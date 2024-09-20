Острая жажда перемен: какие сюрпризы готовит Плутон в Козероге осенью 2024 года

Безусловно, Плутон в Козероге влияет на всех, однако в большей степени его присутствие смогут ощутить представители определенных знаков зодиака. К примеру, Овнам, Весам и Ракам он готовит сюрпризы, не всегда приятные, вероятно, они могут быть связаны с финансами. В этот период представителям перечисленных знаков Зодиака придется принимать ключевые решения, демонстрировать быструю реакцию и смело принимать вызовы.