Могла ли Роуз спасти Джека в «Титанике»? Эксперимент Кейт Уинслет не оставляет сомнений

Posted 25 сентября, 20:51
Published 25 сентября, 20:51
Modified 25 сентября, 20:56
Updated 25 сентября, 20:56
Многие зрители считают, что Джек, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, определенно мог бы поместиться на плавающем обломке двери, на котором спаслась героиня Уинслет — Роуз.
Ранее актриса была на шоу в 2017 году, и ведущий задавал ей много вопросов о «Титанике» в честь 20-летия со дня выхода фильма. Нарезки программы и стали основой для ролика, показанного в сентябре 2024 года, пишет PEOPLE.
«В знаменитой фразе вы говорите: „Я никогда тебя не отпущу, Джек“, — заметил ведущий. „Но вы это делаете!“
„Я солгала“, — призналась Уинслет. „Я согласна“, — добавила она, искренне повернувшись к зрителям в студии. „Я лгу… Я поднимаю руку и отпускаю его“.
„Ему [Джеку] просто следовало бы приложить больше усилий“, — продолжила она, ссылаясь на знаменитую сцену фильма, на которую многие фанаты указывали много лет с момента его выхода.
Чтобы доказать свою точку зрения, Уинслет предложила им с ведущим воспроизвести сцену. Она расположилась поперек его стола, а он держал ее руки, сидя на полу внизу.
«Позволь мне забраться на эту дверь вместе с тобой!», — произнес ведущий.
«Давай, дорогой! Тут хватит места для двоих!» — ответила Уинслет.
Затем ведущий запрыгнул на стол рядом с обладательницей премии «Оскар» под аплодисменты зрителей, а Уинслет торжествующе воскликнула: «Да!».
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