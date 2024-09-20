Острая жажда перемен: какие сюрпризы готовит Плутон в Козероге осенью 2024 года

Posted 20 сентября, 05:00
Published 20 сентября, 05:00
Modified 20 сентября, 05:00
Updated 20 сентября, 05:00
В этот период дисциплина становится особенно строгой, обязанностей прибавляется, в результате возникают достаточно стрессовые ситуации. Но и плюсы тоже есть — появляются новые перспективы, пути для развития, причем в самых важных жизненных аспектах.
С 3 сентября по 20 ноября 2024 года многие из нас захотят проанализировать свою жизнь, перезапустить карьеру, разобраться с амбициями. Появится острая жажда перемен, в том числе в рабочей сфере. Особенно актуальным этот вопрос будет для мужчин.
В период Плутона в Козероге более ожесточенной может стать борьба за власть — на всех уровнях, в том числе в семье. Авторитеты могут поменяться, роли перераспределяются.
Безусловно, Плутон в Козероге влияет на всех, однако в большей степени его присутствие смогут ощутить представители определенных знаков зодиака. К примеру, Овнам, Весам и Ракам он готовит сюрпризы, не всегда приятные, вероятно, они могут быть связаны с финансами. В этот период представителям перечисленных знаков Зодиака придется принимать ключевые решения, демонстрировать быструю реакцию и смело принимать вызовы.
Тельцы и Девы ощутят от Плутона в Козероге поддержку. Она может выражаться в помощи покровителей, влиятельных друзей. Быстро и эффективно будут решаться вопросы, связанные с личной жизнью, бизнесом, семьей.
Скорпионам и Рыбам Плутон в Козероге подарит возможность завести полезные знакомства и пообщаться с людьми, способными дать ценные советы и рекомендации.
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