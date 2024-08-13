Джеймс Кэмерон рассказал о продолжении «Аватара»

Posted 13 августа, 18:10
Published 13 августа, 18:10
Modified 10 сентября, 05:34
Updated 10 сентября, 05:34
Уже известно, что новая часть киносаги будет называться «Аватар: Огонь и пепел», пишет PEOPLE.
Ожидается, что она выйдет в кинотеатрах через год, «Аватар 4» — в 2029 году, а «Аватар 5» — в 2031 году. И это может быть не концом истории.
В феврале 2024 года Кэмерон сказал, что у него уже есть идеи для еще большего количества фильмов франшизы.
«Мы полностью написали пятый фильм, и у меня есть идеи для шестого и седьмого, хотя, вероятно, я передам эстафету в тот момент», — сказал он.
Кэмерон долго хранил молчание о сюжете «Аватара: Огонь и пепел». Однако он раскрыл ключевой аспект фильма: сиквел будет сосредоточен вокруг новой расы людей, олицетворяющих другую стихию.
«Огонь будет представлен Пепельными людьми», — сказал Кэмерон. «Я хочу показать На’ви с другой стороны… В прошлых фильмах есть очень негативные человеческие примеры и очень позитивные примеры На’ви. Но в „Аватаре 3“ мы сделаем наоборот».
Кэмерон также подчеркнул, что сюжетная линия «Аватара» только начинается.
«Мы также будем исследовать новые миры, продолжая историю главных героев», — отметил Кэмерон. «Могу сказать, что последние части будут лучшими».
Первоначально «Аватар: Огонь и пепел» планировалось выпустить в декабре 2024 года. Однако теперь сроки сдвинулись: выход планируется в декабре 2025 года. Следующие части выйдут в 2029 и 2031 годах.
«Аватар: Огонь и пепел» уже снят и в настоящее время находится на этапе пост-продакшна. Кэмерон применил нетипичный подход к сиквелам и снимал «Аватар 2» и «Аватар 3» одновременно. В декабре 2022 года он рассказал о причинах такого подхода. Это было нужно, чтобы юные актеры выглядели слишком старыми в более поздних фильмах.
Поклонники увидят уже знакомых актеров в третьем фильме: Сэма Уортингтона (Джейк Салли), Зои Салдану (Нейтири), Сигурни Уивер (доктор Грейс Огастин и Кири), Джоэла Дэвида Мура (Норм Спеллман), Стивена Лэнга (полковник Майлз Куоритч) и Бритен Далтона (Ло’ак).
Кэмерон также подтвердил, что Кейт Уинслет повторит свою роль в «Пути воды» в третьей части, пройдя обучение по «шаманской практике мужа и жены».
В фильме также сыграют несколько новых актеров, в том числе обладательница премии «Оскар» Мишель Йео, звезда «Игры престолов» Уна Чаплин и звезда «Гарри Поттера» Дэвид Тьюлис.
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