. Об этом пишет PEOPLE.

Памела Андерсон: в сериале «Спасатели Малибу» и в 2023 годуПамела Андерсон: в сериале «Спасатели Малибу» и в 2023 году
Памела Андерсон: в сериале «Спасатели Малибу» и в 2023 году. Фото: Fremantle Media/Shutterstock; Чарли Галлей. Getty Images для Netflix

Среди ее других работ Андерсон на телевидении и в кино — «Большой ремонт», VIP, «Скуби-Ду» (2002), «Очень страшное кино 3» (2003), «Борат» (2006), «Одна ночью» (2022) и «Последняя танцовщица» (2024) .

Актриса и модель также была участницей американских «Танцев со звездами». Помимо этого, она дебютировала на Бродвее в постановке 2022 года «Чикаго».

Она была замужем пять раз: за ​​барабанщиком Томми Ли, певцом Кидом Роком, игроком в покер Риком Саломоном, продюсером Джоном Питерсом и телохранителем Дэном Хейхерстом. В браке у Андерсон и Ли родились двое сыновей: Брэндон Томас и Дилан Джаггер.

Кармен Электра

Присоединившись к 8 сезону «Спасателей Малибу», модель и актриса Кармен Электра сыграла Лани Маккензи — спасательницу, мечтающую о карьере танцовщицы. После нашумевшего сериала она снялась в ряде фильмов: «Старски и Хатч» (2004), «Оптом дешевле 2» (2005), «Нереальный блокбастер» (2008) и «Атака двухголовой акулы» (2012).

Кармен Электра: в сериале «Спасатели Малибу» и в 2017 годуКармен Электра: в сериале «Спасатели Малибу» и в 2017 году
Кармен Электра: в сериале «Спасатели Малибу» и в 2017 году. Фото: Baywatch Co/REX/Shutterstock; JB Lacroix/WireImage

Актриса также гастролировала с группой The Pussycat Dolls, а в 2007 году опубликовала свою книгу «Как быть сексуальной».

В 1998 году Электра вышла замуж за звезду НБА Денниса Родмана. С 2004 по 2007 год Электра была замужем за ведущим Ink Master Дэйвом Наварро. В 2008 году она объявила о помолвке с музыкантом Робом Паттерсоном, но пара рассталась в 2012 году.

Электра продолжила сниматься, появляясь в единичных эпизодах в таких сериалах, как «Пригород», «Франклин и Баш», «Девственница Джейн» и «Одни вместе». Она также появлялась в различных пародийных комедиях, включая «Очень страшное кино» (2000), «Эпическое кино» (2007) и «Знакомство со спартанцами» (2008). В 2023 году Электра повторила свою роль Роксаны в продолжении «Хорошего гамбургера» (1997) — фильме «Хороший гамбургер 2».

Александра Пол

Спустя несколько лет после начала карьеры модели и получения главной роли в фильме Джона Карпентера «Кристина» (1983), Александра Пол снялась в сериале «Спасатели Малибу» в роли спасательницы Стефани Холден. После окончания сериала актриса получила роли более чем в 100 фильмах и телешоу.

Александра Пол: в сериале «Спасатели Малибу» и в 2017 годуАлександра Пол: в сериале «Спасатели Малибу» и в 2017 году
Александра Пол: в сериале «Спасатели Малибу» и в 2017 году. Фото: FremantleMedia Ltd/REX/Shutterstock; Bobby Bank/Getty Images

Также она является исполнительным продюсером нескольких фильмов.

Александра Пол — сертифицированный тренер по вопросам здоровья, политический активист, защитница прав животных и окружающей среды.

С января 2000 актриса года замужем за тренером по триатлону Иэном Мюрреем.

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#Марина Колодкина#Знаменитости#Кино#Актриса
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