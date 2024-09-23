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Posted 23 сентября, 11:19

Published 23 сентября, 11:19

Modified 23 сентября, 11:19

Updated 23 сентября, 11:19

Они есть и в твоем гардеробе — 5 трендов стритстайла с Недели моды в Нью-Йорке

Они есть и в твоем гардеробе — 5 трендов стритстайла с Недели моды в Нью-Йорке

23 сентября 2024, 11:19
Фото: yapokupayu.ru, shoppingschool.ru, grazia.ru
Они есть и в твоем гардеробе — 5 трендов стритстайла с Недели моды в Нью-Йорке
Неделя моды в Нью-Йорке продемонстрировала модные луки осени. Их легко повторить — используемые в образах предметы одежды и аксессуары найдутся в каждом гардеробе. Расскажем о пяти трендовых вариантах стритстайла, представленных модными инфлюэнсерами.

Худи

Худи обретает новый виток популярности. Время порыться в своем шкафу и составить модный лук с таким привычным предметом гардероба. Берем худи и миксуем с любым низом: осень-2024 признана сезоном экспериментов, поэтому не бойтесь создавать самые необычные образы.

Худи на осень-2024Худи на осень-2024
Худи на осень-2024. Фото: yapokupayu.ru
Худи на осень-2024Худи на осень-2024
Худи на осень-2024. Фото: tanita-romario.u
Фото: grazia.ru

Платки

Прошедшее лето вывело на пик популярности шелковые платки. Они признаны главным аксессуаром сезона: их носили не только на голове, но и повязывали на шею и обвязывали вместо топов.

Осенний стритстайл оставил шелковый платок в топе: повяжите его на ручку сумки, наденьте поверх кепки или накиньте сверху пальто. Чем ярче и разноцветнее вариант — тем лучше.

Платки на осень-2024Платки на осень-2024
Платки на осень-2024. Фото: shoppingschool.ru
Платки на осень-2024Платки на осень-2024
Платки на осень-2024. Фото: shoppingschool.ru
Платки на осень-2024Платки на осень-2024
Платки на осень-2024. Фото: grazia.ru

Бордовый цвет

Его уже назвали самым модным цветом осени-2024. Не обязательно покупать обувь или куртки бордового цвета. Достаточно и акцентного аксессуара: сумочка или головной убор бордового цвета помогут составить модный лук осени.

Бордовый цвет на осень-2024Бордовый цвет на осень-2024
Бордовый цвет на осень-2024. Фото: grazia.ru
Бордовый цвет на осень-2024Бордовый цвет на осень-2024
Бордовый цвет на осень-2024. Фото: grazia.ru
Бордовый цвет на осень-2024Бордовый цвет на осень-2024
Бордовый цвет на осень-2024. Фото: grazia.ru

Спортивные костюмы

Олимпийки, куртки аутдор, боксерские шорты уже пару лет остаются в тренде стритстайла. А холодный сезон — самое время пощеголять в спортивных костюмах. Это доказала и Неделя моды в Нью-Йорке.

Кстати, звезды стритстайла щеголяли не только в спортивных костюмах с модными кроссовками, но и надевали такие комплекты и под лодочки на каблуках, и под лаконичные балетки.

Спортивные костюмы на осень-2024Спортивные костюмы на осень-2024
Спортивные костюмы на осень-2024. Фото: grazia.ru
Спортивные костюмы на осень-2024Спортивные костюмы на осень-2024
Спортивные костюмы на осень-2024. Фото: grazia.ru

Кожаные топы

Кожаные вещи — один из трендов осени-2024. Но звезды стритстайла предлагают носить осенью не только кожаные куртки и юбки. Корсетные, прямые, приталенные, лаконичные и с драпировками кожаные топы — хит Нью-Йоркской недели моды.

Инфлюэнсеры советуют присмотреться к многослойным лукам — например, сочетать кожаные топы со свободными рубашками и широкими штанами.

Кожаные топы на осень-2024Кожаные топы на осень-2024
Кожаные топы на осень-2024. Фото: grazia.ru
Кожаные топы на осень-2024Кожаные топы на осень-2024
Кожаные топы на осень-2024. Фото: shafastatic.net
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#Екатерина Непомнящая#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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