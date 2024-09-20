Как сложилась судьба трех знойных красоток из «Спасателей Малибу»

Posted 20 сентября, 16:50
Published 20 сентября, 16:50
Modified 20 сентября, 16:58
Updated 20 сентября, 16:58
Актриса сыграла в «Спасателях Малибу» роль знойной блондинки Си Джей Паркер. Памела Андерсон 22 года проработала в журнале Playboy, а в 2006 году была включена в Канадскую Аллею славы. Сегодня она является известной защитницей прав животных, борцом со СПИДом и с порнографией. Об этом пишет PEOPLE.
Среди ее других работ Андерсон на телевидении и в кино — «Большой ремонт», VIP, «Скуби-Ду» (2002), «Очень страшное кино 3» (2003), «Борат» (2006), «Одна ночью» (2022) и «Последняя танцовщица» (2024) .
Актриса и модель также была участницей американских «Танцев со звездами». Помимо этого, она дебютировала на Бродвее в постановке 2022 года «Чикаго».
Она была замужем пять раз: за барабанщиком Томми Ли, певцом Кидом Роком, игроком в покер Риком Саломоном, продюсером Джоном Питерсом и телохранителем Дэном Хейхерстом. В браке у Андерсон и Ли родились двое сыновей: Брэндон Томас и Дилан Джаггер.
Присоединившись к 8 сезону «Спасателей Малибу», модель и актриса Кармен Электра сыграла Лани Маккензи — спасательницу, мечтающую о карьере танцовщицы. После нашумевшего сериала она снялась в ряде фильмов: «Старски и Хатч» (2004), «Оптом дешевле 2» (2005), «Нереальный блокбастер» (2008) и «Атака двухголовой акулы» (2012).
Актриса также гастролировала с группой The Pussycat Dolls, а в 2007 году опубликовала свою книгу «Как быть сексуальной».
В 1998 году Электра вышла замуж за звезду НБА Денниса Родмана. С 2004 по 2007 год Электра была замужем за ведущим Ink Master Дэйвом Наварро. В 2008 году она объявила о помолвке с музыкантом Робом Паттерсоном, но пара рассталась в 2012 году.
Электра продолжила сниматься, появляясь в единичных эпизодах в таких сериалах, как «Пригород», «Франклин и Баш», «Девственница Джейн» и «Одни вместе». Она также появлялась в различных пародийных комедиях, включая «Очень страшное кино» (2000), «Эпическое кино» (2007) и «Знакомство со спартанцами» (2008). В 2023 году Электра повторила свою роль Роксаны в продолжении «Хорошего гамбургера» (1997) — фильме «Хороший гамбургер 2».
Спустя несколько лет после начала карьеры модели и получения главной роли в фильме Джона Карпентера «Кристина» (1983), Александра Пол снялась в сериале «Спасатели Малибу» в роли спасательницы Стефани Холден. После окончания сериала актриса получила роли более чем в 100 фильмах и телешоу.
Также она является исполнительным продюсером нескольких фильмов.
Александра Пол — сертифицированный тренер по вопросам здоровья, политический активист, защитница прав животных и окружающей среды.
С января 2000 актриса года замужем за тренером по триатлону Иэном Мюрреем.
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