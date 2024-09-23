Коридор затмений: как правильно провести ритуалы для изменения жизни

Эксперт подчеркивает, что в это время важно не просто загадывать желания, а освобождаться от того, что мешает развитию. Например, если вас беспокоят финансовые трудности, Абравитова советует не просить о привлечении денег, а направить энергию на избавление от безденежья. Аналогичный подход следует применять в других сферах: вместо призывов к привлечению любви, нужно попросить избавления от одиночества. Важно также избегать формулировок типа «я хочу привлечь», поскольку энергия затмений может обернуть такие желания в противоположную сторону.