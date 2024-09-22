Стало известно, как в России будут отдыхать в майские праздники в 2025 году

Если вы трудитесь посменно, то с учетом работы в майские праздники в 2025 году вам оплатят, собственно, только саму эту работу. Допустим, вы выходите восьмого или десятого мая на смену, при этом вам выплатят зарплату в том же размере, а вот за девятое мая вам выплатят ее уже в двойном размере.