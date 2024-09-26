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Posted 26 сентября, 17:28

Published 26 сентября, 17:28

Modified 26 сентября, 17:35

Updated 26 сентября, 17:35

3 странности Японии, у которых есть реальные объяснения

3 странности Японии, у которых есть реальные объяснения

26 сентября 2024, 17:28
Фото: Изображение Midjourney
Япония — густонаселенное островное государство, насчитывающее более 125 миллионов жителей. Уровень преступности в стране — очень низкий, а дети самостоятельно передвигаются по городу уже с 6 лет. Японцы — очень грамотны и трудолюбивы. Однако и в стране восходящего солнца встречается нечто странное.

1.На улицах нет мусорных баков

Гуляя по городам Японии, туристы часто недоумевают: куда же выбрасывать мусор? При этом вокруг очень чисто — никто не кидает мусор на клумбы или на асфальт.

Тому, что в Японии почти нет мусорок, есть несколько причин. Первая: страна — очень густонаселенная, и её жители очень щепетильно относятся к сортировке отходов. Они не могу позволить себе создавать огромные свалки: для этого просто нет места, а ещё это пагубно влияет на окружающую среду и потребляемые ресурсы. Чтобы выбросить мусор, его нужно отнести домой или в гостиницу. Такой подход здорово уменьшает желание покупать продукты и товары в одноразовой упаковке. Пожалуй, его всем полезно взять на заметку!

Но есть и другая причина избавляться от мусорных баков на улицах: угроза безопасности.

Есть и другая причина избавляться от мусорных баков на улицах Японии: угроза безопасностиЕсть и другая причина избавляться от мусорных баков на улицах Японии: угроза безопасности
Есть и другая причина избавляться от мусорных баков на улицах Японии: угроза безопасности. Фото: 1MI

В 1995 году террористы распылили газ зарин в токийском метро. В результате атаки погибло 14 человек, а более тысячи получили ранения. Сразу после этого власти Токио убрали с улиц мусорные баки, поскольку они представляли угрозу безопасности: ведь в них можно заложить взрывное устройство. Другие японские города последовали примеру столицы.

2.Телеканалы размывают наручники на подозреваемых в преступлениях

Когда телеканалы в Японии показывают подозреваемого в наручниках, они размывают на кадрах наручники. Ведь наручники подразумевают, что кто-то уже является преступником. Однако это несправедливо до вынесения приговора.

Наручники подразумевают, что кто-то уже является преступникомНаручники подразумевают, что кто-то уже является преступником
Наручники подразумевают, что кто-то уже является преступником. Фото: 1MI

Эта практика стала повсеместной после случая, когда подозреваемый использовал освещение себя в СМИ в наручниках как доказательство того, что общественность предвзято к нему относится. Японца Казуёси Миура обвиняли в убийстве своей жены в 1981 году. В результате инцидента он также был ранен в ногу. Миура был осужден первой инстанцией, прежде чем высший суд отменил приговор и оправдал его. Однако ещё до этого его нашли мертвым в камере: мужчина совершил самоубийство.

3. Камеры телефонов всегда издают звук затвора

В Японии невозможно отключить звук затвора камеры телефона. После ряда прецедентов было решено сделать его обязательным, чтобы никто не смог незаметно сделать фото другого человека.

В Японии невозможно отключить звук затвора камеры телефонаВ Японии невозможно отключить звук затвора камеры телефона
В Японии невозможно отключить звук затвора камеры телефона. Фото: 1MI

При этом данное соглашение принято самими компаниями-производителями смартфонов. Так они могут избежать возможной ответственности, если жертвы возложат её на компании.

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#Марина Колодкина#Общество#Туризм#Япония
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