Кожа или заменитель: как выбрать идеальную куртку? Советы и рекомендации перед покупкой

Кожаная куртка — это не только верхняя одежда, но и своеобразное украшение образа. Многие покупают кожанку из-за того, что она красивая, а потом понимают, что она тяжелая и недостаточно теплая. Чтобы не возникло разочарований, нужно знать сразу — на какой сезон вы берете куртку, с чем будете ее носить, сочетается ли она с вашим стилем. Сегодня очень много трендовых моделей, из которых каждый может сделать выбор по душе: это и ставшие классикой косухи, и куртки пиджачного кроя, и изделия на поясе с мехом, и укороченные куртки, и формат оверсайз. Также в ассортименте производителей все чаще появляются цветные экземпляры как альтернатива черным, коричневым и серым. Яркие кожаные куртки активно входят в моду и дарят радужное настроение.