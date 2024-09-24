Заражает мгновенно, сложно распознается и устойчив к иммунной защите: чем еще пугает россиян новый коронавирус ХЕС?

Posted 24 сентября, 12:51
Published 24 сентября, 12:51
Modified 24 сентября, 12:51
Updated 24 сентября, 12:51
Новый штамм впервые был обнаружен в Германии в июне этого года. В сентябре его образцы уже были внесены в международную базу данных, посредством которой во всем мире отслеживают штаммы вируса SARS-CoV-2. Новый штамм получил название ХЕС.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, ХЕС является мутацией двух подвидов уже известного всем омикрона, поэтому сохраняет симптоматику, присущую этому штамму. Единственное, что его отличает, — еще более высокая контагиозность. То есть скорость распространения у нового штамма еще больше возросла. И об этом красноречиво свидетельствуют цифры уже зараженных пациентов. За прошедшие три недели сентября в России уже более 30 тысяч инфицированных ХЕС.
Специалисты Роспотребнадзора назвали основные симптомы нового штамма ХЕС. Это боль в горле, кашель, насморк, потеря обоняния, в особо тяжелых случаях — лихорадка. Также болезнь проявляется общим недомоганием — появляется слабость, быстрая утомляемость, поднимается температура, пропадает аппетит, возникает ломота в мышцах.
«От гриппа или ОРВИ его отличить очень сложно. Заболевание проявляется кашлем, общей слабостью, насморком. Характерная черта, отличающая ХЕС от первоначального ковида, заключается в том, что заболевание легче переносится, но в то же время быстрее распространяется», — объясняет эпидемиолог Яков Новоселов.
Также сообщается, что с новой мутацией вируса обрел свойство уклоняться от защитных функций нашей иммунной системы.
Эпидемиологи отмечают, что подход к лечению ХЕС остается общим для всех штаммов: обильное питье, витамины, препараты против вируса, жаропонижающее в случае высокой температуры. Специалисты не рекомендуют практиковать самолечение и при первых подозрительных симптомах посетить врача.
Важно принимать меры профилактики: носить маску, дистанцироваться от людей с насморком, кашлем, мыть руки с мылом, по возможности вакцинироваться.
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