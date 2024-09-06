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Posted 6 сентября, 09:41

Published 6 сентября, 09:41

Modified 6 сентября, 09:41

Updated 6 сентября, 09:41

Ковид вернулся в виде «флирта» — мышцы ломит, ноги отнимаются: россияне начали паниковать

Ковид вернулся в виде «флирта» — мышцы ломит, ноги отнимаются: россияне начали паниковать

6 сентября 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
Ковид вернулся в виде «флирта» — мышцы ломит, ноги отнимаются: россияне начали паниковать
Случилось то, о чем предупреждали врачи. В Россию пришел новый штамм коронавируса — FLiRT. Он стремительно распространяется и уже вызвал немалую панику среди россиян. Чем опасен штамм FLiRT и не грозит ли нам новая пандемия?

Что такое FLiRT?

FLiRT представляет собой совокупность разновидностей штамма омикрон и отличается высокой заразностью и стремительным распространением. Новый штамм ковида уже наделал переполоха в странах Европы, Азии и в США.

Рост заболеваемости во многих этих странах характеризуют как взрывной. Ковид распространяется буквально со скоростью лесного пожара — стоит одному инфицированному человеку чихнуть, как им тут же заражаются десятки людей.

В России первые вспышки нового ковида фиксировались в мае. Но за последнюю неделю лета заболеваемость коронавирусом в России выросла в несколько раз — до 31,4%.

FLiRT представляет собой совокупность разновидностей штамма омикрон и отличается высокой заразностьюFLiRT представляет собой совокупность разновидностей штамма омикрон и отличается высокой заразностью
FLiRT представляет собой совокупность разновидностей штамма омикрон и отличается высокой заразностью. Фото: Изображение Midjourney

Чем опасен FLiRT и какие у него симптомы?

Специалисты утверждают, что «флирт» протекает как обычная сезонная инфекция и менее опасен в плане смерти и риска тяжелой госпитализации. По словам экспертов, штамм имеет всё те же симптомы:

  • головную и мышечную боль;
  • першение в горле;
  • сухой, лающий кашель;
  • резь в глазах.

От других штаммов FLiRT отличает сильная слабость.

Однако многие россияне, делящиеся на форумах и в соцсетях своими историями заражения новым штаммом, отмечают и другие симптомы «флирта». Люди жалуются на расстройства пищеварения: тошноту, боли в животе, рвоту — признаки, схожие с отравлением.

Другие отмечают осложнения на ноги — ноги подкашиваются и буквально отказывают. А еще пациенты подчеркивают длительность симптомов инфекции.

От других штаммов FLiRT отличает сильная слабостьОт других штаммов FLiRT отличает сильная слабость
От других штаммов FLiRT отличает сильная слабость. Фото: Изображение Midjourney

Будет ли новая пандемия?

По мнению специалистов, коронавирус останется с нами навсегда и будет постоянно циркулировать, постепенно переходя в категорию сезонного заболевания. Нынешнее быстрое распространение ковида, по мнению экспертов, временное. Это связано с завершением сезона отпусков и возвращением детей и взрослых в коллективы.

У большинства людей, считают специалисты, иммунитет в силах справиться с ковидом. Но есть люди, для которых вирус остается смертельно опасным, — с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Им нужно избегать скопления людей, носить маски в общественных местах, а при первых признаках болезни тут же вызывать врача.

Нынешнее быстрое распространение ковида, по мнению экспертов, временноеНынешнее быстрое распространение ковида, по мнению экспертов, временное
Нынешнее быстрое распространение ковида, по мнению экспертов, временное. Фото: Изображение Midjourney
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