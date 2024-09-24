Землю ждет катастрофа? Астероид Апофис приближается к Земле — прогнозы неутешительны

Posted 24 сентября, 13:57
Published 24 сентября, 13:57
Modified 24 сентября, 13:57
Updated 24 сентября, 13:57
Астероид Апофис открыли еще в 2004 году. Тогда ученые подсчитали, что вероятность его столкновения с Землей в 2029 году составляет 3%. Однако позже были произведены другие расчеты, и ученые сообщили, что астероид в 2029 году пролетит мимо Земли.
Но недавно канадский астроном Пауль Вигерт опубликовал статью, в которой он приводит новые расчеты, доказывающие высокую вероятность столкновения Земли с Апофисом 13 апреля 2029 года.
Если астероид Апофис, размеры которого сопоставимы с Эйфелевой башней, все же врежется в планету, последствия могут быть катастрофическими. Это может привести к масштабным разрушениям, запросто уничтожить город-миллионник (если удар придется по городу), вызвать глобальные изменения климата и искажение электромагнитного поля.
Ученые считают, что доводы Вигерта не лишены оснований. Но вероятность столкновения астероида с Землей ничтожна мала — один шанс из миллиона. Тем не менее полностью отметать такой вариант нельзя.
За астероидом и его орбитой продолжают наблюдать. Правда, процесс осложняется тем, что Апофис до 2027 года находится на обратной стороне Солнца. Это значительно осложняет наблюдения и, соответственно, прогноз.
Российские ученые настроены оптимистично и считают, что в 2029 году планете ничего не грозит. А вот астрологи и эзотерики придерживаются другого мнения. Они предрекают Земле катастрофические изменения 13 апреля 2029 года.
Экстрасенс Дарья Миронова:
«Астероид заденет всю Америку и частично попадёт на Африканский полуостров, некоторые его части отколются, и это приведёт к очень серьёзным аномалиям. Будет очень много воды в связи с этим. То есть мы говорим о следующем великом потопе, о странных эпидемиях, которые возникнут в связи с этой аномалией. Потому что в атмосферу Земли попадёт астероид, несущий новые бактерии, которые попадут через воду. Антарктида станет тропической, в Сибири также станет жарко. А вот все тёплые страны, наоборот, очень изменят климат и будут холодными».
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