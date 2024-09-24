newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 13:40

Published 24 сентября, 13:40

Modified 24 сентября, 13:43

Updated 24 сентября, 13:43

Четыре заболевания, вызывающие неприятный запах изо рта

Четыре заболевания, вызывающие неприятный запах изо рта

24 сентября 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney
Неприятный запах изо рта — неприятный фактор, зачастую создающий проблемы при общении. Что это — банальное нежелание заботиться о себе или нечто более серьезное?

Есть несколько опасных заболеваний и состояний, признаком которых может быть неприятный запах изо рта, пишет cracked.com. Если подобное коснется вас или ваших близких, необходимо обратиться к врачу.

1.Заболевания печени

Печень действует как фильтр для веществ, которые вашему телу не нужны — например, алкоголь. Если в работе печени есть сбои, одним из признаков может быть так называемый «печеночный запах» изо рта. Его можно сравнить с сероводородным источником минеральной воды или со смесью тухлых яиц и чеснока.

2. Заболевания почек

Как и печень, ваши почки работают, фильтруя отходы. Одним из специфических отходов, которые этот орган выводят, является мочевина, которая выходит с мочой. Если почки работают плохо, этот процесс не будет происходить на достаточном уровне. И специфический едкий запах мочевины будет ощущаться при дыхании и разговоре.

3. Сахарный диабет при отсутствии лечения

Когда у диабетика наступает состояние, называемое кетоацидозом, у него появляется неприятный запах изо рта. При кетоацидозе организм начинает расщеплять жиры для получения энергии, производя кетоны. Они и являются причиной неприятного запаха, напоминающего ацетон. Однако опасно не это, а само состояние, которое требует срочного медицинского вмешательства.

4. Непроходимость кишечника

Непроходимость кишечника также может привести к неприятному запаху изо рта. При этом для окружающих он будет сравним с запахом в общественном туалете. Конечно, такое состояние требует срочного лечения и совсем не из-за беспокойства о других: оно смертельно опасно.

Читайте также:
Анемия — тихий убийца: врачи рассказали, как с помощью 10 продуктов быстро восстановить гемоглобин в организмеЗаражает мгновенно, сложно распознается и устойчив к иммунной защите: чем еще пугает россиян новый коронавирус ХЕС?В России обнаружена лихорадка Западного Нила — чем она опасна, какие у нее симптомы
#Марина Колодкина#Общество#Здоровье
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика