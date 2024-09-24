Заражает мгновенно, сложно распознается и устойчив к иммунной защите: чем еще пугает россиян новый коронавирус ХЕС?

Как рассказали в Роспотребнадзоре, ХЕС является мутацией двух подвидов уже известного всем омикрона, поэтому сохраняет симптоматику, присущую этому штамму. Единственное, что его отличает, — еще более высокая контагиозность. То есть скорость распространения у нового штамма еще больше возросла. И об этом красноречиво свидетельствуют цифры уже зараженных пациентов. За прошедшие три недели сентября в России уже более 30 тысяч инфицированных ХЕС.