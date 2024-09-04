По новому роману цикла «Сумерки. Сага» снимут сериал на Netflix

Posted 4 сентября, 20:53
Published 4 сентября, 20:53
Modified 4 сентября, 20:58
Updated 4 сентября, 20:58
В апреле 2023 года появилась информация, что проект находится на стадии разработки. Анимационный сериал планировалось выпустить в марте 2024 года, пишет PEOPLE.
«Солнце полуночи», выпущенный в 2020 году, продолжает историю первого романа Майер из серии книг «Сумерки», рассказанную от лица главного героя — Эдварда Каллена.
«Я надеюсь, что эта книга даст моим читателям немного удовольствия от предвкушения и, после того как она выйдет, шанс пожить в воображаемом мире некоторое время», — написала Мейер в заявлении о выходе книги. «Я не могу выразить, насколько я ценю терпение моих читателей и их поддержку на протяжении многих лет, которые потребовались для завершения книги».
За первую неделю продаж роман «Солнце полуночи» разошелся тиражом более 1 миллиона экземпляров.
Сага Мейер была экранизирована в пяти фильмах. Картина 2008 года «Сумерки» собрала более 393 миллионов долларов по всему миру. Главными звездами франшизы стали Кристен Стюарт (Белла Свон), Роберт Паттинсон (Эдвард Каллен) и Тейлор Лотнер (Джейкоб Блэк).
Ранее Майер заявляла, что намерена написать еще две книги, которые дополнят ее бестселлер о вампирах.
«Я думаю, что в мире есть еще две книги, которые я хочу написать», — сказала она. «Я не готова сделать это прямо сейчас, я хочу сделать что-то совершенно новое».
«Для меня большая часть радости от письма исходит от творения, и я действительно хочу создать новый мир, новые правила и новую мифологию», — добавила она.
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