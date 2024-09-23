Как сделать фотографию на паспорт, за которую не будет стыдно

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Более 80 процентов россиян недовольны своей фотографией в паспорте. К счастью, это ситуация поправимая. Профессионалы поделились советами о том, как сделать привлекательную фотографию на паспорт, а также указали на ошибки, которых следует избегать.