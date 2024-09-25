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Posted 25 сентября, 20:51

Published 25 сентября, 20:51

Modified 25 сентября, 20:56

Updated 25 сентября, 20:56

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме «Титаник»

Могла ли Роуз спасти Джека в «Титанике»? Эксперимент Кейт Уинслет не оставляет сомнений

25 сентября 2024, 20:51
Фото: 20th Century Fox/Paramount/Kobal/Shutterstock
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме «Титаник»
Актриса Кейт Уинслет стала гостьей популярного телешоу, чтобы поговорить о новом фильме со своим участием — «Ли». В честь этого в официальном аккаунте программы был опубликован забавный видеоролик семилетней давности, который дает точный ответ на главный вопрос поклонников «Титаника».

Многие зрители считают, что Джек, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, определенно мог бы поместиться на плавающем обломке двери, на котором спаслась героиня Уинслет — Роуз.

Ранее актриса была на шоу в 2017 году, и ведущий задавал ей много вопросов о «Титанике» в честь 20-летия со дня выхода фильма. Нарезки программы и стали основой для ролика, показанного в сентябре 2024 года, пишет PEOPLE.

«В знаменитой фразе вы говорите: „Я никогда тебя не отпущу, Джек“, — заметил ведущий. „Но вы это делаете!“
„Я солгала“, — призналась Уинслет. „Я согласна“, — добавила она, искренне повернувшись к зрителям в студии. „Я лгу… Я поднимаю руку и отпускаю его“.
„Ему [Джеку] просто следовало бы приложить больше усилий“, — продолжила она, ссылаясь на знаменитую сцену фильма, на которую многие фанаты указывали много лет с момента его выхода.

Чтобы доказать свою точку зрения, Уинслет предложила им с ведущим воспроизвести сцену. Она расположилась поперек его стола, а он держал ее руки, сидя на полу внизу.

Кейт Уинслет и ведущий шоу Стивен КолбертКейт Уинслет и ведущий шоу Стивен Колберт
Кейт Уинслет и ведущий шоу Стивен Колберт. Фото: Позднее шоу со Стивеном Колбертом/Youtube
«Позволь мне забраться на эту дверь вместе с тобой!», — произнес ведущий.
«Давай, дорогой! Тут хватит места для двоих!» — ответила Уинслет.

Затем ведущий запрыгнул на стол рядом с обладательницей премии «Оскар» под аплодисменты зрителей, а Уинслет торжествующе воскликнула: «Да!».

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#Марина Колодкина#Знаменитости#Кино#Актриса
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