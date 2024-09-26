3 странности Японии, у которых есть реальные объяснения

Posted 26 сентября, 17:28
Published 26 сентября, 17:28
Modified 26 сентября, 17:35
Updated 26 сентября, 17:35
Гуляя по городам Японии, туристы часто недоумевают: куда же выбрасывать мусор? При этом вокруг очень чисто — никто не кидает мусор на клумбы или на асфальт.
Тому, что в Японии почти нет мусорок, есть несколько причин. Первая: страна — очень густонаселенная, и её жители очень щепетильно относятся к сортировке отходов. Они не могу позволить себе создавать огромные свалки: для этого просто нет места, а ещё это пагубно влияет на окружающую среду и потребляемые ресурсы. Чтобы выбросить мусор, его нужно отнести домой или в гостиницу. Такой подход здорово уменьшает желание покупать продукты и товары в одноразовой упаковке. Пожалуй, его всем полезно взять на заметку!
Но есть и другая причина избавляться от мусорных баков на улицах: угроза безопасности.
В 1995 году террористы распылили газ зарин в токийском метро. В результате атаки погибло 14 человек, а более тысячи получили ранения. Сразу после этого власти Токио убрали с улиц мусорные баки, поскольку они представляли угрозу безопасности: ведь в них можно заложить взрывное устройство. Другие японские города последовали примеру столицы.
Когда телеканалы в Японии показывают подозреваемого в наручниках, они размывают на кадрах наручники. Ведь наручники подразумевают, что кто-то уже является преступником. Однако это несправедливо до вынесения приговора.
Эта практика стала повсеместной после случая, когда подозреваемый использовал освещение себя в СМИ в наручниках как доказательство того, что общественность предвзято к нему относится. Японца Казуёси Миура обвиняли в убийстве своей жены в 1981 году. В результате инцидента он также был ранен в ногу. Миура был осужден первой инстанцией, прежде чем высший суд отменил приговор и оправдал его. Однако ещё до этого его нашли мертвым в камере: мужчина совершил самоубийство.
В Японии невозможно отключить звук затвора камеры телефона. После ряда прецедентов было решено сделать его обязательным, чтобы никто не смог незаметно сделать фото другого человека.
При этом данное соглашение принято самими компаниями-производителями смартфонов. Так они могут избежать возможной ответственности, если жертвы возложат её на компании.
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