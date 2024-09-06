Обязательно пройдите эти обследования: они помогут обнаружить рак на ранней стадии

Posted 6 сентября, 06:44
Published 6 сентября, 06:44
Modified 6 сентября, 06:44
Updated 6 сентября, 06:44
Иван Карасев, кандидат медицинских наук, напоминает, что в рамках диспансеризации в России можно совершенно бесплатно пройти сразу несколько обследований скринингового типа на определенные виды рака. В их числе — рак шейки матки. Выявить его на ранней стадии позволит цитологическое исследование мазка. Тем женщинам, которым пока еще не исполнилось 39 лет, его следует сдавать один раз в три года, а женщинам старше 39 лет — раз в год. Кроме того, опухоль выявляется и на этапе осмотра.
Определить рак молочной железы на ранней стадии помогает маммография. Иван Карасев рекомендует один раз в два года делать женщинам, которым исполнилось 40 лет.
Рак предстательной железы определяется на этапе скрининга с анализом крови. Представителям сильного пола такое исследование нужно проходить в определенные периоды жизни — в 45 и в 50 лет, а также в 55 и в 60 лет, плюс исследование нужно проходить и в 64 года.
«Раз в два года рекомендуется делать рентген легких или флюорографию — это исследование позволяет выявлять на ранних стадиях рак легких. Тем, кому исполнилось 40 лет, такое исследование рекомендуют делать раз в год», — напоминает эксперт.
Чтобы выявить на ранней стадии рак желудка, необходимо в возрасте 45 лет пройти такое исследование, как эзофагогастродуоденоскопия. Рак толстого кишечника и прямой кишки позволяет определить скрининг — тем, кому исполнилось 40 лет, его нужно делать один раз в два года.
Иван Карасев напоминает, что чем раньше будет обнаружено опасное заболевание, тем более эффективным окажется лечение.
«95% пациентов могут выйти в ремиссию, если рак у них обнаружен на первой или на второй стадии. В ряде случаев шансы могут быть и более высокими», — отмечает эксперт.
Как подчеркивает Иван Карасев, в настоящее время лечению поддаются даже те виды рака, которые еще недавно считались бесперспективными. В целом прогноз зависит от типа конкретной опухоли, от того, есть ли метастазы, а также от стадии заболевания.
Что касается профилактики, то Иван Карасев советует придерживаться простых и известных рекомендаций: отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни, рациональное питание и физическая активность.
«Посещать врача регулярно необходимо даже молодым, поскольку определенные виды рака проявляют себя у людей младше 40 или 45 лет», — отмечает Карасев.
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