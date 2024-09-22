Как списать долги через МФЦ в 2024 году — подводные камни процедуры банкротства

Банкротство как процедура занимает полгода, в течение которых гражданин не может оформлять другие кредиты, выступать поручителем, участвовать в сделках обеспечительного типа. Если в течение полугода у должника кредиторы не найдут ничего, за счет чего можно было бы погасить долг, то он объявляется банкротом, и все его долги списываются.