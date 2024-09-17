Мощный гороскоп на лунное затмение в сентябре: астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Posted 17 сентября, 08:48
Published 17 сентября, 08:48
Modified 17 сентября, 08:53
Updated 17 сентября, 08:53
Лунное затмение — это естественное явление, которое происходит когда Земля проходит между Солнцем и Луной. В результате на Луну падает тень от Земли, отчего она кажется затемненной и красноватой. Полная луна с затмением будет видна в небе в сентябре с 17 по 19 сентября.
Знак зодиака для каждого полнолуния определяется положением луны на ночном небе относительно различных астрологических знаков. По словам астролога Кайл Томас, каждый год луна смещается, что приводит к различным характеристикам.
В этом году лунное затмение в Рыбах, водном знаке и в 12-м последнем зодиакальном круге. Оно находится на оси, противоположной земному знаку Деве.
«Это означает, что оба эти знака зодиака связаны с нашим здоровьем — физическим или психическим, — рассказывает астролог. — Эта двойственность укрепляет нас в практическом плане, а также открывает путь к божественному».
Многие древние культуры находят способы почтить и использовать силу полной луны. Астрологи считают, что это прекрасное время для осуществления мечты. Однако, нужно быть аккуратным, поскольку что лунное затмение и полнолуние создает «невероятно хаотичную, интенсивную и мощную энергию».
«Лунные затмения в три раза мощнее и эмоциональнее полнолуний», — добавил Кайл Томас.
Овнам рекомендуется набраться терпения в течение этого периода времени, если они собираются начать новый бизнес или устроиться на работу, о чем позже могут пожалеть. Вас могут неожиданно навестить ваши друзья, что сделает вас счастливыми. Проведите некоторое время со своими близкими, поскольку они могут почувствовать, что вы их игнорируете.
Не планируйте поездки на этот период времени. Если вы собираетесь делать какие-то инвестиции, вам следует подождать несколько дней. Возможно, вы почувствуете повышенное осознание своих долгосрочных целей, что побудит вас пересмотреть то, чего вы действительно хотите достичь.
Вы оцениваете свой профессиональный путь и амбиции. Этот период времени может выявить скрытые эмоции или проблемы, связанные с карьерой, что приведет к необходимым изменениям. Возможно, вы станете лучше осознавать свои стремления, но также будете подвержены путанице в отношении своей карьеры.
Раки будут испытывать сильные эмоции в этот период времени. Они могут чувствовать себя обделенными в отношениях, поэтому вам нужно сосредоточиться на себе. Позаботьтесь или побалуйте себя.
Льву нужно сосредоточиться на себе во время Лунного затмения в Полнолуние. Занимайтесь медитацией и йогой, это даст вам ясность в жизни относительно того, чего вы хотите и что собираетесь делать в своей карьере, а также в личной жизни. После этого вы не будете чувствовать себя сбитым с толку.
Вы можете испытывать сильное желание избавиться от любой устаревшей динамики или шаблонов в ваших отношениях, которые больше не приносят пользы. Можете почувствовать вдохновение на поиск новых отношений, но не берите на себя обязательств в этот период времени, если хотите долгосрочных отношений.
Весам рекомендуется пересмотреть свои повседневные дела, найти баланс между работой и личной жизнью. Вы можете ощутить изменения в рабочей среде или в отношениях с коллегами, желая установить границы на рабочем месте. Возможно, вы почувствуете сильное желание заняться новыми идеями, путешествовать или получить образование.
На Скорпионов сойдет вдохновение исследовать свои творческие страсти. Наступает время, когда эмоции, любовные переживания или творчество выйдут на первый план, способствуя исцелению и освобождению позитивной энергии.
Есть время поразмыслить о своей жизненной ситуации и отношениях с членами семьи. Вы можете найти творческие решения для улучшения своей жизненной ситуации или баланса между работой и личной жизнью.
Почувствуете необходимость отказаться от устаревших идей или перспектив. Сейчас самое время задуматься о своих убеждениях и о том, как они влияют на ваше взаимодействие с ближайшим окружением. Вы можете обнаружить, что получаете озарения, которые кажутся глубоко личными или духовными.
Вы можете испытывать эмоциональный выброс, связанный со вспыльчивостью или привязанностью к материальным вещам. Вы можете чувствовать себя незащищенным, склонны идеализировать свое финансовое положение или имущество.
Возможно, вы получите ясность в отношении некоторых аспектов вашей личности, которые нуждаются в развитии или высвобождении. В семье могут возникнуть недопонимания, так как окружающие заметят как ваша личность меняется в соответствии с личными устремлениями.
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