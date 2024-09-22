Как списать долги через МФЦ в 2024 году — подводные камни процедуры банкротства

Posted 22 сентября, 07:00
Published 22 сентября, 07:00
Modified 22 сентября, 07:00
Updated 22 сентября, 07:00
Списать долги в 2024 году в рамках процедуры банкротства через МФЦ могут те граждане, размер долга которых составляет максимум миллион рублей и минимум 25 тысяч рублей. Проходить такую процедуру можно раз в пять лет.
Кроме того, обратившись в МФЦ, списать долги в 2024 году во внесудебном порядке могут пенсионеры, у которых всего один источник дохода — собственно, пенсия, и граждане, которые получают детское пособие.
Еще одно важное условие для банкротства в МФЦ в 2024 году — продолжительность исполнительного производства: она должна превышать один год. В собственности должников не должно быть недвижимости или другой собственности, которую можно было взыскать в качестве долга.
Для прохождения процедуры банкротства в МФЦ могут обращаться те, в отношении кого исполнительное производство уже завершено — исполнительный лист должен быть возвращен. Иными словами, у должника нет имущества, соответственно, взыскивать с него нечего.
Гражданин, желающий списать долги во внесудебном порядке, подает заявление в МФЦ, перечисляя всех, кому он должен. Далее информация проверяется, после чего данные гражданина вносят в соответствующий реестр.
Банкротство как процедура занимает полгода, в течение которых гражданин не может оформлять другие кредиты, выступать поручителем, участвовать в сделках обеспечительного типа. Если в течение полугода у должника кредиторы не найдут ничего, за счет чего можно было бы погасить долг, то он объявляется банкротом, и все его долги списываются.
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