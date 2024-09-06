Обязательно пройдите эти обследования: они помогут обнаружить рак на ранней стадии

Иван Карасев, кандидат медицинских наук, напоминает, что в рамках диспансеризации в России можно совершенно бесплатно пройти сразу несколько обследований скринингового типа на определенные виды рака. В их числе — рак шейки матки. Выявить его на ранней стадии позволит цитологическое исследование мазка. Тем женщинам, которым пока еще не исполнилось 39 лет, его следует сдавать один раз в три года, а женщинам старше 39 лет — раз в год. Кроме того, опухоль выявляется и на этапе осмотра.