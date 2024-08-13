Джеймс Кэмерон рассказал о продолжении «Аватара»

«Аватар: Огонь и пепел» уже снят и в настоящее время находится на этапе пост-продакшна. Кэмерон применил нетипичный подход к сиквелам и снимал «Аватар 2» и «Аватар 3» одновременно. В декабре 2022 года он рассказал о причинах такого подхода. Это было нужно, чтобы юные актеры выглядели слишком старыми в более поздних фильмах.