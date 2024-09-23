Кожа или заменитель: как выбрать идеальную куртку? Советы и рекомендации перед покупкой

Posted 23 сентября, 09:22
Published 23 сентября, 09:22
Modified 23 сентября, 09:22
Updated 23 сентября, 09:22
Итак, прежде чем отправиться в торговый центр или зайти в онлайн-магазин, решите, какую куртку вы хотите приобрести — из натуральной кожи или ее заменителя? Сегодня на рынке очень много моделей из искусственной кожи, которые практически ничем не отличаются от натуральных изделий — и в их пользу говорит бюджетная цена.
В то же время, заплатив за настоящую кожу, вы будете уверены, что вещь прослужит вам много лет и окупит себя с лихвой. Словом, выбор действительно непростой. Мы поможем вам его сделать, рассмотрев подробно все плюсы и минусы обеих фактур.
Плюсы натуральной кожаной вещи неоспоримы. Прежде всего, она прочна и долговечна. Куртки шьют из кожи крупного рогатого скота — чаще всего овечьей или телячьей, она мягче и эластичнее, чем коровья кожа, при этом не уступает ей в прочности. Что еще немаловажно в нашем холодном климате — в натуральной коже всегда комфортно в плане температурного режима. Кожа дышит, быстро перенимает тепло и сохраняет его, в ней всегда уютно. Ну и третий момент — изделие из натуральной кожи очень эффектно и дорого смотрится.
Что касается минусов, то их немного. Кого-то может отпугивать характерный химический запах кожи, который после ряда производственных манипуляций — дубления, крашения, склейки — какое-то время может оставаться, но со временем все же выветривается. Еще один существенный минус — высокая цена натуральной кожаной куртки. Она может начинаться от нескольких десятков тысяч и доходить до нескольких сотен — не все могут позволить себе такие дорогостоящие покупки. Ну и наконец, этический момент, который для многих потребителей, принципиально не надевающих изделия из меха и кожи, крайне важен.
Первые куртки из искусственной кожи появились еще на заре XX века. Во время Первой мировой войны (1914-1918) из кожзама шили униформу для авиаторов. А уже в 30-е годы было налажено их массовое производство. С тех пор куртки из искусственной кожи успешно конкурируют с натуральными. И в первую очередь в их пользу говорит их бюджетная стоимость. Такое изделие можно купить за цену от 3 тысяч и выше.
Еще одно их преимущество — огромный выбор фасонов и расцветок. Синтетическое происхождение материала подразумевает больше разнообразия в плане текстур, расцветок, отделки и пр. Куртка из кожзама хорошо защищает от ветра и дождя, но ее поверхность не дышит и не держит тепло. Следовательно, в такой одежде легко вспотеть и нельзя ходить в сильно холодные дни.
Сегодня наряду с понятием «кожзам» можно услышать название «экокожа». Производители последней утверждают, что оба материала сильно отличаются. Экокожа более пластична, гипоаллергенна, имеет в своем составе натуральные ткани, в частности хлопок. К тому же экокожа пропускает воздух и имеет приятный внешний вид.
Порой куртки из заменителя кожи сделаны настолько качественно и искусно, что на первый взгляд отличить их от натуральных практически невозможно. Нужно более детально рассмотреть изделие, чтобы понять, из какого же материала оно произведено.
Характерный запах кожи наверняка многим знаком. В этом «букете» смешались и так называемый запах «жженого рога», и слабый шлейф дубильных веществ. Совсем иначе будет пахнуть искусственный материал: как правило, он источает резкий химический запах. Все «благодаря» клею, красителям и синтетической основе.
Тщательно осмотрите края куртки — воротник, манжеты, лацканы, прорези карманов. У натурального изделия они гораздо толще, чем у искусственного. К тому же кромка у настоящей кожаной куртки, в отличие от искусственной, не отличается четким, гладким и ровным краем. Он будет грубоватым, шероховатым, слегка неровным.
Самое главное качество кожи — это ее эластичность. Благодаря этому свойству со временем она идеально усаживается по фигуре. Проверить эластичность куртки легко — достаточно просто слегка смять материал в руке и сразу отпустить. На натуральной останутся небольшие морщинки, которые очень скоро разгладятся. А на искусственной либо вообще не будет следов, либо останутся заломы.
Натуральная кожа имеет не только характерные трещинки и морщинки, но и поры — их при ближайшем рассмотрении (можно взять с собой в магазин лупу) можно увидеть. Причем расположены они не равномерно, а хаотично. У куртки из кожзама поверхность будет гладкой, однородной.
Натуральная кожа быстро перенимает тепло человеческого тела. В магазине легко провести небольшой тест — приложите ладонь к куртке и подержите немного. Вскоре участок под вашими пальцами станет ощутимо теплым. А вот кожзам при такой манипуляции все равно останется холодным.
Если вы уже принесли куртку домой, то можно дополнительно проверить материал на оригинальность.
Этот, можно сказать, бабушкин метод считается безошибочным в деле распознавания настоящей кожи. Она не пострадает от кратковременного соприкосновения с огнем, если приблизить к ней пламя от спички или зажигалки. Тогда как кожзаменитель, имеющий на своей поверхности полиуретановую пленку, тотчас начнет плавиться. Кстати, специалисты предупреждают: такой метод проверки довольно рискован. Ведь иногда производители обрабатывают кожу анилином для придания ей блеска. В этом случае поверхность изделия может пострадать.
Куртка предназначена для защиты от дождя, поэтому важно понимать, как поведет себя материал при соприкосновении с влагой. Сбрызните поверхность куртки водой и понаблюдайте: натуральная кожа быстро впитает в себя капли, на поверхности останутся мокрые следы, которые вскоре высохнут. А с куртки из кожзаменителя вода просто стечет.
Размеры кожаных курток, как правило, маркируются буквами: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. Их цифровые значения в европейской системе соответственно: 38, 40, 42, 42 — 44, 46 — 48, 50 — 52, 54. Стоит помнить, что размерная сетка у каждого производителя разная, поэтому, конечно, покупка кожаной куртки должна сопровождаться примеркой.
Надев кожаную куртку, которая действительно подходит вам по размеру, вы должны чувствовать себя абсолютно комфортно: поднимите руки, согните в локтях, подержите руки в карманах. Давящие, жмущие, сковывающие ощущения должны отсутствовать. В противном случае нужно примерить куртку на размер больше. Также учитывайте то, что вы выбираете все-таки верхнюю одежду, поэтому примеряйте куртку на толстовку или свитер, чтобы сразу выбрать оптимальный размер.
Прежде всего, брак можно выявить при визуальном осмотре, тщательно проверив швы, строчки, подклад, ярлыки, равномерность окрашивания. Особое внимание нужно обратить на фурнитуру: замки, кнопки и заклепки — все должно исправно функционировать. При примерке тоже можно выявить брак: в этом случае куртка не садится как надо, плечи убегают назад, подкладка тянет, пройма не дает поднять руки, карманы расположены слишком низко или высоко.
Кожаная куртка — это не только верхняя одежда, но и своеобразное украшение образа. Многие покупают кожанку из-за того, что она красивая, а потом понимают, что она тяжелая и недостаточно теплая. Чтобы не возникло разочарований, нужно знать сразу — на какой сезон вы берете куртку, с чем будете ее носить, сочетается ли она с вашим стилем. Сегодня очень много трендовых моделей, из которых каждый может сделать выбор по душе: это и ставшие классикой косухи, и куртки пиджачного кроя, и изделия на поясе с мехом, и укороченные куртки, и формат оверсайз. Также в ассортименте производителей все чаще появляются цветные экземпляры как альтернатива черным, коричневым и серым. Яркие кожаные куртки активно входят в моду и дарят радужное настроение.
Чтобы куртка прослужила долго и при этом сохранила первоначальный вид, важно соблюдать правила по уходу за кожаным изделием.
Куртка, как и любая вещь, может испачкаться, а поскольку стирать ее нельзя, нужно знать приемы, которые помогут следить за чистотой изделия. Так, легкие пятна и загрязнения эффективно удаляются раствором вода + мыло. После обработки нужно насухо вытереть поверхность. Наиболее засаленные места — воротник, манжеты — нужно периодически протирать спиртовым тампоном или специальным клинером. Жирные пятна удаляются пастой вода + тальк. Нужно оставить ее на ночь, а утром смыть. Хранить куртку нужно в шкафу, но не сложенной, а висящей на вешалке. Желательно надеть на нее чехол из натурального материала — хлопка или льна.
Ухаживать за куртками из кожзаменителя можно по той же схеме, что и за натуральными. Пятна на поверхности изделия легко можно смыть мыльной водой или пеной для бритья. Для обработки нужно взять кусочек фланели или поролоновой губки. Хранить такую вещь нужно на вешалке в защитном чехле.
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