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Posted 22 сентября, 07:00

Published 22 сентября, 07:00

Modified 22 сентября, 07:00

Updated 22 сентября, 07:00

Банкротство через МФЦ в 2024 году

Как списать долги через МФЦ в 2024 году — подводные камни процедуры банкротства

22 сентября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
Банкротство через МФЦ в 2024 году
В 2024 году пройти процедуру банкротства можно по упрощенной схеме, обратившись в МФЦ. Рассказываем об условиях этой процедуры и ее нюансах.

Банкротство через МФЦ в 2024 году — основное

Списать долги в 2024 году в рамках процедуры банкротства через МФЦ могут те граждане, размер долга которых составляет максимум миллион рублей и минимум 25 тысяч рублей. Проходить такую процедуру можно раз в пять лет.

Кроме того, обратившись в МФЦ, списать долги в 2024 году во внесудебном порядке могут пенсионеры, у которых всего один источник дохода — собственно, пенсия, и граждане, которые получают детское пособие.

Еще одно важное условие для банкротства в МФЦ в 2024 году — продолжительность исполнительного производства: она должна превышать один год. В собственности должников не должно быть недвижимости или другой собственности, которую можно было взыскать в качестве долга.

Нюансы банкротства через МФЦ в 2024 году

Для прохождения процедуры банкротства в МФЦ могут обращаться те, в отношении кого исполнительное производство уже завершено — исполнительный лист должен быть возвращен. Иными словами, у должника нет имущества, соответственно, взыскивать с него нечего.

Гражданин, желающий списать долги во внесудебном порядке, подает заявление в МФЦ, перечисляя всех, кому он должен. Далее информация проверяется, после чего данные гражданина вносят в соответствующий реестр.

Банкротство как процедура занимает полгода, в течение которых гражданин не может оформлять другие кредиты, выступать поручителем, участвовать в сделках обеспечительного типа. Если в течение полугода у должника кредиторы не найдут ничего, за счет чего можно было бы погасить долг, то он объявляется банкротом, и все его долги списываются.

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#Мария Казак#Общество#2024 год#Все материалы авторов#Долги#Банкротство#Кредиторы
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