В России обнаружена лихорадка Западного Нила — чем она опасна, какие у нее симптомы

Поскольку переносчики инфекции — комары, то оптимальный способ профилактики лихорадки Западного Нила — это ограничение контакта с ними. Это может быть обеспечение личной защиты от комаров, что особенно актуально для регионов российского юга. Можно использовать специальные средства против комаров — репелленты, а также устанавливать на окна сетки, носить светлую одежду, которая отталкивает насекомых. А вот от одежды, которая, напротив, привлекает комаров, лучше отказаться — это предметы гардероба черного, оранжевого, красного и бирюзового цвета. Одежда должна быть закрытой.