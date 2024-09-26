3 странности Японии, у которых есть реальные объяснения

Тому, что в Японии почти нет мусорок, есть несколько причин. Первая: страна — очень густонаселенная, и её жители очень щепетильно относятся к сортировке отходов. Они не могу позволить себе создавать огромные свалки: для этого просто нет места, а ещё это пагубно влияет на окружающую среду и потребляемые ресурсы. Чтобы выбросить мусор, его нужно отнести домой или в гостиницу. Такой подход здорово уменьшает желание покупать продукты и товары в одноразовой упаковке. Пожалуй, его всем полезно взять на заметку!