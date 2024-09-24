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Posted 24 сентября, 12:51

Published 24 сентября, 12:51

Modified 24 сентября, 12:51

Updated 24 сентября, 12:51

Заражает мгновенно, сложно распознается и устойчив к иммунной защите: чем еще пугает россиян новый коронавирус ХЕС?

Заражает мгновенно, сложно распознается и устойчив к иммунной защите: чем еще пугает россиян новый коронавирус ХЕС?

24 сентября 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney
Заражает мгновенно, сложно распознается и устойчив к иммунной защите: чем еще пугает россиян новый коронавирус ХЕС?

Эпидемиологи рассказали, что известно о новом коронавирусе ХЕС

Сезон простуд в России начался с громкой новости: обнаружен новый вид коронавируса ХЕС, который распространяется с молниеносной скоростью, что и вызывает опасения эпидемиологов. Что еще известно о вирусе, который, судя по всему, станет доминантным в наступающем холодном сезоне.

Где и когда нашли?

Новый штамм впервые был обнаружен в Германии в июне этого года. В сентябре его образцы уже были внесены в международную базу данных, посредством которой во всем мире отслеживают штаммы вируса SARS-CoV-2. Новый штамм получил название ХЕС.

В чем особенность?

Как рассказали в Роспотребнадзоре, ХЕС является мутацией двух подвидов уже известного всем омикрона, поэтому сохраняет симптоматику, присущую этому штамму. Единственное, что его отличает, — еще более высокая контагиозность. То есть скорость распространения у нового штамма еще больше возросла. И об этом красноречиво свидетельствуют цифры уже зараженных пациентов. За прошедшие три недели сентября в России уже более 30 тысяч инфицированных ХЕС.

ХЕС является мутацией двух подвидов уже известного всем омикрона, поэтому сохраняет симптоматику, присущую этому штаммуХЕС является мутацией двух подвидов уже известного всем омикрона, поэтому сохраняет симптоматику, присущую этому штамму
ХЕС является мутацией двух подвидов уже известного всем омикрона, поэтому сохраняет симптоматику, присущую этому штамму. Фото: Изображение Midjourney

Какие у него симптомы?

Специалисты Роспотребнадзора назвали основные симптомы нового штамма ХЕС. Это боль в горле, кашель, насморк, потеря обоняния, в особо тяжелых случаях — лихорадка. Также болезнь проявляется общим недомоганием — появляется слабость, быстрая утомляемость, поднимается температура, пропадает аппетит, возникает ломота в мышцах.

«От гриппа или ОРВИ его отличить очень сложно. Заболевание проявляется кашлем, общей слабостью, насморком. Характерная черта, отличающая ХЕС от первоначального ковида, заключается в том, что заболевание легче переносится, но в то же время быстрее распространяется», — объясняет эпидемиолог Яков Новоселов.

Также сообщается, что с новой мутацией вируса обрел свойство уклоняться от защитных функций нашей иммунной системы.

Характерная черта, отличающая ХЕС от первоначального ковида, заключается в том, что заболевание легче переноситсяХарактерная черта, отличающая ХЕС от первоначального ковида, заключается в том, что заболевание легче переносится
Характерная черта, отличающая ХЕС от первоначального ковида, заключается в том, что заболевание легче переносится. Фото: Изображение Midjourney

Как лечить?

Эпидемиологи отмечают, что подход к лечению ХЕС остается общим для всех штаммов: обильное питье, витамины, препараты против вируса, жаропонижающее в случае высокой температуры. Специалисты не рекомендуют практиковать самолечение и при первых подозрительных симптомах посетить врача.

Важно принимать меры профилактики: носить маску, дистанцироваться от людей с насморком, кашлем, мыть руки с мылом, по возможности вакцинироваться.

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#Алла Хан#Общество#Здоровье#Ковид#Лечение#Все материалы авторов#Болезнь
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