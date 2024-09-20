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Posted 20 сентября, 05:00

Published 20 сентября, 05:00

Modified 20 сентября, 05:00

Updated 20 сентября, 05:00

Плутон в Козероге — когда начнется и чем он опасен

Острая жажда перемен: какие сюрпризы готовит Плутон в Козероге осенью 2024 года

20 сентября 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Плутон в Козероге — когда начнется и чем он опасен
3 сентября Плутон перешел в знак Козерога, в котором будет оставаться почти до самого конца осени. Почему этот период будет сложным, для кого он особенно опасен и на что следует обращать внимание?

Плутон в Козероге — что это означает

В этот период дисциплина становится особенно строгой, обязанностей прибавляется, в результате возникают достаточно стрессовые ситуации. Но и плюсы тоже есть — появляются новые перспективы, пути для развития, причем в самых важных жизненных аспектах.

С 3 сентября по 20 ноября 2024 года многие из нас захотят проанализировать свою жизнь, перезапустить карьеру, разобраться с амбициями. Появится острая жажда перемен, в том числе в рабочей сфере. Особенно актуальным этот вопрос будет для мужчин.

В период Плутона в Козероге более ожесточенной может стать борьба за власть — на всех уровнях, в том числе в семье. Авторитеты могут поменяться, роли перераспределяются.

Плутон в Козероге и знаки зодиака

Безусловно, Плутон в Козероге влияет на всех, однако в большей степени его присутствие смогут ощутить представители определенных знаков зодиака. К примеру, Овнам, Весам и Ракам он готовит сюрпризы, не всегда приятные, вероятно, они могут быть связаны с финансами. В этот период представителям перечисленных знаков Зодиака придется принимать ключевые решения, демонстрировать быструю реакцию и смело принимать вызовы.

Тельцы и Девы ощутят от Плутона в Козероге поддержку. Она может выражаться в помощи покровителей, влиятельных друзей. Быстро и эффективно будут решаться вопросы, связанные с личной жизнью, бизнесом, семьей.

Скорпионам и Рыбам Плутон в Козероге подарит возможность завести полезные знакомства и пообщаться с людьми, способными дать ценные советы и рекомендации.

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