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Posted 23 сентября, 12:48

Published 23 сентября, 12:48

Modified 23 сентября, 12:51

Updated 23 сентября, 12:51

Алла Пугачева приедет в Россию продавать дом

Алла Пугачева приедет в Россию продавать дом

23 сентября 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Алла Пугачева приедет в Россию продавать дом
СМИ сообщают, что наконец-то нашелся покупатель на один из домов Аллы Пугачевой в России. Речь идет о даче певицы в подмосковном Солнечногорске. Если сделка все-таки состоится, Примадонна лично приедет на ее оформление.

Как известно, после своего отъезда за границу Алла Пугачева и Максим Галкин* выставили на продажу все имеющиеся у них объекты недвижимости в России: замок в деревне Грязь, дачу в Солнечногорске, дом на Истре, который Примадонна ранее дарила внуку Никите (он с женой Аленой перебрался в Америку). Реализация роскошных особняков идет туго, все-таки стоимость у них запредельная, да и с семьей иноагента никто связываться не хочет.

Дом Аллы ПугачёвойДом Аллы Пугачёвой
Дом Аллы Пугачёвой. Фото: Telegram / SHOT

Наконец, у недвижимости в Солнечногорске появился потенциальный клиент. Если все получится, то особняк уйдет за 125 миллионов рублей, притом что изначальная цена составляла 225 миллионов рублей. Из-за низкого спроса стоимость все время приходилось снижать. Впрочем, задаток потенциальный покупатель еще не внес, поэтому говорить о продаже еще рано.

Дача Аллы Пугачёвой в СолнечногорскеДача Аллы Пугачёвой в Солнечногорске
Дача Аллы Пугачёвой в Солнечногорске. Фото: Telegram / Mash
Дача Аллы Пугачёвой в СолнечногорскеДача Аллы Пугачёвой в Солнечногорске
Дача Аллы Пугачёвой в Солнечногорске. Фото: Telegram / Mash
Дача Аллы Пугачёвой в СолнечногорскеДача Аллы Пугачёвой в Солнечногорске
Дача Аллы Пугачёвой в Солнечногорске. Фото: Telegram / Mash

Отметим, что дом имеет площадь 760 квадратных метров, а участок, на котором он расположен, занимает территорию в 80 соток. Сама постройка имеет три этажа и выдержана в классическом стиле: с фронтоном, колоннами, арками. Внутри имеются бассейн, хаммам и даже свой домашний кинотеатр. Отделка дома тоже впечатляет: все выдержано в европейском стиле, имеются камин, лифты.

* — внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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