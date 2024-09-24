Четыре заболевания, вызывающие неприятный запах изо рта

Posted 24 сентября, 13:40
Published 24 сентября, 13:40
Modified 24 сентября, 13:43
Updated 24 сентября, 13:43
Есть несколько опасных заболеваний и состояний, признаком которых может быть неприятный запах изо рта, пишет cracked.com. Если подобное коснется вас или ваших близких, необходимо обратиться к врачу.
Печень действует как фильтр для веществ, которые вашему телу не нужны — например, алкоголь. Если в работе печени есть сбои, одним из признаков может быть так называемый «печеночный запах» изо рта. Его можно сравнить с сероводородным источником минеральной воды или со смесью тухлых яиц и чеснока.
Как и печень, ваши почки работают, фильтруя отходы. Одним из специфических отходов, которые этот орган выводят, является мочевина, которая выходит с мочой. Если почки работают плохо, этот процесс не будет происходить на достаточном уровне. И специфический едкий запах мочевины будет ощущаться при дыхании и разговоре.
Когда у диабетика наступает состояние, называемое кетоацидозом, у него появляется неприятный запах изо рта. При кетоацидозе организм начинает расщеплять жиры для получения энергии, производя кетоны. Они и являются причиной неприятного запаха, напоминающего ацетон. Однако опасно не это, а само состояние, которое требует срочного медицинского вмешательства.
Непроходимость кишечника также может привести к неприятному запаху изо рта. При этом для окружающих он будет сравним с запахом в общественном туалете. Конечно, такое состояние требует срочного лечения и совсем не из-за беспокойства о других: оно смертельно опасно.
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