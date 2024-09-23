Как сделать фотографию на паспорт, за которую не будет стыдно

Posted 23 сентября, 10:50
Published 23 сентября, 10:50
Modified 23 сентября, 10:50
Updated 23 сентября, 10:50
Итак, в чем секрет получения хорошей фотографии? На самом деле важно все: цвет рубашки, аксессуары, макияж, укладка волос.
Вы не знаете, с каким освещением или камерой вам придется столкнуться при съемке. Поэтому лучше всего выбрать нейтральный цвет — например белый, черный или темно-синий — без рисунка.
«Эти цвета обеспечивают нейтральный фон, который не изменит оттенок вашей кожи», — говорит стилист Сабрина Ю. При этом она подчеркнула, что яркие вещи могут оттенить цвет лица и сделать его зеленоватым.
Также стоит выбрать максимально простой фасон рубашки.
«Лучший вариант — это простая рубашка с круглым вырезом или воротничком», — советует эксперт по стилю Кристи Доун. Также она рекомендует избегать топов на бретелях.
При выборе аксессуаров для фотографии на паспорт лучше всего придерживаться минимализма или вообще отказаться от украшений. В конце концов, это не гламурное фото, в идеале для изображения на документы — сохранить скромный вид.
«Если вы все-таки решите надеть украшения, выбирайте изящные изделия», — советует Доун. К примеру, маленькие серьги и изящные цепочки, которые придают элегантности, не привлекая внимания.
Некоторые считают, что лучше всего сниматься на паспорт с гладкой прической — например, зачесать волосы в пучок. Однако, Сабрина Ю. высказывает иное мнение.
«В этом случае вы будете выглядеть как яйцо, — говорит эксперт. — Лицо просто может исчезнуть на нейтральном фоне из-за нехватки объема. Естественные пряди или мягкие локоны придадут объем, сохранив при этом опрятный внешний вид».
Самая значительная ошибка, которую люди часто совершают, связана с нанесением макияжа.
«Качество камеры с низким разрешением может усилить любые недостатки и „размыть“ ваше лицо, — говорит Сабрина Ю. — Чтобы хорошо выглядеть на фотографиях, сделайте акцент на глазах и придайте лицу контур и нанесите румяна».
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