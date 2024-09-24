Землю ждет катастрофа? Астероид Апофис приближается к Земле — прогнозы неутешительны

Астероид Апофис открыли еще в 2004 году. Тогда ученые подсчитали, что вероятность его столкновения с Землей в 2029 году составляет 3%. Однако позже были произведены другие расчеты, и ученые сообщили, что астероид в 2029 году пролетит мимо Земли.