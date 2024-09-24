В Питере — петь: песни Цоя и не только. 3 знаковых места петербургского андеграунда

Posted 24 сентября, 05:25
Published 24 сентября, 05:25
Modified 24 сентября, 05:25
Updated 24 сентября, 05:25
Котельная «Камчатка» — именно здесь трудился Виктор Цой перед тем, как стать знаменитым на всю страну. Да и не только он: уголь в топку котлов бросали такие известные музыканты, как Александр Башлачев, Андрей Машнин, Святослав Задерий и другие. Сейчас котельная уже не используется по прямому назначению. Здесь отдают дань памяти тем, кто в 80-е и 90-е выбрал свободу и воспел ее в своих песнях.
Вы увидите не только афиши, плакаты и фотографии, но и многочисленные граффити, рукотворные портреты Цоя, а еще ему здесь установлен памятник. Внутри экспозиция, в которой хранятся личные вещи рокера и приметы той эпохи: виниловые пластинки, гитара, микрофоны, кассетные магнитофоны, фотографии.
Это культовое местечко облюбовали для себя яркие представители питерского андеграунда — неформальные художники и музыканты, которые устраивали здесь мастерские, студии, выставочные и музыкальные площадки, собиравшие всех желающих. Сейчас культовое место превратилось в артхаусный центр. Здесь расположены галереи, сценическое пространство, музыкальные студии, клубы, музеи, кафе. Визитка центра — так называемая улица Джона Леннона. Тут можно увидеть экспозицию, посвященную «Биттлз».
Известный петербургский рок-магазин появился в начале 1990-х и с годами стал культовой локацией для рок-персонажей. В подвалах Castle Rock можно купить как музыкальную продукцию: кассеты и компакт-диски, а также любую рок-атрибутику: футболки с портретами культовых артистов, куртки-косухи, музыкальные инструменты, ретроафиши. Сюда в свое время наведывались ветераны российской рок-сцены.
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