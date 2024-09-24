В Питере — петь: песни Цоя и не только. 3 знаковых места петербургского андеграунда

Котельная «Камчатка» — именно здесь трудился Виктор Цой перед тем, как стать знаменитым на всю страну. Да и не только он: уголь в топку котлов бросали такие известные музыканты, как Александр Башлачев, Андрей Машнин, Святослав Задерий и другие. Сейчас котельная уже не используется по прямому назначению. Здесь отдают дань памяти тем, кто в 80-е и 90-е выбрал свободу и воспел ее в своих песнях.