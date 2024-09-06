Ковид вернулся в виде «флирта» — мышцы ломит, ноги отнимаются: россияне начали паниковать

У большинства людей, считают специалисты, иммунитет в силах справиться с ковидом. Но есть люди, для которых вирус остается смертельно опасным, — с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Им нужно избегать скопления людей, носить маски в общественных местах, а при первых признаках болезни тут же вызывать врача.