Они есть и в твоем гардеробе — 5 трендов стритстайла с Недели моды в Нью-Йорке

Posted 23 сентября, 11:19
Published 23 сентября, 11:19
Modified 23 сентября, 11:19
Updated 23 сентября, 11:19
Худи обретает новый виток популярности. Время порыться в своем шкафу и составить модный лук с таким привычным предметом гардероба. Берем худи и миксуем с любым низом: осень-2024 признана сезоном экспериментов, поэтому не бойтесь создавать самые необычные образы.
Прошедшее лето вывело на пик популярности шелковые платки. Они признаны главным аксессуаром сезона: их носили не только на голове, но и повязывали на шею и обвязывали вместо топов.
Осенний стритстайл оставил шелковый платок в топе: повяжите его на ручку сумки, наденьте поверх кепки или накиньте сверху пальто. Чем ярче и разноцветнее вариант — тем лучше.
Его уже назвали самым модным цветом осени-2024. Не обязательно покупать обувь или куртки бордового цвета. Достаточно и акцентного аксессуара: сумочка или головной убор бордового цвета помогут составить модный лук осени.
Олимпийки, куртки аутдор, боксерские шорты уже пару лет остаются в тренде стритстайла. А холодный сезон — самое время пощеголять в спортивных костюмах. Это доказала и Неделя моды в Нью-Йорке.
Кстати, звезды стритстайла щеголяли не только в спортивных костюмах с модными кроссовками, но и надевали такие комплекты и под лодочки на каблуках, и под лаконичные балетки.
Кожаные вещи — один из трендов осени-2024. Но звезды стритстайла предлагают носить осенью не только кожаные куртки и юбки. Корсетные, прямые, приталенные, лаконичные и с драпировками кожаные топы — хит Нью-Йоркской недели моды.
Инфлюэнсеры советуют присмотреться к многослойным лукам — например, сочетать кожаные топы со свободными рубашками и широкими штанами.
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