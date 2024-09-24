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Posted 24 сентября, 10:41

Published 24 сентября, 10:41

Modified 24 сентября, 10:41

Updated 24 сентября, 10:41

Анемия — тихий убийца: врачи рассказали, как с помощью 10 продуктов быстро восстановить гемоглобин в организме

Анемия — тихий убийца: врачи рассказали, как с помощью 10 продуктов быстро восстановить гемоглобин в организме

24 сентября 2024, 10:41
Фото: Изображение Midjourney
Гемоглобин — важный белок, отвечающий за перенос кислорода по всему организму. Когда его уровень снижен, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Низкий гемоглобин, или анемия, является одним из наиболее распространенных нарушений кроветворения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, анемией страдает около 1,62 миллиарда человек во всем мире.

Фото: Изображение Midjourney

Основные признаки пониженного гемоглобина

— Постоянная усталость и слабость

— Головокружение и головные боли

— Бледность кожи и слизистых оболочек

— Одышка при физической нагрузке

— Учащенное сердцебиение

— Ломкость ногтей и волос

— Снижение аппетита

— Проблемы с концентрацией внимания

Причины снижения гемоглобина могут быть самыми разными: от недостатка железа и витаминов до хронических заболеваний.

Фото: Изображение Midjourney

Факторы риска

— Недостаточное поступление железа, фолиевой кислоты и витамина B12 с пищей

— Повышенная потребность в железе во время беременности, в период роста и развития

— Кровопотери, в том числе при менструациях

— Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, печени

— Онкологические заболевания

— Инфекционные болезни

Если вы заметили у себя признаки анемии, не стоит заниматься самолечением. Необходимо обратиться к врачу, который проведет обследование и назначит соответствующее лечение.

Фото: Изображение Midjourney

Как повысить гемоглобин

Врачи рекомендуют следующие меры для повышения гемоглобина:

1. Увеличение потребления продуктов, богатых железом. В первую очередь это красное мясо, печень, яйца, бобовые, гречка, овсянка, сухофрукты. Железо из этих продуктов усваивается организмом лучше, чем из растительных источников.

2. Включение в рацион продуктов, содержащих витамин С. Он способствует лучшему усвоению железа. Это цитрусовые, киви, болгарский перец, брокколи, шиповник.

3. Прием железосодержащих препаратов по назначению врача. Они помогают быстро восполнить дефицит железа в организме.

4. Регулярные физические упражнения. Они улучшают кровообращение и стимулируют выработку гемоглобина.

5. Отказ от вредных привычек. Курение и злоупотребление алкоголем снижают усвоение железа.

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#Алина Бурова#Общество#Здоровье#Гемоглобин
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