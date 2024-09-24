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Posted 24 сентября, 05:25

Published 24 сентября, 05:25

Modified 24 сентября, 05:25

Updated 24 сентября, 05:25

В Питере — петь: песни Цоя и не только. 3 знаковых места петербургского андеграунда

В Питере — петь: песни Цоя и не только. 3 знаковых места петербургского андеграунда

24 сентября 2024, 05:25
Фото: shedevrum.ai
В Питере — петь: песни Цоя и не только. 3 знаковых места петербургского андеграунда
Северная столица обещает увлекательное путешествие по местам, где писалась история российской альтернативной музыки. Если поездка слишком короткая, то рассчитайте время так, чтобы обязательно посетить эти три знаковые локации.

Клуб-музей «Котельная Камчатка»

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Блохина, 15 (цокольный этаж)

Котельная «Камчатка» — именно здесь трудился Виктор Цой перед тем, как стать знаменитым на всю страну. Да и не только он: уголь в топку котлов бросали такие известные музыканты, как Александр Башлачев, Андрей Машнин, Святослав Задерий и другие. Сейчас котельная уже не используется по прямому назначению. Здесь отдают дань памяти тем, кто в 80-е и 90-е выбрал свободу и воспел ее в своих песнях.

Вы увидите не только афиши, плакаты и фотографии, но и многочисленные граффити, рукотворные портреты Цоя, а еще ему здесь установлен памятник. Внутри экспозиция, в которой хранятся личные вещи рокера и приметы той эпохи: виниловые пластинки, гитара, микрофоны, кассетные магнитофоны, фотографии.

Котельная «Камчатка» — именно здесь трудился Виктор Цой перед тем, как стать знаменитым на всю странуКотельная «Камчатка» — именно здесь трудился Виктор Цой перед тем, как стать знаменитым на всю страну
Котельная «Камчатка» — именно здесь трудился Виктор Цой перед тем, как стать знаменитым на всю страну. Фото: shedevrum.ai

Арт-центр «Пушкинская, 10»

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Лиговская, 53

Это культовое местечко облюбовали для себя яркие представители питерского андеграунда — неформальные художники и музыканты, которые устраивали здесь мастерские, студии, выставочные и музыкальные площадки, собиравшие всех желающих. Сейчас культовое место превратилось в артхаусный центр. Здесь расположены галереи, сценическое пространство, музыкальные студии, клубы, музеи, кафе. Визитка центра — так называемая улица Джона Леннона. Тут можно увидеть экспозицию, посвященную «Биттлз».

Арт-центр «Пушкинская, 10» — это культовое местечко облюбовали для себя яркие представители питерского андеграундаАрт-центр «Пушкинская, 10» — это культовое местечко облюбовали для себя яркие представители питерского андеграунда
Арт-центр «Пушкинская, 10» — это культовое местечко облюбовали для себя яркие представители питерского андеграунда. Фото: shedevrum.ai

Castle Rock

Адрес: Лиговский проспект, 47

Известный петербургский рок-магазин появился в начале 1990-х и с годами стал культовой локацией для рок-персонажей. В подвалах Castle Rock можно купить как музыкальную продукцию: кассеты и компакт-диски, а также любую рок-атрибутику: футболки с портретами культовых артистов, куртки-косухи, музыкальные инструменты, ретроафиши. Сюда в свое время наведывались ветераны российской рок-сцены.

Известный петербургский рок-магазин Castle Rock Адрес: Лиговский проИзвестный петербургский рок-магазин Castle Rock Адрес: Лиговский про
Известный петербургский рок-магазин Castle Rock Адрес: Лиговский про. Фото: shedevrum.ai
#Алла Хан#Общество#Знаменитости#Санкт-Петербург#Все материалы авторов#Артисты
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