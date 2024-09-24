Анемия — тихий убийца: врачи рассказали, как с помощью 10 продуктов быстро восстановить гемоглобин в организме

Posted 24 сентября, 10:41
Published 24 сентября, 10:41
Modified 24 сентября, 10:41
Updated 24 сентября, 10:41
Низкий гемоглобин, или анемия, является одним из наиболее распространенных нарушений кроветворения.
По данным Всемирной организации здравоохранения, анемией страдает около 1,62 миллиарда человек во всем мире.
— Постоянная усталость и слабость
— Головокружение и головные боли
— Бледность кожи и слизистых оболочек
— Одышка при физической нагрузке
— Учащенное сердцебиение
— Ломкость ногтей и волос
— Снижение аппетита
— Проблемы с концентрацией внимания
Причины снижения гемоглобина могут быть самыми разными: от недостатка железа и витаминов до хронических заболеваний.
— Недостаточное поступление железа, фолиевой кислоты и витамина B12 с пищей
— Повышенная потребность в железе во время беременности, в период роста и развития
— Кровопотери, в том числе при менструациях
— Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, печени
— Онкологические заболевания
— Инфекционные болезни
Если вы заметили у себя признаки анемии, не стоит заниматься самолечением. Необходимо обратиться к врачу, который проведет обследование и назначит соответствующее лечение.
Врачи рекомендуют следующие меры для повышения гемоглобина:
1. Увеличение потребления продуктов, богатых железом. В первую очередь это красное мясо, печень, яйца, бобовые, гречка, овсянка, сухофрукты. Железо из этих продуктов усваивается организмом лучше, чем из растительных источников.
2. Включение в рацион продуктов, содержащих витамин С. Он способствует лучшему усвоению железа. Это цитрусовые, киви, болгарский перец, брокколи, шиповник.
3. Прием железосодержащих препаратов по назначению врача. Они помогают быстро восполнить дефицит железа в организме.
4. Регулярные физические упражнения. Они улучшают кровообращение и стимулируют выработку гемоглобина.
5. Отказ от вредных привычек. Курение и злоупотребление алкоголем снижают усвоение железа.
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