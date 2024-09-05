«Это трогательный опыт»: Анджелина Джоли рассказала о роли в фильме «Мария»

Премьера фильма «Мария» состоялась в августе на Венецианском кинофестивале. Отмечается, что во время мероприятия Джоли в основном проводила время в окружении кинематографического сообщества. Помимо этого, актриса остановилась в городе, чтобы поговорить со студентами-кинематографистами. Она также была замечена на двух показах «Марии». Когда Джоли вышла на сцену, зрители встретили её аплодисментами.