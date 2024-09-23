Коридор затмений: как правильно провести ритуалы для изменения жизни

Posted 23 сентября, 15:34
Published 23 сентября, 15:34
Modified 23 сентября, 15:34
Updated 23 сентября, 15:34
Этот двухнедельный отрезок времени начался с лунного затмения и завершится солнечным. Абравитова утверждает, что весь период несет в себе потенциал для освобождения от негатива и привлечения позитивных изменений, но действовать нужно осторожно и осмысленно.
Эксперт подчеркивает, что в это время важно не просто загадывать желания, а освобождаться от того, что мешает развитию. Например, если вас беспокоят финансовые трудности, Абравитова советует не просить о привлечении денег, а направить энергию на избавление от безденежья. Аналогичный подход следует применять в других сферах: вместо призывов к привлечению любви, нужно попросить избавления от одиночества. Важно также избегать формулировок типа «я хочу привлечь», поскольку энергия затмений может обернуть такие желания в противоположную сторону.
Этот период является идеальным временем для очищения — как внутреннего, так и внешнего. Абравитова рекомендует освобождаться от плохих мыслей, негативных эмоций, болезней и всего, что тянет вас назад. По ее мнению, нет строгих правил для проведения ритуалов, достаточно высказывать свои намерения искренне и решительно, вкладывая в них эмоциональную силу, пишет Woman.ru.
Особое внимание следует уделить осознанию своих действий и слов: каждое из них в этот энергетически насыщенный период может стать решающим для дальнейшей судьбы. Коридор затмений, по словам Абравитовой, представляет собой уникальную возможность очистить свою жизнь от всего ненужного и подготовиться к новому этапу.
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