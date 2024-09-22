Стало известно, как в России будут отдыхать в майские праздники в 2025 году

Posted 22 сентября, 03:00
Published 22 сентября, 03:00
Modified 22 сентября, 03:00
Updated 22 сентября, 03:00
Согласно производственному календарю, в 2025 году майские праздники делятся на два «блока». Первые выходные продлятся с первого по четвертое число, вторые — с восьмого по 11.
В ряде российских регионов выходных дней может быть больше, поскольку на начало мая выпадают праздники местного значения. В Республике Тыва, к примеру, шестого мая отмечают День Конституции, а в Карачаево-Черкесии отмечают День возрождения народа третьего числа.
Если вы работаете по пятидневному графику, то в мае 2025 года у вас должно быть 13 праздничных и выходных дней и соответственно 18 рабочих дней.
При рабочей неделе в 40 часов в мае следующего года норма отработки составит 144. Если вы работаете 36 часов в неделю, ваша норма отработки — 129,6, а если 24 часа — то 86,4.
Заработная плата будет напрямую зависеть от рабочего времени, а именно — от нормы. Если по распоряжению руководства вы фактически отработаете больше, чем составляет ваша норма, то переработка будет оплачиваться так: первые два часа — 1,5, следующие часы — уже два.
Кроме того, вы можете подать заявление на оплату по одинарному типу с отгулом. Иными словами, в тот месяц, когда вы собираетесь взять отгул, вы все равно получите оклад в виде полной суммы.
Как быть, если в майские праздники в 2025 году вам придется работать? В этом случае ваш работодатель должен оплатить ваш труд в двойном размере либо по вашему желанию предоставить дополнительный выходной, при этом оклад по итогу месяца вы получите полностью.
Если вы трудитесь посменно, то с учетом работы в майские праздники в 2025 году вам оплатят, собственно, только саму эту работу. Допустим, вы выходите восьмого или десятого мая на смену, при этом вам выплатят зарплату в том же размере, а вот за девятое мая вам выплатят ее уже в двойном размере.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14