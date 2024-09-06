Ковид вернулся в виде «флирта» — мышцы ломит, ноги отнимаются: россияне начали паниковать

Posted 6 сентября, 09:41
Published 6 сентября, 09:41
Modified 6 сентября, 09:41
Updated 6 сентября, 09:41
FLiRT представляет собой совокупность разновидностей штамма омикрон и отличается высокой заразностью и стремительным распространением. Новый штамм ковида уже наделал переполоха в странах Европы, Азии и в США.
Рост заболеваемости во многих этих странах характеризуют как взрывной. Ковид распространяется буквально со скоростью лесного пожара — стоит одному инфицированному человеку чихнуть, как им тут же заражаются десятки людей.
В России первые вспышки нового ковида фиксировались в мае. Но за последнюю неделю лета заболеваемость коронавирусом в России выросла в несколько раз — до 31,4%.
Специалисты утверждают, что «флирт» протекает как обычная сезонная инфекция и менее опасен в плане смерти и риска тяжелой госпитализации. По словам экспертов, штамм имеет всё те же симптомы:
От других штаммов FLiRT отличает сильная слабость.
Однако многие россияне, делящиеся на форумах и в соцсетях своими историями заражения новым штаммом, отмечают и другие симптомы «флирта». Люди жалуются на расстройства пищеварения: тошноту, боли в животе, рвоту — признаки, схожие с отравлением.
Другие отмечают осложнения на ноги — ноги подкашиваются и буквально отказывают. А еще пациенты подчеркивают длительность симптомов инфекции.
По мнению специалистов, коронавирус останется с нами навсегда и будет постоянно циркулировать, постепенно переходя в категорию сезонного заболевания. Нынешнее быстрое распространение ковида, по мнению экспертов, временное. Это связано с завершением сезона отпусков и возвращением детей и взрослых в коллективы.
У большинства людей, считают специалисты, иммунитет в силах справиться с ковидом. Но есть люди, для которых вирус остается смертельно опасным, — с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Им нужно избегать скопления людей, носить маски в общественных местах, а при первых признаках болезни тут же вызывать врача.
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