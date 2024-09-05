«Это трогательный опыт»: Анджелина Джоли рассказала о роли в фильме «Мария»

Posted 4 сентября, 21:23
Published 4 сентября, 21:23
Modified 4 сентября, 21:26
Updated 4 сентября, 21:26
Речь идет о новой биографической кинокартине Пабло Ларраина, в котором Джоли играет оперную певицу Марию Каллас.
Издание PEOPLE, ссылаясь на информированный источник, пишет, что 49-летняя Джоли «ошеломлена и очень благодарна за все положительные отзывы».
«Это трогательный опыт. Это был уязвимый проект. Она взволнована», — добавляет инсайдер.
Премьера фильма «Мария» состоялась в августе на Венецианском кинофестивале. Отмечается, что во время мероприятия Джоли в основном проводила время в окружении кинематографического сообщества. Помимо этого, актриса остановилась в городе, чтобы поговорить со студентами-кинематографистами. Она также была замечена на двух показах «Марии». Когда Джоли вышла на сцену, зрители встретили её аплодисментами.
Актриса рассказала, что она была «вне себя» от волнения, когда пела для съемок фильма. Она призналась, что до роли Каллас она делала это крайне редко.
Актрису спросили, что она думает о возможной шумихе вокруг ее выступления на «Оскаре». Она ответила, что основа успеха — это эмоциональный отклик поклонников Каллас и оперной музыки.
Netflix приобрел права на «Марию», но дата релиза пока не объявлена.
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