Алла Пугачева приедет в Россию продавать дом

Posted 23 сентября, 12:48
Published 23 сентября, 12:48
Modified 23 сентября, 12:51
Updated 23 сентября, 12:51
Как известно, после своего отъезда за границу Алла Пугачева и Максим Галкин* выставили на продажу все имеющиеся у них объекты недвижимости в России: замок в деревне Грязь, дачу в Солнечногорске, дом на Истре, который Примадонна ранее дарила внуку Никите (он с женой Аленой перебрался в Америку). Реализация роскошных особняков идет туго, все-таки стоимость у них запредельная, да и с семьей иноагента никто связываться не хочет.
Наконец, у недвижимости в Солнечногорске появился потенциальный клиент. Если все получится, то особняк уйдет за 125 миллионов рублей, притом что изначальная цена составляла 225 миллионов рублей. Из-за низкого спроса стоимость все время приходилось снижать. Впрочем, задаток потенциальный покупатель еще не внес, поэтому говорить о продаже еще рано.
Отметим, что дом имеет площадь 760 квадратных метров, а участок, на котором он расположен, занимает территорию в 80 соток. Сама постройка имеет три этажа и выдержана в классическом стиле: с фронтоном, колоннами, арками. Внутри имеются бассейн, хаммам и даже свой домашний кинотеатр. Отделка дома тоже впечатляет: все выдержано в европейском стиле, имеются камин, лифты.
* — внесен Минюстом РФ в список иноагентов
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14