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Posted 4 сентября, 20:53

Published 4 сентября, 20:53

Modified 4 сентября, 20:58

Updated 4 сентября, 20:58

Тейлор Лотнер, Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

По новому роману цикла «Сумерки. Сага» снимут сериал на Netflix

4 сентября 2024, 20:53
Фото: Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Затмение»
Тейлор Лотнер, Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

Роман «Солнце полуночи» из цикла «Сумерки. Сага» станет сериалом на Netflix

Поклонники саги «Сумерки» Стефани Майер могут приготовиться к новому путешествию в мир любимых героев. 4 сентября стало известно, что по роману «Солнце полуночи» снимут анимационный сериал на Netflix.

В апреле 2023 года появилась информация, что проект находится на стадии разработки. Анимационный сериал планировалось выпустить в марте 2024 года, пишет PEOPLE.

«Солнце полуночи», выпущенный в 2020 году, продолжает историю первого романа Майер из серии книг «Сумерки», рассказанную от лица главного героя — Эдварда Каллена.

«Я надеюсь, что эта книга даст моим читателям немного удовольствия от предвкушения и, после того как она выйдет, шанс пожить в воображаемом мире некоторое время», — написала Мейер в заявлении о выходе книги. «Я не могу выразить, насколько я ценю терпение моих читателей и их поддержку на протяжении многих лет, которые потребовались для завершения книги».

За первую неделю продаж роман «Солнце полуночи» разошелся тиражом более 1 миллиона экземпляров.

Сага Мейер была экранизирована в пяти фильмах. Картина 2008 года «Сумерки» собрала более 393 миллионов долларов по всему миру. Главными звездами франшизы стали Кристен Стюарт (Белла Свон), Роберт Паттинсон (Эдвард Каллен) и Тейлор Лотнер (Джейкоб Блэк).

Ранее Майер заявляла, что намерена написать еще две книги, которые дополнят ее бестселлер о вампирах.

«Я думаю, что в мире есть еще две книги, которые я хочу написать», — сказала она. «Я не готова сделать это прямо сейчас, я хочу сделать что-то совершенно новое».
«Для меня большая часть радости от письма исходит от творения, и я действительно хочу создать новый мир, новые правила и новую мифологию», — добавила она.
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