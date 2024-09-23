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Posted 23 сентября, 10:50

Published 23 сентября, 10:50

Modified 23 сентября, 10:50

Updated 23 сентября, 10:50

Как сделать фотографию на паспорт, за которую не будет стыдно

Как сделать фотографию на паспорт, за которую не будет стыдно

23 сентября 2024, 10:50
Фото: 1MI
Как сделать фотографию на паспорт, за которую не будет стыдно
Более 80 процентов россиян недовольны своей фотографией в паспорте. К счастью, это ситуация поправимая. Профессионалы поделились советами о том, как сделать привлекательную фотографию на паспорт, а также указали на ошибки, которых следует избегать.

Итак, в чем секрет получения хорошей фотографии? На самом деле важно все: цвет рубашки, аксессуары, макияж, укладка волос.

Выбираем рубашку правильного цвета

Вы не знаете, с каким освещением или камерой вам придется столкнуться при съемке. Поэтому лучше всего выбрать нейтральный цвет — например белый, черный или темно-синий — без рисунка.

«Эти цвета обеспечивают нейтральный фон, который не изменит оттенок вашей кожи», — говорит стилист Сабрина Ю. При этом она подчеркнула, что яркие вещи могут оттенить цвет лица и сделать его зеленоватым.
Лучше всего выбрать нейтральный цвет — например, темно-синий — без рисункаЛучше всего выбрать нейтральный цвет — например, темно-синий — без рисунка
Лучше всего выбрать нейтральный цвет — например, темно-синий — без рисунка. Фото: aliexpress.ru

… и фасона

Также стоит выбрать максимально простой фасон рубашки.

«Лучший вариант — это простая рубашка с круглым вырезом или воротничком», — советует эксперт по стилю Кристи Доун. Также она рекомендует избегать топов на бретелях.
Лучший вариант — это простая рубашка с круглым вырезом или воротничкомЛучший вариант — это простая рубашка с круглым вырезом или воротничком
Лучший вариант — это простая рубашка с круглым вырезом или воротничком. Фото: wildberries.ru

Подбор аксессуаров

При выборе аксессуаров для фотографии на паспорт лучше всего придерживаться минимализма или вообще отказаться от украшений. В конце концов, это не гламурное фото, в идеале для изображения на документы — сохранить скромный вид.

«Если вы все-таки решите надеть украшения, выбирайте изящные изделия», — советует Доун. К примеру, маленькие серьги и изящные цепочки, которые придают элегантности, не привлекая внимания.
Если вы все-таки решите надеть украшения, выбирайте изящные изделияЕсли вы все-таки решите надеть украшения, выбирайте изящные изделия
Если вы все-таки решите надеть украшения, выбирайте изящные изделия. Фото: zoloto585.ru

Укладка волос

Некоторые считают, что лучше всего сниматься на паспорт с гладкой прической — например, зачесать волосы в пучок. Однако, Сабрина Ю. высказывает иное мнение.

«В этом случае вы будете выглядеть как яйцо, — говорит эксперт. — Лицо просто может исчезнуть на нейтральном фоне из-за нехватки объема. Естественные пряди или мягкие локоны придадут объем, сохранив при этом опрятный внешний вид».
Естественные пряди или мягкие локоны придадут объем, сохранив при этом опрятный внешний видЕстественные пряди или мягкие локоны придадут объем, сохранив при этом опрятный внешний вид
Естественные пряди или мягкие локоны придадут объем, сохранив при этом опрятный внешний вид. Фото: dessange.ru

Макияж

Самая значительная ошибка, которую люди часто совершают, связана с нанесением макияжа.

«Качество камеры с низким разрешением может усилить любые недостатки и „размыть“ ваше лицо, — говорит Сабрина Ю. — Чтобы хорошо выглядеть на фотографиях, сделайте акцент на глазах и придайте лицу контур и нанесите румяна».
Чтобы хорошо выглядеть на фотографиях, сделайте акцент на глазах и придайте лицу контур и нанесите румянаЧтобы хорошо выглядеть на фотографиях, сделайте акцент на глазах и придайте лицу контур и нанесите румяна
Чтобы хорошо выглядеть на фотографиях, сделайте акцент на глазах и придайте лицу контур и нанесите румяна. Фото: thegirl.ru
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#Алла Хан#Общество#Паспорт#Все материалы авторов#Фотография
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