Алла Пугачева приедет в Россию продавать дом

Как известно, после своего отъезда за границу Алла Пугачева и Максим Галкин* выставили на продажу все имеющиеся у них объекты недвижимости в России: замок в деревне Грязь, дачу в Солнечногорске, дом на Истре, который Примадонна ранее дарила внуку Никите (он с женой Аленой перебрался в Америку). Реализация роскошных особняков идет туго, все-таки стоимость у них запредельная, да и с семьей иноагента никто связываться не хочет.