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Posted 23 сентября, 09:16

Published 23 сентября, 09:16

Modified 23 сентября, 09:19

Updated 23 сентября, 09:19

В России обнаружена лихорадка Западного Нила — чем она опасна, какие у нее симптомы

В России обнаружена лихорадка Западного Нила — чем она опасна, какие у нее симптомы

23 сентября 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney
В России обнаружена лихорадка Западного Нила — чем она опасна, какие у нее симптомы
В России выявлены первые случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Выяснили, чем она опасна, есть ли риск эпидемии, какие симптомы у заболевания.

Лихорадка Западного Нила — что это за болезнь

Лихорадка Западного Нила — это инфекция вирусного типа, и переносят ее комары. Иными словами, люди друг для друга не заразны, чем заболевание и отличается, например, от коронавируса, и это в известной степени уменьшает скорость, с которой она распространяется.

Симптомы лихорадки Западного Нила не всегда дают о себе знать, в целом они чаще не проявляются. Однако в их числе перечисляются боли в суставах и в теле, головные боли, диарея и рвота, а в ряде случаев может появиться даже сыпь.

Болезнь редко переходит в тяжелую форму и еще реже приводит к фатальным последствиям. Однако они не исключены, и это может быть менингит, энцефалит и даже паралич. Наиболее подвержены риск перехода заболевания в тяжелую форму люди преклонного возраста, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Симптомы лихорадки Западного Нила: боли в суставах и в теле, головные боли, диарея и рвота, а в ряде случаев может появиться даже сыпьСимптомы лихорадки Западного Нила: боли в суставах и в теле, головные боли, диарея и рвота, а в ряде случаев может появиться даже сыпь
Симптомы лихорадки Западного Нила: боли в суставах и в теле, головные боли, диарея и рвота, а в ряде случаев может появиться даже сыпь. Фото: Изображение Midjourney

Как лечат лихорадку Западного Нила

От этой болезни пока еще нет прививки, а лечение сводится к поддерживающей терапии. Если ситуация усложняется, пациента могут госпитализировать, в зависимости от тяжести состояния, перевести на ИВЛ.

Если ситуация усложняется, пациента могут госпитализировать, в зависимости от тяжести состояния, перевести на ИВЛЕсли ситуация усложняется, пациента могут госпитализировать, в зависимости от тяжести состояния, перевести на ИВЛ
Если ситуация усложняется, пациента могут госпитализировать, в зависимости от тяжести состояния, перевести на ИВЛ. Фото: 1MI

Профилактика

Поскольку переносчики инфекции — комары, то оптимальный способ профилактики лихорадки Западного Нила — это ограничение контакта с ними. Это может быть обеспечение личной защиты от комаров, что особенно актуально для регионов российского юга. Можно использовать специальные средства против комаров — репелленты, а также устанавливать на окна сетки, носить светлую одежду, которая отталкивает насекомых. А вот от одежды, которая, напротив, привлекает комаров, лучше отказаться — это предметы гардероба черного, оранжевого, красного и бирюзового цвета. Одежда должна быть закрытой.

В вечернее время лучше ограничить выходы на улицу, чтобы снизить риск получить укус комара как потенциального разносчика лихорадки Западного Нила.

Можно использовать специальные средства против комаров — репелленты, а также устанавливать на окна сеткиМожно использовать специальные средства против комаров — репелленты, а также устанавливать на окна сетки
Можно использовать специальные средства против комаров — репелленты, а также устанавливать на окна сетки. Фото: freepik.com
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