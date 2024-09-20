Как сложилась судьба трех знойных красоток из «Спасателей Малибу»

В 1998 году Электра вышла замуж за звезду НБА Денниса Родмана. С 2004 по 2007 год Электра была замужем за ведущим Ink Master Дэйвом Наварро. В 2008 году она объявила о помолвке с музыкантом Робом Паттерсоном, но пара рассталась в 2012 году.